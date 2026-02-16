「女人禁制」を謳った日本の漁業界が一転して「女性漁師の採用」を推進するようになったワケ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第62回

【前編を読む】「内臓売るか、マグロ漁船に乗るかだ！」は大ウソ!?…フィクションが産んだ「マグロ漁業＝奴隷のような労働環境」という都市伝説

漁業現場でも「ジェンダー平等」へ

漁師の後継者不足が深刻化する中で、ジェンダー平等への必要性が指摘されるようにもなってきた。これまで「女人禁制」とも言われてきた漁業現場に、「女性歓迎！」と、採用に踏み切るケースも増えている。

水産庁によると、現在、女性漁師の割合は1割ほどだが、「親族と一緒に漁師となっている人が多く、近縁者がいないところで漁師として働いている女性はごくわずか」（漁業関係者）だという。漁業とまったく縁がない人が、漁師を志願するというのは、男性でもハードルが高いだけに、女性が極端に少ないというのは無理もない。

危険な仕事であるほか「海の神様は女性であり、漁船に女性が乗ると嫉妬してしまう」といった言い伝えもあって、女性が漁船に乗ることを歓迎しない風潮が残っている。遠洋漁業など半年以上の長期航海などには、男性ばかりで女性を乗船させにくいといった面もある。

男性社会の厳しい職場であることは違いないが、SNSの普及もあり、ここへきて女性の活躍が話題になっている。比較的短時間で帰港する沿岸漁業で、女性漁師が次々に誕生。生き生きと仕事をしている様子が反響を呼び、海の仕事に興味を持つ女性を惹き付けている。

女性漁師が次々と誕生

2022年4月、静岡県の焼津水産高校を卒業し、熱海市「網代漁業」で定置網漁師になったのが浦田月さん。漁師になって3年目を迎えた2025年5月上旬、定置網に入ったさまざまな魚を回収して帰港。出荷作業に追われていた。

浦田さんが漁師になるきっかけは、中学校時代に母親と釣りをしたこと。海や魚の魅力を目の当たりにし、水産高校へ進学した。高校時代にはカツオ一本釣りの1ヵ月航海を2度経験。船酔いも感じずに実習ではカツオを何本も釣り上げ、漁の楽しさを実感したという。

網代漁業でも女性は浦田さん一人。「漁師が減っていることや、女の子の職業ではないことは知っていたが、女性が少ないなら自分が挑戦してみれば、カッコいいと思った。力仕事は男性にかなわないが、いろいろな魚が獲れ、水族館でしか見られないサメやマンダイや100キロ以上のマグロ、カジキなどが日々網に入っているのが見られて、すごく楽しい」と話す。

網代漁業の林晋也専務取締役は、女性漁師の受け入れについて、「力がいる定置網の回収が、油圧を使った機械の導入によって可能になったり、以前はなかった船のトイレを設置したりと、受け入れ側が工夫することも大事」という。

浦田さんは夜中の1時半起床。「最初は何をどうやったらいいのかわからず、しかも女性一人で、先輩に気を遣わせて申し訳ないと思う気持ちが強かったが、皆優しく接してくれたことに感謝している。今では次に何をやるべきか、先輩に聞かなくてもわかるようになってきたし、基本的なことは新人に教えることもできるようになった」と目を輝かせる。

漁港からほど近くにある自宅に戻れば、「たまに網代で獲れたアジの刺身やフライを作ったり、ほかの魚を鍋に入れて食べたりする」という。翌日の仕事に備え、「夕方6時半ごろには寝てしまうことから、友達と遊ぶ時間があまりないのが少し残念」ともこぼす。

真っ暗な海で日々、「今日は定置網に何が入っているのか、すごく楽しみ。机に向かって仕事をするより、自然と向き合い、体を使って仕事をすることが好きなんです」と、前向きな姿勢で漁師生活を楽しんでいる。

将来の夢について浦田さんは、「漁師をしている私のことを見て、漁師の仕事に興味を持ってもらい、実際に漁師になる人が少しでも増えるよう頑張っていきたい」と語っている。

増える「女性漁師歓迎」の漁業会社

一方、かつて埼玉県で飲食店の料理人をしていた岸本希望さんは、2022年5月、長崎県の雲仙市で巻き網漁の漁師となった。「海や魚が好きで、漁師に憧れていた」という岸本さん。3年目を迎えて、一層やりがいを感じながら、出漁。今では魚群の探索船兼（漁獲物の）運搬船の船長を任されているという。

岸本さんが所属する漁業会社で以前、漁師体験をしたという田村志帆さんも、2024年春から、念願の琵琶湖の漁師になった。「もともと魚が好きで、大学時代に南伊勢の漁村に行ったとき、漁業に接したことがきっかけで漁師になりたいと思った」という田村さん。

