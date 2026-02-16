ようやく秋が訪れたと思ったら、冬の足音が近づいてきました。となると、自然と体は温泉地へと向いていく……。そこで、都内から2時間圏内で行ける温泉街「箱根」を徹底調査。雄大な自然に、十七湯と呼ばれる温泉地、観光スポットも多数あり。外国人も多く訪れ盛況ですが、喧騒を離れて満喫してほしい。そこで、日帰りでも泊まりでも楽しめるように温泉は宿と日帰り風呂。グルメは昼でも夜でもイケる地場の味を食せる店を探してきました。充実の癒し旅へ、いざ！

絶景と名湯、客室の湯でひとり贅沢時間『箱根 星のあかり』＠仙石原

うあ〜あああ。思わず大きく伸びをして声が出る。目の前に広がるのは箱根外輪山の大パノラマ。湯と景色をひとり占め。湯音と肌に馴染む柔らかな湯に癒されていく。数ある箱根の湯宿の中から、今回選んだのはここ仙石原の『箱根 星のあかり』だ。

『箱根 星のあかり』視界を遮るものは何もなし

14室の客室にはすべて客室専用温泉露天風呂がついたテラスがある。日々の喧騒を離れ、プライベート感満載で温泉を楽しみたいという願望にピッタリだったのだ。

ちなみに客室の湯は弱アルカリ性の“美人の湯”と言われる「強羅温泉」。一方で大浴場は、白濁のにごり湯「仙石原温泉」が100％源泉掛け流し。名湯箱根十七湯の中でふたつも堪能できちゃうわけだ。

屋上の天空テラスにあがると晴れた夜なら満天の星空が、朝は一面の雲海をのぞめることも。いやあ雄大だねえ。

『箱根 星のあかり』天空テラスには足湯もある

風呂に入れば腹が減る。生粋かながわ牛と足柄牛の溶岩焼食べ比べをはじめ、地場の食材を活かした料理。これで全身がフルチャージされる。

『箱根 星のあかり』夕食は箱根の旬を味わう和会席。山海の美味が彩りよく揃う

『箱根 星のあかり』

［施設名］『箱根 星のあかり』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-432

［電話］0288-53-6050（予約センター）

［宿泊料］大人1名：1泊2万3650円〜（2名1室、朝夕食付き）

・チェックイン：15時、チェックアウト：11時

［交通］箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス（約30分）で「箱根カントリー入口」下車、送迎バス約2分

【仙石原・強羅】でっかい風景とアートと湯豆腐にも舌鼓

箱根の旅で最初に向かったのは仙石原だ。一気に標高700m前後のこのエリアに至ると、箱根の自然のでっかさを実感できるのがいい。

で、「仙石原すすき高原」と「大涌谷」へ。見渡す限りすすきが群生する中の一本道は、空も大きく爽快で、もくもくと噴煙を上げ続ける大涌谷の景観は、もちろんダイナミック。

『仙石原すすき高原』一面に金色の穂が輝く。11月30日まで

「火山なんだな〜」と思いながら食べる黒たまごが妙に旨いぞ。

『大涌谷』温泉池で茹でた名物が「黒たまご」

お次は箱根と言えば美術館、「ポーラ美術館」だ。コンセプトは、箱根の自然と美術の共生。確かに森にとけこむような空間だ。印象派を中心としたコレクション、建物内に差し込む光の美しさもいい。雰囲気抜群のレストランもあるのでお見逃しなく！

『ポーラ美術館』レストランは白で統一され美しい空間

メシはどうする？『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』だ。

美しい御膳はどれも美味ながら、特筆すべきはその「温泉湯豆腐」。国産大豆を使った湯河原『十二庵』謹製の豆腐を温泉調理水で温める。クリーミーに豆腐が溶け出すのだが、これが旨い。その口当たり、大豆の甘さを実感してほしい。

『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』八十八御膳3960円

『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』八十八御膳 3960円 水のいい箱根は豆腐も旨い。大豆本来の甘みを感じる豆腐を、完全天日塩・ゆずぽん酢醤油・胡麻だれで食す。注文が入ってから土釜で炊く「箱根峠の釜めし」も◎

仙石原を下り、強羅に入って見つけた温泉宿の立ち寄りの湯情報もひとつ。『白湯の宿 山田家』。源泉掛け流しのにごり湯は大涌谷温泉のもの。風情があって気持ちいい。

『白湯の宿 山田家』露天にはバスタブと木桶の湯船。高台に位置し、眺めも抜群

『ポーラ美術館』

［施設名］『ポーラ美術館』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

［電話］0460-84-2111

［営業時間］9時〜17時（入館は16時半まで）※レストラン11時〜17時（16時LO）

［入館料］大人：2200円

［休日］会期中無休

［交通］箱根登山鉄道強羅駅から無料送迎バスで約8分

『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』

［店名］『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原184-1

［電話］050-1720-1698

［営業時間］10時〜15時（14時LO）、17時〜21時（19時最終受付）

［休日］水

［交通］箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス桃源台行き約30分「仙石案内所前」下車、徒歩3分

