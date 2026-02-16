女子500メートル レースを終えた高木美帆。銅メダルを獲得した＝ミラノ（共同）

ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日（15日）スピードスケート女子500メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。1000メートルの銅に続き、今大会2個目。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を9に伸ばした。山田梨央（直富商事）は9位、吉田雪乃（寿広）は13位だった。

ノルディックスキー・ジャンプの新種目、女子個人ラージヒルで丸山希（北野建設）は8位にとどまり、個人ノーマルヒルと混合団体の銅に続くメダルはならなかった。伊藤有希（土屋ホーム）は14位、勢藤優花（オカモトグループ）は15位、高梨沙羅（クラレ）は16位だった。

フィギュアスケートのペア・ショートプログラム（SP）で昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は5位発進。長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は最下位の19位で、上位16組によるフリーに進めなかった。

スノーボード女子スロープスタイル予選でビッグエア金メダルの村瀬心椛（TOKIOインカラミ）と、岩渕麗楽（バートン）深田茉莉（ヤマゼン）が上位12人による決勝に進出。鈴木萌々（キララクエスト）は予選落ちした。

カーリング女子1次リーグで日本は韓国に5―7で屈し、1勝4敗となった。スピードスケート男子団体追い抜きの日本は7、8位決定戦に回った。（共同）

女子個人ラージヒルを終え、勢藤優花（中央）、高梨沙羅（右）らと笑顔を見せる丸山希＝プレダッツォ（共同）