フッキは札幌や東京Vなどで活躍した

かつてJリーグでも大活躍した39歳が、驚愕のゴールを決めた。

39歳となったブラジル1部アトレチコ・ミネイロの元ブラジル代表FWフッキは現地時間2月14日、ミナスジェイラス選手権のイタビリト戦で無回転FKを叩き込んだ。

先発出場したフッキは、1-0で迎えた前半31分、ゴール正面約30メートルの位置で直接フリーキックのチャンスを得た。左足から放たれたほぼ無回転のシュートは、大きく右にブレながらゴールへ吸い込まれた。「どうだ」と言わんばかりに両手を広げてゴールを喜んだ。

後半7分に左足で追加点を挙げると、同16分にもPKでゴールを決めてハットトリックを達成。チームも7-2で大勝し、準決勝に駒を進めた。

ブラジルメディア「ge.globo」が、公式「X」で圧巻の直接FKの動画を公開すると、SNSのファンも反応。「モンスター！」「ゴラッソ！！」「GKはどこに行くか分からなかっただろうね」「世界で最も優れたフリーキッカーの一人」「これはエグい！」「クラッキ（名手）！」「Jリーグで無双してたの子供の頃生で見てたわ」とコメントが寄せられていた。

フッキは2005年に川崎フロンターレに入団すると、コンサドーレ札幌、東京ヴェルディで活躍。2008年に欧州に渡り、ポルトガル1部ポルトで名を挙げると、ブラジル代表としても通算49試合に出場して11得点を挙げた。Jリーグにいた約20年前から突出したフィジカルと強烈な左足をを武器にゴールを量産した39歳は、今も「超人」のようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）