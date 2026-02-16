¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¡Ö¿¿¤Î»Ñ¡×¡½¡½ºÙË¦Æâ¤Ë¤³¤ó¤Ê¡Éµ¡³£Åª¡É¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡½¡½¡×¡ÖºÙË¦Æâ¤ò2ËÜÂ¤ÇÊâ¤¯¤â¤Î¤¬¤¤¤ë!?¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ì¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡ÖºÙË¦¡×¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤¬º£¡ÖÌ¿¡×¤ò²òÌÀÃæ¡£2025Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â²¸·Ã¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Î½ñÀÒ²½¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤ÎÈëÌ©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØºÙË¦¤Îµï¸õ¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡×¤¬ºÙË¦Æâ¤ÎÈ¯ÅÅ½êÌò¡ª?¡¡¤½¤³¤ÇÆü¡¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤°¤é¤¤¤ÎÆ°ÎÏ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¡Ö¿¿¤Î»Ñ¡×
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÎÀ¸Êª¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ºÙË¦¤ÎÌÏ¼°¿Þ¡Ê¿Þ1²¼¡Ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥Ò¥À¤Î¤Ä¤¤¤¿Æ¦¤Î¤è¤¦¤ÊÂÊ±ß·Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Æ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤ÇºÙË¦Æâ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¼Ì¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¾å¡Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢ºÙË¦Æâ¤Ë¤¢¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¡Ö¿¿¤Î»Ñ¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¶µ²Ê½ñ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎª¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÀ¸ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÄÌ²ß¡×ATP¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ¿·¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢Áü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²èÁü¡¤Ï¡¢ºÙË¦Æâ¤ÎÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¤òÀ÷¿§¤·¤Æ¸÷¤é¤»¤ë¡¢¡Ö·Ö¸÷¸²Èù¶À¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎºÙË¦¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤Ë¸«¤¨¤ëÀÄ¤¤±ß¤¬³Ë¤Ç¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ëÌµ¿ô¤ÎÀÖ¤¤»å¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÏÊ¬Îö¤ÈÍ»¹ç¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºÙË¦Æâ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¿¤Ó¤¿»å¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¦¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¹¤ó¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¤ÎÆ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥À¤Î¤Ä¤¤¤¿ÂÊ±ß·Á¡×¤Ï¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡ÖÃÇÌÌ¿Þ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ï¸÷³Ø¸²Èù¶À¤è¤ê¤âÈùºÙ¤Ê¹½Â¤¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤ÈÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¨¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Î°ìÃÇÌÌ¤·¤«´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò°ìËÜ¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÆ¦¤Î¤è¤¦¤ÊÂÊ±ß·Á¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿ÃÇÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç½¬¤¦ºÙË¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÍý²ò¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶µ²Ê½ñ¤¬½ñ¤´¹¤ï¤ë¤Û¤É¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î»Ñ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÏÎÐ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿?
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¡Ö¿§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤Ê¤¯¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÎÐ¿§¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎCG¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤ËÎÐ¿§¤ÇÉÁ¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÀìÌç²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢ÀÖ³ì¿§¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥È¥¯¥í¥à£ã¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬ÀÖ³ì¿§¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÙË¦Æâ¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀÖ¤¤¿§ÁÇ¤¬Æù´ã¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎºÙË¦Æâ¤ÎÊª¼Á¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤Û¤ÜÆ©ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆâÉô¤ËÀÖ¤¤¿§ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤¸¤ÆCG¤ÏÀÖ³ì¿§¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌÀÂÀ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡×»Ñ¤ò¤·¤¿¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¢¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Ç¤ÏºÙË¦Æâ¤ÎCG¤òÀ©ºî¤¹¤ëºÝ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿§ÁÇ¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¿§¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÊª¼Á¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÃå¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±¥Ú¡¼¥¸²èÁü¡¤Ç¸«¤¿·Ö¸÷¸²Èù¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êª¼Á¤òÇ¤°Õ¤ËÀ÷¿§¤·¤Æ¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¸¦µæ¤Ç¤â¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤ò¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¡Ö½¼ÅÅ¥¿¡¼¥Ó¥ó¡×
