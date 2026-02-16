史上最強の力士は”1日36リットル”酒を飲んだ!?…酒豪から下戸まで勢ぞろいの「力士」と「酒」にまつわる秘話

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

史上最強の力士「雷電」

末の大関雷電だ。なぜ横綱になれなかったのか謎、史上最強と言われるこの力士は酒を2斗（約36リットル）飲んだという。

ついさっき紹介した元魁皇の浅香山親方は酒豪番付でも三役以上は確実だが、師匠の友綱親方（元関脇魁輝）は下戸だった。宴席でチラリと弟子たちを見て、「こいつら俺を潰して喜んでいやがる」。10年ほど前のこと。誕生日に、弟子から次々と酌をされ、ひっくり返った。

故放駒理事長（元大関魁傑）も下戸だった。八百長問題の最中、当時の二所ノ関広報部長（元関脇金剛）に「あんたはいいねえ。私も酒でも飲めたら気分転換になるのに」とグチっていた。

現役時はコップ1杯のビールも飲めなかったのに、なぜか引退後に大酒飲みになってしまったのが花籠親方（元関脇太寿山）だ。「体質って変わるのかねえ。いま、酒がうまくて仕方ない」と語る。

八角理事長が潰れた夜

ひとから大酒飲みと勘違いされ続けているのが花籠親方の親友で、鶴竜の師匠だった陸奥親方（元大関霧島）だ。「ヘラクレス」とあだ名された鹿児島出身の名大関は一滴も飲めない。「現役の時は泣きながら、吐きながら、酒席をつとめたよ」と振り返る。

八角理事長（元横綱北勝海）は相撲界の発展を願掛けし、理事長就任の少し前から8年ほど酒をやめていた。再び飲み始めたきっかけは、2023年名古屋場所で、弟子の北勝富士（現大山親方）が千秋楽の優勝決定戦で豊昇龍に敗れた一番だった。表彰式で弟子に賜杯を渡したら祝杯をあげようと、宿舎の自室のミニ冷蔵庫でビールをキンキンに冷やしていた。祝杯は一転、ヤケ酒に。後日、弟子の君ヶ濱親方（元関脇隠岐の海）が笑っていた。

「酔いつぶれるまで飲んだっすよ。最後に、『肩を貸せ』っていうから親方を抱きかかえようとしたら、自分で立つという気がまったくなかったっすね。あれは重かった」

【後編を読む】両国の「キングサイズ専門店」に売っている“胸囲190センチ”の肌着…力士が愛用する「デカパン」の正体

