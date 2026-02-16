衆議院選挙で高市早苗首相の街頭演説に集まった人たち（2026年2月3日、埼玉県東松山市／写真：共同通信社）

2つの大博打。勝ったのは高市早苗首相だった――。自民党内ですら想定しなかった奇襲解散で始まった真冬の衆議院選挙は、自民党が戦後最多の316議席を獲得し歴史的大勝を収めた。新党結成にかじを切った立憲民主党と公明党の中道改革連合は、選挙前の167議席から49議席まで激減する大惨敗。引責辞任した野田佳彦、斉藤鉄夫の両共同代表に代わり、立憲の幹事長を務めたことのある小川淳也氏が2月13日の代表選で新代表に選ばれた。

選挙は発足来6〜7割台の高支持率を維持する高市内閣の圧倒的人気が「熱狂」となって自民党を「爆勝」させた形だが、現場で何が起きていたのか。「日刊ゲンダイ」第一編集局長の小塚かおる氏がレポートする。

小沢一郎氏の予言と「顔」を巡る大博打

衆議院が解散された1月23日。本会議が始まる前に小沢一郎氏に取材した。数多の政変や政界再編を仕切ってきた政界の重鎮が、自らも立憲から移った中道という新党について、どう考えているのか聞きたかったからだ。小沢氏の評価は予想以上に厳しかった。

「2つが一緒になって人気が上がってるか？ 思ったほどじゃないだろう。新聞の世論調査じゃ国民民主党や日本維新の会とどんぐりの背比べだ。それじゃあ話にならない。だからダメだって言ったんだ。協力するのはいいけれど、今までと同じ古くさい顔が出てきたんじゃダメだって言ったんだ」

──ダメだと言ったというのは、新党結成前に話を聞かされて？

「もちろん。野田、斉藤では絶対ダメだって。新しい党にするなら、新しい人を立てないと今までと同じじゃないか。（創価）学会と協力するのは、それはそれでいいけれど、シャッポを変えないと、顔を変えないと意味がないって言ったんだ」

衆院選で落選し、1969年の初当選以来、初めて議員バッジを外すことになった小沢一郎氏（写真は2025年7月撮影／共同通信社）

今までと同じ古くさい顔……。まさに、その党首の顔が今回の選挙を左右した大きな要因の1つと言える。代表の辞意表明後、中道の野田氏も自らと斉藤氏について「時代遅れ感がつきまとった」と話した。

衆議院の解散を表明した高市首相の記者会見でのこの発言。

「高市総理。そうでなければ、野田総理か、斉藤総理か、別の方か。間接的ですが、国民の皆さまに内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります」

高市首相が狙った“争点”設定どおりの選挙になった結果が、自民党の歴史的大勝だ。

当確者の名前にバラを付ける自民党総裁の高市早苗首相（2026年2月8日、写真：共同通信社）

選挙現場で何が起きていたのか？「熱気なき圧勝」の違和感

ひとつの政党が衆議院の3分の2を超える戦後最多の圧倒的な議席を獲得できたのはなぜか。政治学者や選挙の専門家などによるさまざまな検証が始まっている。

理由は多岐にわたるだろうし、複雑に絡み合っているので、総論的な分析は専門家に任せて、本稿では選挙後に取材した落選前職や政党関係者ら現場の声から何が起きていたのか考えてみる。

「公示前後の最初の頃は、街頭での反応は悪くなかった」（中道の東海ブロックの落選前職）

「選挙期間中、終始、そこまでの熱気は感じなかった。急な解散で有権者もついていけていない感じで、選挙は盛り上がっていないと思った」（自民のベテラン秘書）

「選挙戦中盤の新聞報道で『自維300議席超うかがう』という情勢調査が出て以降、空気が変わった感じがした。相手の自民候補は政策ではなく『高市総理』と連呼し、相手が高市総理に見えた」（中道の東京ブロックの落選前職）

大惨敗した中道ながら「街頭での反応は悪くない」一方で、圧勝した自民でも「熱気はなかった」。これは、選挙土壌が大きく変わったことを意味する。

選挙運動と言えば、候補者や陣営が街頭に立って、名前や政策を訴え、ビラを配って支持を呼び掛けるもの。その訴えをどれだけの有権者が立ち止まって聞いてくれるか、ビラを受け取ってくれるか、というのが「反応」や「盛り上がり」の指標だった。

しかし、今回はこれまでにも増して、選挙運動はネット空間で行われ、SNSや動画コンテンツが大きく影響した。そこで力を発揮したのは、資金力のある自民党が力を入れたネット広告だった。

話題になった「日本列島を、強く豊かに」と高市首相（自民党総裁）が呼びかけるショート動画が、選挙期間中に再生回数1億5000万回を超えたのは、自民がネット有料広告として配信し、クリックしなくても自動再生されたからだ。

これは一例にすぎないが、自民党が「ネット空中戦」に長けていたのは間違いない。

「選挙期間中に唯一、熱気を感じたのは、高市総理が応援に入った時です。何千もの人が集まり、スマホで写真を撮っていた。『高市さんを一目見たい』という熱。これが“推し活”なのかと」（自民の東京ブロック候補の陣営関係者）

