宮内庁長官が「天皇と雅子さまに異例の苦言」…その直後、皇室記者が聞いた「賞賛と貶めの言葉」

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

発売すぐに重版となった注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

本書からの抜粋記事《宮内庁長官が、天皇陛下と雅子さまに「異例の苦言」…その背後に見えた「上皇さまと美智子さまの影」》では、2008年の2月、宮内庁長官が徳仁皇太子について「参内（天皇・美智子さまのもとを訪ねること）の回数が少ない」と苦言を呈する「異例の事態」が起きたことを見た。

その直後、明仁天皇ご夫妻の側近を複数取材した大木氏は、「賞賛と貶め」の言葉を耳にしたという。

（本記事は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』を抜粋・編集しています）

比較による貶め

参内に関する羽毛田長官「苦言」の一件は、結果として「自分の言ったことを守らない皇太子」というレッテル貼りにもなった。当時、天皇夫妻の側近たちからは盛んに

「それと違って天皇陛下は言ったことは必ずお守りになる。できないことをやると話す者は一番お嫌いである」

とのエピソードが、宮内庁庁内や夜回り取材の場で告げられたことを、私はよく覚えている。比較によるさらなる貶（おとし）めと、当時の天皇夫妻の賞賛である。

そもそも皇太子夫妻は本当に参内を嫌ったのか。自分の言を曲げて逃げようとしたのか。私は後に、こんな証言を耳にした。あの頃、実は夫妻は何度も、御所に行きたいと申し出ていたが、それを断っていたのは天皇夫妻の側だったというのだ。この証言がどこまで真相を伝えているかは分からないが、皇太子夫妻は参内の努力を怠っていたと本当に言えるのだろうか。

宮内庁長官の口を通して伝えられた明仁天皇夫妻の「お気持ち」というのは、一般的感覚として噛み砕いて言えば、祖父母がもっと孫に会いたいというだけのことである。自分で言えばいいものを、なぜわざわざ周囲を巻き込んで大騒ぎにするのだろう。

新聞はどう報じたか

すでに20年近く前のことであり、また、即位後の徳仁天皇一家が、当時からすればまったく予想外の、驚くべき人気を得ていることから、このころの皇太子家を巡る報道や世間の見方というものは、すでに忘れ去られているかもしれない。そこで、新聞や雑誌の報道を引用して、当時の雰囲気を再現しておこうと思う。

長官発言翌日の「読売新聞」の記事はすでに紹介した通りである。同じ日の「朝日新聞」を見ると、見出しは、「宮内庁長官 皇太子さまに『苦言』」「定例会見 愛子さま陛下訪問で」「『発言なされたからには実行を』」となっている。

「朝日新聞」の記事の内容では、以下の記述が目を引く。

「雅子さまの療養生活は５年目に入り、愛子さまも学齢期という節目を迎える。しかし、皇太子ご一家の現状は見えにくく、両陛下との交流も不十分なままだ。長官の異例の発言は、近く行われる誕生日会見で皇太子さまに納得のいく説明を促す狙いもうかがえる」（「朝日新聞」2008年2月14日）

「見えにくい」「不十分」「納得のいく説明」「促す」などの表現は、皇太子側を責める立場からの物言いであり、現在の徳仁天皇一家への好意的報道からは想像もできない辛辣さを感じさせる。

＊

【つづき】「「上皇さまと美智子さま」を賞賛し、「天皇と雅子さま」には批判的…記者が「雑誌や新聞」に覚えた違和感」の記事では、新聞や雑誌がこの件をどう報じたかを取り上げている。

＊

【つづき】「上皇さまと美智子さま」を賞賛し、「天皇と雅子さま」には批判的…記者が「雑誌や新聞」に覚えた違和感