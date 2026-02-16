17人死亡の「漁船転覆事故」…「マフィアのボスのような男」が語った「疑念」と、その奥にある「何かとんでもないもの」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

私が第58寿和丸に関する取材を始めたのは、事故から11年後の２０１９年秋だった。

ちょっとした偶然で第58寿和丸のことを耳にするまで、私はこの事故を全く知らなかった。忘れていたとか、記憶が薄らいでいたとか、そういうことでもない。死者・行方不明者17人という数は、海の事故としてはかなり大きい。それにもかかわらず、知らなかった。事故当時は日本を離れて暮らしていたが、それが知らないことの理由とも思えなかった。

第58寿和丸に限らず、そもそも漁船の事故のことをほとんど覚えていない。それはたぶん、多くの人も同じではないかと思えた。

福島県いわき市に「日々の新聞」というユニークな地域紙がある。発刊から16年が過ぎ、２０１９年の10月で紙齢は４００号に達しようとしていた。切りのいい数字を機に「日々の新聞」をネットメディアで取り上げることになり、私は取材のためにいわき市へ向かった。

「日々の新聞」の事務所は競輪場のすぐ近くにある。

約束の日、背の高い競輪場の観客席の外壁を見やりながら歩くと、歴史を感じさせる美しい洋館に着いた。玄関の扉を開くと、細い階段。それを上ったところにある広い部屋が「日々の新聞」の編集室だった。数台のデスクトップ・パソコンが見え、本や資料、バックナンバーがあちこちに折り重なっている。「紙の新聞」を作り続けてきた編集室らしい風景だった。

創刊時から編集長を務めるのは安竜昌弘。「日々の」と名付けたのは、毎日発行という意味ではなく、いわきの日常を記録したいとの思いからだったという。この時、65歳。東日本大震災直後の一時期を除いて、月２回の発行ペースを崩したことはない。 「日々の新聞」に登場するのは、いわゆる“ふつう”の人々がほとんどだ。

「私たちはいわきで生まれ、育ち、骨になる。そうした人の目にしか見えないものを 伝え、記録に残したい」

安竜はそう語った。

実際、タブロイド判のページをめくると、大手の新聞には登場しないような地元の 人々がたくさん取り上げられている。彼らが語るのは、日々の暮らしや伝統・文化、季節の移ろいなどの日常だ。ページには市井の人々の肉声が詰まっている。

例えば、２０１８年２月の記事「映画を見たときの記憶が思い出となって積み重なっていく」は、最盛期の１９５９年には47館を数えたという地元の映画館とそれを楽しんだ人々の記憶を綴ったものだ。２０２１年10月の「あせらなくていい。歩く速さはみんな違う」では、支援学校高等部を卒業した19歳の息子と46歳の母親が開いた小さな展覧会を軸にして、障害のある我が子とどう生きるかが丁寧に語られている。

安竜はかつて、地方紙の記者として他紙を出し抜くスクープを書き、報道部長も務めた。しかし、繰り返される取材競争の中で、「行政」や「警察」を主語とするニュースよりも、人々の日常、喜怒哀楽、理不尽さといったものにこそ、伝えるべき物事の本質があるのではないかと考えるようになったという。

それが「日々の新聞」創刊の原点だった。

昭和の図書館のような雰囲気を持つ応接室。そこでの長いインタビュー取材が終わると、安竜は唐突に、自分たちの取材に同行しないかと私を誘った。

「僕らはこれから福島県漁連の会長のところに取材に行きます。よかったら一緒に来ませんか」

相手は漁業会社の社長で、福島県漁業協同組合連合会（福島県漁連）の会長も務めているという。福島漁業界の「顔」だ。福島県ではこの時、東京電力福島第一原発事 故に伴う汚染水の海洋放出を認めるかどうかが大きな問題となっていた。

私にとって漁業は遠い世界だった。汚染水問題にも詳しくない。だから、ネットメディアで取り上げる「日々の新聞」の記事用に彼らの取材風景を撮影しておこうくらいの気持ちで、安竜に付いていくことにした。

白い乗用車のハンドルを安竜が握る。私は後部座席に身を沈めた。競輪場の脇から 国道６号へ出て、南へ進む。

いわき市はかなり広い。１９６６年に５市４町５村が合併して「いわき市」が誕生した時、平成の大合併で抜かれるまで面積は日本一広かった。高度経済成長期には常磐炭鉱で栄え、炭鉱が閉山してからは温泉保養施設「常磐ハワイアンセンター（現・スパリゾートハワイアンズ）」で有名になった。現在の人口は32万人余り。福島県で一 番多い。

車で30分ほど走っただろうか。東日本大震災や原発事故の影響か、小名浜港周辺はいかにも活気がなかった。人も車もほとんどない。

酢屋商店は３階建ての建物だった。海はすぐそこ。１階に人影はない。壁際には道具類が置かれているだけで、照明も点いていない。東日本大震災の時は、ここにも津波が押し寄せたはずだ。

