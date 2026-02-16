スポーツ専門局「ESPN」電子版は、パドレスのマニー・マチャド三塁手（33）が、ドジャースが選手補強に資金を投じ続けている姿勢について「最高だよ。どのチームもそうするべきだ。この競技にとって本当に素晴らしいことだ」とキャンプ地で語ったと伝えた。

ドジャースはこのオフも大型補強を継続し、カイル・タッカーを4年総額2億4000万ドルで獲得。総年俸は約4億ドル規模に達している。一方のパドレスは今週になってから低コストの補強に動き、投手のヘルマン・マルケスとグリフィン・キャニング、さらに外野手ニック・カステラノスを加えた。現在のパドレスの支出規模はリーグ6位で、ドジャースとは約1億5000万ドルの差がある。

マチャドは、ルールによってドジャースのようなチームの支出を抑え、リーグ全体の財政バランスを取ろうとする考え方には否定的だ。「どの球団にも、それをやる力はあると思う。30球団すべてが、そこから学んでくれたらいい」と語り、むしろ全チームが積極的に投資すべきだとの考えを示した。

現在進められている新労使協定締結に向けた交渉では、オーナー側がサラリーキャップ導入を望む可能性が高い。MLBは主要プロスポーツで唯一キャップ制度がなく、ドジャースが他球団を大きく上回る支出を続けていることもあり、この議論は熱を帯びつつある。しかし、マチャドは明確に反対の立場を取る。

「キャップなんて必要ない。野球界では莫大な金が動いているし、ここ5年を見てもゲームは本当に盛り上がっている。多くの球団がドジャースと同じことをできる。数年前、ピーター・サイドラー前オーナーのもとで、俺たちがそれを始めた。結局は、やるかどうか、その意思があるかどうかだけの問題だ」と力説した。