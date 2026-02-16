「要塞建造」と敵ハンガリーから学んだ「騎兵隊編制」…「屈辱外交」の裏で来るべき決戦に備えたハインリヒ1世の「軍事大改革」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

要塞の建築

この宮廷会議では、ハンガリー問題と連動して「城砦建築令」が発布された。主要地に木と土ではなく石の壁による要塞の建築が命じられたのである。

ところがこの建築令でできたはずであろう要塞の遺跡が残っていないことから、その実態はよくわかっていない。これら要塞は立て籠もらんがための、いわゆる「逃げ城」なのか、それとも裁判と集会の場所なのか、と謎が多い。

おそらくは「逃げ城」と裁判と集会の場を兼ね備えたものなのだろう。

だとすれば少なくともこの要塞は、周囲約6キロから10キロまでに暮らす農民たちをいざというときに匿うことができる規模でなければならない。そして多くの戦士を常駐させなければならない。

農民戦士の正体

『ザクセン人の事績』の著者ヴィドゥキントは、これらの要員は農民から選抜された農民戦士で揃えたという。彼ら農民戦士は農事を離れ要塞の主に仕える。

そこでこの農民戦士は封建領主に仕える半自由民の家士（ミニステリアーレ）の前身であるとする説がでてくる。家士の一部はやがて自由民となり、騎士に叙せられ下級貴族となった。

だとすれば「『逃げ城』が封建制をつくった」（田中充子『プラハを歩く』）というのもなんとなくわかるような気がする。しかし、実態は不明である。いずれにせよこの建築令は東フランクの軍事力強化の一環であった。

ハインリヒは城砦建築と並んで騎兵の編制を急ピッチで進めた。かつてカール・マルテルがアラブの騎兵に匹敵する騎兵を編制したように、ハインリヒは当面の敵ハンガリーから多くを学び取ったのである。

そしてこの騎士戦力の養成は、西フランクに比べて遅れていた東フランクの封建化を促したのである。