安竜ともう一人の記者は慣れた様子で薄暗い１階を通り抜け、奥の階段を上がっていく。私はその後を追った。２階の応接室に入ると、レザーのソファに深く腰を掛けている男性がいた。テーブルの上には分厚いガラスの灰皿。タバコを吸う姿に貫禄がある。

この人物を地元の漁師で知らない人はいない。

酢屋商店の社長、野崎哲。

野崎は髪を短く刈り込んでいた。指は太く、節くれだっている。あいさつの「どうも」という声は低く、太く、迫力があった。私は瞬間、「マフィアのボスみたいだ」と思った。ひっきりなしに吸うタバコ。その姿がまた、大物感を漂わせている。

その人物を「てっちゃん」と呼ぶほど、安竜は野崎と親しい間柄だった。

安竜らは「日々の新聞」用の取材を始めた。福島原発の汚染水に関する質問と答えが続いている。門外漢の私は、部屋に飾られたトロフィーや表彰状に目をやったり、立ち上がってインタビューの様子をカメラに収めたりしていた。

野崎の右手からタバコが離れない。部屋が白くけむり、灰皿に吸い殻が積もる。

安竜らの取材は、30分ほどで一段落したようで、安竜と野崎は雑談を始めた。２人は同学年だ。共通の友人らの話があだ名と共に飛び交う。私はソファに座ったまま、 少しぼんやりしていた。

聞くとはなしに聞いていた私の耳に、「てっちゃんの船」「沈んだ」「犬吠埼」……そんな単語が断片的に入ってきた。何年か前に起きた海難の話をしているようだった。

安竜 ……変だったよねえ、あれ。いまだに原因がね。

野崎 波だっていうけど……納得できねぇよな。

野崎の会社が所有する漁船が太平洋上で転覆した。事故の原因は「波」とされたが、その結論に全く納得できない、原因は波ではない、ということらしい。関心を示した私に向けるような形で、２人の話は続いた。

野崎 梅雨前線上の事故だったけど、そんな転覆事故が起きるような場所でもない。 朝も操業していた。荒れてきたからパラ泊をしましょうかねって。教科書に載るような方法で漂泊したんですよ。それが突然転覆し、助かったのは３人しかいなくて。

安竜 （自分も）当時、生き残った人たちから話を聞いたのね。油でどろどろで、もう動くのも大変だったっていうのに、国の調べは……。

野崎 （漁船から漏れた）油の量が23リットルって検証なの。一斗缶１つ。亡くなった 人は油で真っ黒だった。助かった人も油をよけながら泳いでいた。そんなに少ないわけないんだよね。

事故のことを知らなかった私にも筋道がのみ込めてきた。

酢屋商店の第58寿和丸が太平洋上で漂泊中に突然転覆し、極めて短い時間で沈没した。国の事故調査は「波が原因」としたものの、パラシュート・アンカーを使って漂泊中だった船が突然転覆することは考えられない。漏れ出た油の状況などからしても、波による転覆はあり得ないのではないか、と。その時点から10年以上前の、２００８年６月に起きた事故のことを野崎らは話しているのだった。

突然、野崎が言った。

「潜水艦にぶつかったんでねえか、っていう人もいんだけど」

え?

潜水艦?

潜水艦が漁船に衝突し、漁船が沈没した?

身を乗り出す私に向かって、野崎はさらに詳しく事故のいきさつを説明してくれた。当時、事故を取材していた安竜も補足してくれる。そして２人はこう口を揃えた。

第58寿和丸の転覆・沈没は波が原因ではなく、他の原因で船体が大きく損傷したからに違いない、と。

野崎は「潜水艦が沈めたなんて奇想天外なことを言うつもりはない」と言うものの、第58寿和丸の船底が何らかの原因で損傷した点については疑っていなかった。しかし、場所は太平洋の只中だ。岩礁もない洋上で突然、船底が破損することなどあるのだろうか。漁業にも海にも船にも疎い私には、皆目見当がつかなかったが、野崎らに礼を言って酢屋商店を後にするころには、この事故のことが頭から離れなくなっていた。

太平洋上で起きた、謎の漁船転覆・沈没事故。船体は5000メートル以上の深海に沈み、引き揚げもままならない。船や海を熟知する漁業者の野崎も、この事故を追っていた記者の安竜も「船体損傷」を強く疑っている。事故から10年以上過ぎても、おかしい、おかしい、と話すくらいだから、疑念はよっぽど強いのだろう。彼らの疑念通り、波ではなく、本当に船体の損傷で沈んだのだとしたら、どんな理由が考えられるだろうか。

小名浜港の最寄り駅・JR常磐線の泉駅で東京行の特急を待つ頃には、私はスマホで検索サイトにアクセスし、沈んだ第58寿和丸について調べ始めていた。

ざっと見たところ、本格的にこの事故を追っていた人はいないようだ。事件の可能性もあるのではないか。何かとんでもないものに行き当たりそうな直感があった。

さらに、「船は突然、深海へ消えた…「事故」の直前、船内はどのような雰囲気だったのか」では、なぜ沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか、その状況をくわしく描写していく。

