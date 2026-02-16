将棋の福間香奈女流五冠（清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む、2度目の「棋士編入試験」第2局が2月16日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で指される。第1局で17歳の現役最年少棋士・山下数毅四段に敗れ、黒星発進となった福間女流五冠。合格条件である「5局中3勝」へ向け正念場を迎える。

【映像】“試験官”への思いを語る片山四段の表情

その前に立ちはだかる第2局の試験官は、昨年10月に四段昇段を決めたばかりの新鋭・片山史龍四段（21）だ。

飯塚祐紀八段門下で、目標とする棋士には同世代のタイトルホルダー・伊藤匠二冠（叡王、王座、23）を挙げる。AIを駆使した緻密な序盤研究に定評があり、「相掛かり」を得意戦法とする。片山四段は試験官を務める福間女流五冠の棋士編入試験を前に、「注目される一戦。ひどい内容は指せないという不安もあるが、良い将棋を指したい」と、プロとしての矜持をのぞかせた。

福間女流五冠について、片山四段は「美濃囲いが得意な振り飛車党。序盤の経験値は自分の方が劣る」とリスペクトを口にする。しかし、勝負の場に情けは無用だ。「非公式戦にどう臨むか考え出すと難しい。自分はただ、将棋を指すことだけに集中したい」と、邪念を払い、盤上にすべてをぶつける覚悟を語った。

将棋界の歴史を塗り替えようとする女流最強の執念か、あるいは気鋭の若き試験官がその野望を打ち砕くのか。運命の試験第2局から目が離せない。