神奈川県から滋賀県高島市に移住し、「えり」と呼ばれる小型定置網などの漁師として、アユやビワマス漁を行っている。田村さんは「漁に出ると、季節によって景色が変わるのが好き。琵琶湖に浮かんでいるだけでも楽しく感じる」と、琵琶湖漁師を堪能している。

このほか、三重県の尾鷲市で大型定置網漁業を営む「早田大敷」にも、2023年夏、初の女性漁師が誕生した。茨城県出身の金澤麻紀さんは、同年3月、全国漁業就業者確保育成センターが主催した「女子オンラインセミナー」への参加をきっかけに漁師へ転身した。

「子どものころから魚や海、船が大好きで、いつか漁師の仕事をやってみたいと思っていた」という。夢を実現した金澤さんについて、早田大敷の社長は「男性漁師と遜色なく仕事をこなしている」と話しており、信頼される存在となっている。

同センターの馬上事務局長は、「後継者不足が問題視されている中、漁業にも女性の視点が必要だという指摘もあり、女性漁師を受け入れたいという漁業会社も増えている」と話す。

毎年、同センターは夏と冬に東京、大阪、福岡などで、漁師志望者と漁業会社などをマッチングするイベント「漁業就業支援フェア」を実施している。2025年夏のイベントに向け、定置網など沿岸漁業の受け入れ38社のうち、「女性OK」は半数以上となる21社に上っている。

そこで同センターは、国が推進する「ポジティブ・アクション」（職場の男女間格差を解消する取り組み）に沿って、「女性漁師歓迎」を前面に打ち出しながらイベントを開催し、大きな反響を呼んでいる。

馬上事務局長は「力仕事が主であるイメージが強い漁師だが、漁労作業などで機械化が進み、なにも力ばかりが必要というわけではない。漁船には、女性用トイレなどの設備が必要な面もあり、簡単に実現できるものではないが、漁業に関心のある女性が安心して就業できる環境が整備されていけば、女性だけでなく、男性漁師も増えていくのではないかと思う」と期待を込めている。

日本では魚の生産も消費も低調で、過去最低水準を更新している状態だが、漁師がこのまま減り続ければ、まさに漁業は崩壊の危機に直面する。その意味で、女性漁師の活躍は期待されるところだが、令和の時代、担い手を確保するためにベテラン漁師は、男性漁師に対しても、女性並みの優しい対応が必要なのかもしれない。

【もっと読む】“外国産サーモン”が回転寿司の人気ランキングで“14年連続1位”…国産魚の消費量が伸び悩み日本漁業がピンチ！

【国産の魚はどこへ消えたか？】

【目次】

第一章 減り続ける日本の魚

〇漁業生産、過去最低を更新中〇世界は増加傾向だが天然魚は頭打 〇日本漁業、水揚げ１位はマイワシ etc.

第二章 獲っても食べない国産魚

〇今の魚の自給率は半分近く 〇スーパーの台頭が魚離れの原因か 〇マグロやアジの開きも安さ重視 etc.

第三章 日本一の魚を食べない理由

〇マイワシが魚の餌ではもったいない 〇マイワシの流通阻む100グラムの壁 〇職人からも調理が敬遠される etc.

第四章 消費の主役は外国魚

〇伝統・郷土料理にもノルウェー産 〇ノルウェーに漁港がない理由 〇アフリカ諸国で人気、日本産のサバ etc.

第五章 秋の味覚はいつ復活するのか

〇豊漁には程遠い推定資源量 〇サンマ漁業関係者の苦境 〇マグロ漁やイカ漁へ挑戦 etc.

第六章 揺れ動く日本のマグロ事情

〇「大間まぐろ」がほかの追随を許さない理由とは 〇マグロ管理の甘さを露呈、国の対応急務 etc.

第七章 強化される内外のマグロ管理

〇日本周辺のマグロ、一時は最低水準に 〇流通の主役・普及品のメバチマグロ

第八章 マグロ人気に陰り・サーモンが台頭

〇当初は「日本では無理」と門前払い 〇回転寿司やスーパーのマグロはおいしいか etc.

第九章 おいしいマグロが食べたい！

〇冷凍マグロのおいしい解凍法とは 〇血合いには赤身の100倍のセレノネインが etc.

第十章 大衆魚の利用が水産業復権のカギ

〇獲れる魚を食べられるように 〇小サバのうまい食べ方とは？etc.

第十一章 漁師の減少を食い止めよう

〇10年前の３割減 〇各地で続々、女性漁師が誕生etc.

【もっと読む】”外国産サーモン”が回転寿司の人気ランキングで”14年連続1位”…国産魚の消費量が伸び悩み日本漁業がピンチ！