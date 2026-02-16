2年前に獄中で謎の死を遂げたロシアの反体制活動家、アレクセイ・ナワリヌイ氏が、致命的な毒物によって中毒死した可能性が極めて高いという結論が出された。英国、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデンの5カ国が14日（現地時間）、共同声明を発表した。

これら5カ国は、ナワリヌイ氏の遺体から採取されたサンプルを分析した結果、中南米に生息する「ヤドクガエル」から発見される毒素「エピバチジン（epibatidine）」が確認されたと明らかにした。エピバチジンは野生のヤドクガエルから自然に見つかる毒だが、研究所で人工的に合成することも可能だ。この毒は神経に作用し、呼吸困難やけいれん、発作、心拍数の低下を誘発し、最終的に死に至らしめる。

この物質はロシアでは自然界には存在しないと、各国は補足した。各国は、ロシアがナワリヌイ氏の死因を「自然死」だと主張してきたが、エピバチジンの強力な毒性と報告された症状などを考慮すれば、中毒が死因である可能性が極めて高いと指摘した。また、ナワリヌイ氏が拘禁状態で死亡した点を挙げ、「ロシアはこの毒を投与する手段・動機・機会をすべて持っていた」と主張した。

ウラジーミル・プーチン大統領に立ち向かい、大規模な反クレムリン・デモを主導してきたナワリヌイ氏は、法廷冒とくや極端主義などの容疑で19年刑の判決を受けて服役中だった2024年2月16日、突然死亡した。

当時、ロシア当局はナワリヌイ氏の死について「散歩後に気分が悪くなり、自然死した」と発表したが、妻のユリア・ナワルナヤ氏は夫が毒殺されたとしてプーチン大統領を非難した。5カ国は、ロシアが国際法や化学兵器禁止条約（CWC）を繰り返し無視してきたという立場を再確認しつつ、今回の事件は生物兵器禁止条約（BWC）違反の疑いもあると表明した。

さらに、5カ国の常駐代表が化学兵器禁止機関（OPCW）の事務局長に書簡を送り、条約違反の事実を通報したとした上で、「利用可能なあらゆる手段を動員して責任を問う」と予告した。声明には、ロシアが「すべての化学兵器を廃棄していない可能性」に対する懸念も盛り込まれた。

ナワリヌイ氏の妻ユリア氏もX（旧ツイッター）に、「夫がエピバチジンに中毒していたことを欧州5カ国の科学者が立証した」とし、「この毒は麻痺（まひ）と呼吸停止を引き起こす」と記した。また「最初から毒殺を確信していた」とし、プーチン大統領に責任を問うべきだと主張した。