·Ö¸÷¸²Èù¶À¤Ç¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò¤·¤Ð¤é¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê¬Îö¤ÈÍ»¹ç¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¼«ÂÎ¤ËÆ°¤¯Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤ì¤â¥¥Í¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÂç¤¤µ¤Ï°ìÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÙË¦¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹¤µ0.5¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é10¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ§¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ºÙË¦Æâ¤Î²ÙÊª¡Ö¾®Ë¦¡Ê¤·¤ç¤¦¤Û¤¦¡Ë¡×¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µðÂç¤µ¤Ç¤¹¡£ºÆ¤Ó¥¥Í¥·¥ó¤ò160¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿Í´Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢50³¬·ú¤Æ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÂçÀª¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¤ÈÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ø¤È±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¡©¤½¤ì¤Ï¡¢ºÙË¦Æâ¤ÇATP¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂ¿¤¯»È¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤òATP¤Î»ºÀ¸ÊýË¡¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°²óª¤ÇATP¤Ï¡Ö½¼ÅÅ¼°¤ÎÅÅÃÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÅÃÓ¤òºÆ½¼ÅÅ¤¹¤ëÁõÃÖ¤¬¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ATP¤Ë¤Ï¥ê¥ó»À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¬»Ò¤¬3¤Ä·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢ÅÅÃÓ¤¬¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ²Ã¿åÊ¬²ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¥ê¥ó»À¤¬1¤Ä¤È¤ì¡¢¤½¤Î¤È¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó»À¤¬2¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈADP¡Ê¥¢¥Ç¥Î¥·¥óÆó¥ê¥ó»À¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¬»Ò¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤ÐÅÅÃÓÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇADP¤Ë¥ê¥ó»À¤òºÆ¤Ó1¤Ä²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇATP¤ËÌá¤·¡¢ºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆADP¤òATP¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¶Ã°ÛÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÆâËì¤Ë¤Ï¡ÖATP¹çÀ®¹ÚÁÇ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤êATP¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤ÏÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿²óÅ¾¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡Ê¿Þ2²¼¡Ë¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢Æâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó¡Ê H+¡Ë¤¬ATP¹çÀ®¹ÚÁÇ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤¬²óÅ¾¡£¤½¤Î²óÅ¾¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆADP¤Ë¥ê¥ó»À¤¬£±¤ÄÂ¤µ¤ì¡¢ATP¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬»Ò²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÈÓÌîÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢ATP¹çÀ®¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò¡Ö¿åÎÏÈ¯ÅÅ¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤Ï¥À¥à¤Î¹âÄãº¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ø¿å¤¬Î®¤ì¤ëÀª¤¤¤ÇÈ¯ÅÅµ¡¤Î¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ò²ó¤·¡¢ÅÅµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿åÎ®¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó¤ÎÇ»ÅÙº¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Êª¼Á¤Ï¡¢Ç»ÅÙ¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ø¼«Á³¤È°ÜÆ°¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó¤¬¤½¤ÎÀ¼Á¤Ë±è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¡¢ATP¹çÀ®¹ÚÁÇ¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤¬²ó¤ê¡¢ADP¤¬¡Ø½¼ÅÅ¡Ù¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¿Þ2²¼¡Ë¡£
ATP¹çÀ®¹ÚÁÇ¤Î¿ô¤Ï¡¢ºÙË¦¤Î¼ïÎà¤ä¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ôÀé¸Ä¤Ï¤¢¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Î²óÅ¾¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1ÉÃ´Ö¤Ë350²ó¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ATP¹çÀ®¹ÚÁÇ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤¬1²óÅ¾¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ATP¤¬3¤Äºî¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÈ¯ÅÅ¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Î²óÅ¾¿ô¤Ï¡¢60ÉÃ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½100¤«¤é1000²ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ATP¹çÀ®¹ÚÁÇ¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹âÂ®¤Ç²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢ÆâÉô¤Ç¤ÏËèÉÃ¡¢ËÄÂç¤Ê¿ô¤ÎATP¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎATP¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥Í¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Èµ¡³£Åª¡É¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¿ÍÎà¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿È¯ÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤¿ÁõÃÖ¤¬¡¢ÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤é¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸ÆµÛ¤Ï¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ËATP¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢Æâ¤ÇATP¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢»ÀÁÇ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¤¬¤Æ¤é¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¡¼¡¢¤Ï¡¼¡£¤¹¡¼¡¢¤Ï¡¼¡£¤¤¤Þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µÛ¤Ã¤¿»ÀÁÇ¤Ï¡¢ÇÙ¤ÇÀÖ·ìµå¤Ø¤È¼õ¤±ÅÏ¤µ¤ì¡¢Á´¿È¤Î·ì´É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¡¹¤ÎºÙË¦¤ÎÃæ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢ÆâÉô¤ÇATP¤òºî¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥È¤Ï1Æü¤ËÊ¿¶Ñ2Ëü²ó¤Î¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥®¥ã¡¼¤È»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤«¤éÂ©¤ò°ú¤¼è¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤ÏÀ¸³¶µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¸ÆµÛ¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÚÆùºÙË¦¤¬µÞÂ®¤ËÂçÎÌ¤ÎATP¤ò¾ÃÈñ¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬³èÈ¯¤ËATP¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ÀÁÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ¤ÎÌÜÅª¤¬¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ËATP¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡ÄºÇ½é¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
次回は『世界初の「ミトコンドリア移植手術」で命を救われた少女──最先端研究でわかった驚きのレスキュー能力！』です。
