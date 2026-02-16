「やっぱり別格だ」高木美帆が500m銅　通算9個目のメダルで日本女子の歴史を更新【冬季五輪】

500mでもメダルを獲得した高木に多くのファンから祝福の声が届いた(C)Getty Images

現地時間2月15日、ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500mで、高木美帆（日本）が37秒27のタイムで銅メダルを獲得した。9日に行われ3位となった1000mに続き、今大会2個目のメダルを手にした。金メダルはフェムケ・コク（オランダ）、銀メダルはユッタ・リールダム（オランダ）が獲得している。

15組により行われた500mのレースで高木は前半の4組目に登場。スタートからの100mを10秒40と好タイムで飛び出すと、その後もスピードを加速させ、会心の滑りでフィニッシュ。その後、12組で滑走したリールダムが37秒15を記録するまで、高木は1位をキープし続けていた。

この日まで、銅メダルに輝いた1000mと勝ち残りを決めている団体追い抜きに出場しており、500mは3レース目。“本命”ではなかった500mで圧巻のパフォーマンスを披露し、残りの種目に向けて弾みをつける結果を残した。

これで五輪通算9個目のメダル獲得となった高木。日本女子選手では夏季五輪を含めての最多記録をさらに伸ばした。