SNS選挙元年の「推し活」とバンドワゴン効果

高市首相の街頭演説は、SNSで作られた熱気がリアルになった現場だった。

SNSが選挙結果を左右した最初の選挙、いわゆる「SNS選挙元年」は2024年。石丸伸二氏が次点になった東京都知事選、そして斎藤元彦氏が出直し選挙で再選した兵庫県知事選だ。

昨年5月に出版した拙著『日本政治の大問題』（朝日新書・辻元清美氏との共著）で鼎談した際、作家の古谷経衡氏が「石丸現象」について〈具体的な政策はなく、「日本の危機です」など自己啓発本みたいなキラキラしたことに惹かれる人が一定層いる〉と言っていた。

〈「石丸現象」と「斎藤現象」は若干近いところがある〉〈政治がよく分からないから選挙を棄権していた人がSNSを見て投票に動いた〉とも分析していた。今回の「高市現象」もそれに連なっているように見える。

有権者動向を研究する政治学者の井田正道明治大学教授によれば、SNSの影響は本来、知事選や参院選など、選挙期間が長く、選挙区が広くて候補者と有権者の距離が遠い選挙でより強く出やすいという。

全国が289もの小選挙区になっている衆院選では候補者と有権者の距離は近く「現象」は起こりにくいはずだが、「高市総理か否か」という争点設定により、全国で1人を選ぶ大統領選挙のようになったということだろう。

「新聞報道で『自維300議席超うかがう』という情勢調査が出て以降、空気が変わった」という中道前職の声についてはどうか。

中道の選対関係者からも「300議席という文字が躍った影響はあったと思う。優勢と出た方がさらに勢いを増すバンドワゴン」という声があった。

情勢調査によるアナウンス効果については、バンドワゴン効果とアンダードッグ効果がある。アンダードッグは不利と出た方に逆バネが働くというもの。井田教授によれば、有権者の心理的側面だけではなく、優勢とされた陣営の緩みや不利とされた陣営の引き締めが間接的に有権者の投票行動に影響する。今回の場合、アンダードッグは「自民に勝たせ過ぎたらまずい」という心理と行動だ。

しかし結果は、アンダードッグではなく、バンドワゴン効果がより強く出た。SNS全盛時代、批判は好まれない。「対決より解決」が支持される。「いいね」というポジティブな承認欲求が当たり前のSNSの世界で、バンドワゴン効果に流れるのは、当然と言えるかもしれない。

そう考えると、SNSが大きな影響力を持つ時代に、選挙期間中の報道機関の情勢調査で「300議席」という圧倒されるような数字や、「与党で過半数」などの方向性を1面大見出しで記事として出すことはどうなのか。

「報道機関が選挙期間中に情勢調査をやるのは、かつては翌日開票だったので、投票翌日の朝刊に当落予想を出すためだった。そうした数字が永田町の政治記者など関係者に出回ることはあっても、一般に表に出ることはなかった。それがいつのまにか情勢数字を記事化するようになった。今もNHKは当日の選挙特番の当確報道を目的として情勢調査をするから、期間中には報道しませんよね」（民放テレビの元ディレクター）

情勢調査の出し方について、見直しが必要な時期なのではないか。

大勝の代償、形骸化する国会審議への危惧

高市首相の奇襲解散と立憲・公明の新党結成。2つの大博打は高市氏に軍配が上がった。

もちろん、中道の壊滅的な敗北については、あの短期間で新党は無理があった、安全保障や原発政策で立憲が変節したとしてリベラル層が離れた、そもそも中道とは何なのか有権者に伝わらなかった、など中道自体に敗因はある。

だが、「国論を二分する政策に挑戦したい」としながらも、政策についてほとんど語らず「私を選ぶか、否か」の1点選挙に絞り込んだ高市首相がシタタカだったということだ。中道は野田・斉藤を共同代表にし、「比較第一党を目指す」とした時点で、政権選択選挙から脱落していた。

衆院選から一夜明け、記者会見に臨む中道改革連合・元共同代表の野田佳彦氏（右）と斉藤鉄夫氏（2026年2月9日、写真：共同通信社）

中道改革連合の新代表に選出された小川淳也氏（2026年2月13日、写真：共同通信社）

その高市首相は早速、水面下で「数は力」の動きを見せている。

衆院選後の特別国会が2月18日に召集されるが、与党大勝を受けて、高市首相が召集日を16日に前倒しするよう伝えていたという。1日でも早く国会を開いて、絶望的とされる新年度予算案の年度内成立にこぎつけたい、ということらしい。

さらに、召集日は動かなかったが、自民党幹部に対し「迅速な予算審議」を指示したという。これを受け、与党の質問時間を削るなどして予算審議を短縮する案が検討されている。

早期の予算成立を目指すことは、一見、国民生活重視のスピードや実行力に思えるが、そうじゃない。審議時間の短縮は国会形骸化の第一歩だ。予算成立を後回しにして「今なら勝てる」の身勝手な解散総選挙をやりながら、大勝に終わればこの通り。

自民に票を投じた人たちも、今後の国会審議と高市首相をしっかりウォッチする必要がある。

筆者：小塚 かおる