『白湯の宿 山田家』

［宿名］『白湯の宿 山田家』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-907

［電話］0460-82-2641

・日帰り入浴

［営業時間］12時〜16時※土・日・祝は〜15時

［休日］金（不定休あり）※要問い合わせ

［料金］大人：1500円、小人：1000円（90分／現金のみ）

［交通］箱根登山ケーブルカー早雲山駅から徒歩3分

【宮ノ下】ノスタルジック宮ノ下では美味とも出合う

徐々に標高を下げ、次なるエリア宮ノ下へ向かう。箱根の中でも外国人向けリゾートとして早くから開けた温泉地で、どこかノスタルジック。

で、その象徴とも言うべきなのが『富士屋ホテル』。明治11年、日本初の本格リゾートホテルとして誕生。チャップリンやジョン・レノンだって泊まった空間には、時の重みを感じさせる何とも言えない風格がある。本館や花御殿の建築デザイン、フロントレセプション周辺にはたくさんの彫刻もあり見応えあり！見学だけも可で、楽しめる。

『富士屋ホテル』クラシカルで重厚感のある本館内

ランチも夜もありなグルメ情報も2軒紹介しよう。

まずはステーキ丼が絶品な『いろり家』。きめ細かなきれいな赤身に噛み締めるととろける旨みの足柄牛に、箸が止まらん。

『いろり家』足柄牛のステーキ丼（ランプ）1800円

『いろり家』足柄牛のステーキ丼（ランプ） 1800円 ステーキ丼はほかにロース（2200円）もあり、塩、わさび、おろしポン酢、自家製甘だれで

お膝どころ小田原からの新鮮なアジや地魚を使った「あじ彩丼」が食せる『森メシ』。見た目も美しく、新鮮ピカピカのアジと柴漬けのコラボが意表をつく食感とおいしさだ。一杯やるならしみしみの「箱根おでん」もおすすめ。

『森メシ』 あじ彩丼1850円

『森メシ』あじ彩丼 1850円 鮮度抜群のアジ、地魚、キュウリ、大根と柴漬けがのる

箱根の玄関口、箱根湯本に戻ってそろそろ旅もお終い……とその前に、仕上げの湯をいただこう。立ち寄り湯、奥湯本の『天山湯治郷』だ。須雲川流れる谷合いに箱根の自然を借景として佇む「野天」の風呂がいい。加水ないフレッシュな源泉の湯に浸り、見上げれば少し色づいた木々。風が抜ける。いやあ、満たされていく、満たされていく。

『天山湯治郷 天山』食事や休憩もでき、朝9時から日がな1日のんびり過ごすこともできる

『いろり家』

［店名］『いろり家』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下296

［電話］0460-82-3831

［営業時間］11時半〜13時半LO、18時〜21時LO

［休日］木

［交通］箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩13分

『富士屋ホテル』

［施設名］『富士屋ホテル』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359

［電話］0460-82-2211（受付時間9時〜20時）

［交通］箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩7分

『森メシ』

［店名］『森メシ』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下404-13

［電話］0460-83-8886

［営業時間］11時半〜15時、17時〜21時半

［休日］水

［交通］箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩すぐ

『天山湯治郷 天山』

［施設名］『天山湯治郷 天山』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208

［電話］0460-86-4126

［営業時間］9時〜23時（最終受付22時）

［休日］無休

［料金］大人：1450円、子ども：700円（現金のみ）

［交通］箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス旧街道線で約10分「奥湯本入口」下車、徒歩5分

【箱根湯本】第1・3土曜だけ！箱根湯本でお座敷体験『芸者カフェバー はな』

いいとこみっけ！芸者文化が今も息づく箱根。その湯本見番にオープンしたこちら、カウンターにはお姐さんたちが立つ。さらに毎月第1・3土曜日開催の「ふらっと芸者」、ここでお座敷体験ができちゃうのだ。

『芸者カフェバー はな』

「こんぴら船ふね追手に帆かけてシュラシュシュシュ〜」なんて一緒にお座敷遊びしたり、踊りを見たり、記念撮影もできちゃう。料金はワンドリンク付きで3000円だ。40分を満喫。楽し過ぎる〜。

［店名］『芸者カフェバー はな』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本694

［電話］0460-85-8639

［営業時間］18時〜24時

［休日］日・月

とっておきの箱根土産もピックアップ！

『相原精肉店』相原HAM・おすすめset1080円

仙石原のこちらの精肉店は、肉好きなら心躍らずにはいられない空間。「紋次郎ローストビーフ」なども人気。上質なベーコンとずっしりしたウマウマのハムをどうぞ。

『相原精肉店』相原HAM おすすめset 1080円

［店名］『相原精肉店』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原226

［電話］0460-84-8429

［営業時間］9時〜17時

［休日］水（不定休あり）

『富士屋ホテル ホテル・ショップ』富士屋ホテルホームメイド本館焼菓子詰合せ5000円

蓋を開けると上質なバターの香りがふわ〜。丁寧に作り込まれたホームメイドの焼菓子が美しく詰まっている。もらったら感激必至のおみやだ。

『富士屋ホテル ホテル・ショップ』富士屋ホテルホームメイド本館 焼菓子詰合せ 5000円

［施設名］『富士屋ホテル ホテル・ショップ』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359食堂棟・地下1階

［電話］0460-82-2211（受付時間8時〜20時半）

［休日］無休

『大涌谷くろたまご館』大涌谷黒たまごまんじゅう（4個入り）740円

『大涌谷くろたまご館』人気ベスト1。カステラ生地の中に三島のさつまいも餡。ブラックチョコでコーティング。

『大涌谷くろたまご館』大涌谷黒たまごまんじゅう（4個入り） 740円

［施設名］『大涌谷くろたまご館』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1251

［電話］0460-84-9605

［営業時間］9時〜16時（季節により変動あり）

［休日］無休

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

