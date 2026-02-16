「上皇さまと美智子さま」を賞賛し、「天皇と雅子さま」には批判的…記者が「雑誌や新聞」に覚えた違和感

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

発売すぐに重版となった注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

本書からの抜粋記事《宮内庁長官が、天皇陛下と雅子さまに「異例の苦言」…その背後に見えた「上皇さまと美智子さまの影」》では、2008年の2月、宮内庁長官が徳仁皇太子について「参内（天皇・美智子さまのもとを訪ねること）の回数が少ない」と苦言を呈する「異例の事態」が起きたことを見た。

その「苦言」と徳仁皇太子の「返答」はどのように報じられたのだろうか。大木氏は報道の姿勢に違和感をもったという。

雑誌の報道

先述した「週刊文春」2008年2月28日号の個別の記事を読むと、当時の空気感はさらに明確になる。

「皇太子に届かない『天皇のご真意』」「昭和と平成『様変わりした東宮家』」「美智子さまと雅子さま『和歌』にみる子育て観の違い」「命懸けで務められた『天皇の名代』」「『私的おでまし』にも時代の流れ」「美智子さまが心がけられた東宮職員との交流」

そこには、当時の東宮家（皇太子家）と天皇家を比べ、皇太子家がいかに「私的なことを優先」し、明仁天皇夫妻より劣っているかを描こうという意図が見える。

こうした雑誌報道について、ある記者は「その方が雑誌が売れる。取材して内容を決めるというよりも、最初から記事の方向性は決まっていた」と証言する。もっとも、別の記者によると、現在の徳仁天皇一家を賞賛する記事も、同じように方向性は取材する前に決まっているという。

時流がどちらに転ぼうと、求められるものをあらかじめ生産するということか。感心できた話ではないが、私はことさらに雑誌メディアの姿勢だけを非難するつもりはない。「そうは言っても皇太子夫妻も気の毒だよね」と本音を明かす雑誌記者は少なからずいたからだ。

記者会の空気

それよりも、宮内記者会所属のメディアの方が「素晴らしい天皇、皇后両陛下の意思を継がない皇太子夫妻を批判することは正義である。それがジャーナリストの使命である」と本気で信じていたように思う。

明仁天皇夫妻を「至上」とするために東宮家が貶められるのか。そのような比較をして喜ぶのは一体誰なのか。私は当時、鬱々とした気分に沈んでいた。多くの記者が、記者同士の雑談の場でも、明仁天皇と美智子皇后を「陛下」「皇后さま」と呼ぶのに、皇太子側は「雅子」「愛子」と呼び捨てにするのも不快だった。

皇室取材と関係のない同僚記者も、世間話をしていると、同じように二人だけを呼び捨てにすることが多く、私は嫌悪感を覚えて語気を荒くすることがあった。

要は「人を意図的に選別して呼び捨てにするのは失礼だろう」というだけのことだったが、私が皇室を尊崇するあまり、最上級の敬語を使えと要求しているのだ、と曲解する者も多く、「あの人は皇室の敬語にうるさいから要注意」と陰口を言われるのもまた歯がゆいばかりだった。

そんなことを言っているのではない。ろくな自由も許されていない人々に対して、人間として、せめて「さん」の一言を付けることがどうしてできないのか。そんな人間が「弱者に寄り添う」などという記事を書いても、私には信用できない。そんな思いだった。

