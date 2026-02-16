「ラブライブ！シリーズ」との第3弾コラボが決定

パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティングは14日、「ラブライブ！ シリーズ」との第3弾となるコラボレーション決定を発表した。パ・リーグ本拠地6球場で行われるイベント。“大役”が決まった人気声優は「嬉しすぎて大号泣」とファンに報告した。

今回のイベントは2022、2024年に続く人気企画。『ラブライブ！』『ラブライブ！ サンシャイン!!』『ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！ スーパースター!!』『ラブライブ！ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』『イキヅライブ! LOVELIVE! BLUEBIRD』の6作品と連動して行われ、コラボ試合では各作品の出演声優が来場する予定だ。

発表を受けて喜びの声を上げたのが、美人声優として人気を誇る進藤あまねさんだ。『ラブライブ！ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』で桂城泉役を務める進藤さんは6月11日の日本ハム-DeNA戦での来場を自身のX（旧ツイッター）で伝え、「嬉しすぎて大号泣」と感情を爆発させた。

また、「ラブライブ！ 打法見れますように エスコンに皆、きまっしね 全力応援、全力盛り上げでファイターズを勝利へ導けるようがんばります よろしくお願いします！ DOMIれ！」と加えた。

進藤さんの歓喜の報告にファンも大興奮。「おめでとうございます！」「エスコンにあまねすが降臨」「絶対行きます！」「これは行くしかない」「絶対にあまねす大歓喜だよなぁと思いましたw」などとコメントが寄せられた。

進藤さんはかねてより日本ハムファンを公言しており、2024年5月10日の日本ハム-ロッテ戦で始球式を務めた。この日は髪をポニーテールに束ね、青のスカートからワンバウンド投球を披露している。（Full-Count編集部）