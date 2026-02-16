¡ÚÂîµå¡ÛÂçÆ£º»·î¡¡Ê¿ÌîÈþ±§¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¡¡Âè1¥·¡¼¥É¤ÎÎÏÈ¯´ø¡ÒWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ó
¡þÂîµå WTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤(10Æü¡Á15Æü¡¢¥¤¥ó¥É)
·è¾¡¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤¬Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÆ£Áª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯14°Ì)¤Ïº£Âç²ñÂè1¥·¡¼¥É¤«¤é¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê(Æ±65°Ì)¤Ï½à·è¾¡¤Ç²£°æºéºùÁª¼ê(Æ±32°Ì)¤È¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÂçÆ£Áª¼ê¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1¥²¡¼¥à¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤¬ÅÜ¤È¤¦¤Î9Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤âÃæÈ×¤«¤éº¹¤ò¹¤²¤Æ¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤¬Ê¿ÌîÁª¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ3¥²¡¼¥àÏ¢¼è¡£·Þ¤¨¤¿Âè4¥²¡¼¥à¤â½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿ÂçÆ£Áª¼ê¤¬¡¢4-0(11-2¡¢11-7¡¢13-11¡¢11-5)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¢¦·ë²Ì
ÂçÆ£º»·î 4-0 Ê¿ÌîÈþ±§
(11-2/11-7/13-11/11-5)