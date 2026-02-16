「トキソプラズマ」に感染したオオカミは「群れのリーダーになる確率」が46倍以上も高かった！…血液調査で判明した「感染とオオカミ」の驚きの事実

「わたし」の中に無数の生命が潜んでいる。

あなたの中の「他者」とは何か? 異なる生命体の共存と融合が形作る「生命」。最新研究でわかった「驚きの生命観」！

『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』では、科学出版賞受賞作家の中屋敷均さんが、「驚くべき生物たちの姿」を描きます。

（※本記事は中屋敷均『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』より抜粋・編集したものです）

はじめに

「あなたはだれ？」

たった1行、そう書かれた、消印も差出人の名前もない手紙がポストに届く。1991年にノルウェーで出版された世界的ベストセラー、『ソフィーの世界』の幕開けのエピソードだ。

「あなたはだれ？」

誰もが思う。私は私。でも、「わたし」とはいったい何だろう？ それは物理的にひとつながりの、人の形をした「肉体」のことだろうか？ もし、その肉体が遺伝子に基づいて形作られるというのなら、「わたし」の実体とは固有の遺伝子の集合体、つまりゲノムということか？ あるいは、「わたし」とは、その肉体に宿っている「意識」や「心」と呼ばれるもののことだろうか？ もし「心」が、完全に脳の機能に依拠して生じるものなら、「心」は肉体の一部だ。そうではない、肉体から独立した「心」──それは時に魂と呼ばれるような──そんなものが本当にあるのだろうか？

「わたしはだれ？」

そのシンプルな問いは、時に答えが難しい。1977年にアメリカ合衆国のオハイオ州立大学で3件の連続強姦および強盗事件が起きた。その捜査・裁判の過程は、ダニエル・キイスの著作『24人のビリー・ミリガン』により世界的に広く知られるようになったが、驚愕を持って受け止められたのは、信じられないようなビリーの「わたし」のあり様であった。彼の中には24人もの違う人格、そう24人の「わたし」が存在しており、その24人は性別も国籍も年齢もバラバラで、ビリー・ミリガンという1つの肉体を持つ人間であるにもかかわらず、その人格間で記憶すらも多くの場合、共有されていなかった。

この『24人のビリー・ミリガン』以降、こういった解離性同一症と呼ばれる障害の存在が社会的に広く認識されるようになり、米国では精神科患者のおよそ3%がこれにあたるとする報告もある。解離性同一症の患者の多くは、幼児期から児童期に、虐待などの強い精神的ストレスを受けた経験を持っており、その人にとっての限界を超える苦痛を感じた時、生き延びるために、その苦痛の受け手を別人格として記憶から切り離し、自分の心を守ろうとする防御機能が働いた結果、現れた症状と解釈されている。

通常、私たちは、「わたし」とは過去から現在まで連続した記憶を持ち、一つの意思で行動を決定している、ひとつながりのものというイメージを持っている。しかし、私たちの肉体に宿る「意識」や「心」は、記憶、思考、感情や知覚、そしてそこから生じる行動にいたるまで、時に解離、分断されうるのである。本当の「わたし」とはいったい、何者なのだろうか？

本書が描く生命の姿は、複合体としての実在である。「わたし」の中には、実は多くの生命体が複合体として存在している。それは遺伝子という意味でも、細胞内小器官（オルガネラ）という意味でも、また生物種の共生体という意味でもそうである。どこに区切りがあり、どこからが「わたし」で、どこからが「あなた」なのか、その境界さえ判然としないものも少なくない。生命は合体し、新たな形の生命を生んでいく。「あなた」と「わたし」は混在しており、そしてその合体は、時に物理的な「わたし」だけでなく、「意識」や「心」としての「わたし」にさえ影響を及ぼしている。

「あなたはだれ？」

本書を読み終えた時、その問いかけに、果たしてあなたはどう答えるだろうか？

オオカミという生き物

日本語のオオカミは、大神(おおかみ)に語源がある。オオカミを聖獣として崇拝してきた歴史が日本の一部地域にあり、『万葉集』や『大和国風土記』にも、オオカミを大口真神(おおくちのまかみ)（あるいは単に真神）、すなわち「まことの神」と呼んでいた記述が見られる。オオカミには、山の神として、善人を守護し悪人を罰するような、人間の性質を見分ける特殊な能力があると信じられていたようである。それはオオカミが、家畜や人を襲うような凶暴な面と田畑を荒らすシカやイノシシなどの害獣を退治してくれる救い主のような側面を併せ持ち、また人を寄せつけない厳しさと同時に家族愛の強い慈愛に満ちた存在でもあることを、古から日本人は理解していたからなのだろう。

世界各地に生息する種々のオオカミと呼ばれるイヌ科の動物は、概ねハイイロオオカミ（タイリクオオカミ、Canis lupus）（図1−1）と呼ばれる単一種に属しており、現在はペットとなっているイヌ（イエイヌ）も、実はその一亜種である。日本にかつて生息していたニホンオオカミやエゾオオカミも、幻の白いオオカミと呼ばれるホッキョクオオカミも、ハイイロオオカミという種内の亜種である（以降、単にオオカミと記述する際は、イエイヌを除くハイイロオオカミを指す）。

このようにオオカミは適応能力が高く、地域によって亜種に分化し、かつては北極圏から温帯や亜熱帯また砂漠地域までの世界各地で、人間の生活圏のすぐ近くに生息していた。しかし、家畜被害の問題や人間社会における偏見も相まって、凄まじい駆除・乱獲の対象となった歴史があり、ニホンオオカミのように亜種がまるごと絶滅してしまった例もある。近年の研究では、ニホンオオカミは最もイエイヌに近縁であったことが明らかになっており(＊1)、大変残念なことである。また、絶滅には至らなくとも、世界各地で人口の多い地域からオオカミは排除され、現在では高緯度の森林やツンドラ、人口の少ない半乾燥地や山岳地帯などが、オオカミの主な分布域となっている。

オオカミは一夫一妻制を基本とする動物で、このペアとその子供を中心に群れを作るが、そこに叔父、叔母、祖父、祖母などが加わった大家族の群れとなる場合もある。オオカミは社会性が高度に発達した動物であり、群れの各個体に一定の順位づけがされることで秩序が保たれている。

最もよく知られたオオカミ社会の順位づけは、アルファ、ベータ、ガンマ以下、オメガと称される最下位の階級まで続く仕組みである。それによると最上位のアルファ雄とアルファ雌が群れの中心のペアであり、原則的にはこの2頭が子孫の繁殖を担う。

性的に成熟した子オオカミが繁殖親となるためには、群れを離れるか、自分が群れのアルファとなることが必要である。アルファは群れのリーダーであり、単に体格に勝った個体が選ばれるのではなく、勇気とリーダーシップを持った、皆に認められた個体がその座につくようである。

ベータは群れのナンバー2であり、アルファ以外の他の個体より上位にある。他の個体はガンマ、デルタと順にランクづけされるが、ガンマ以下の各個体間の順位は厳密ではなく、入れ替わりも激しいようである。ただし、オメガは特殊で、どの個体よりも低位で、群れの「負け犬」という少し辛い地位である。しかし、そういった「いじられ役」を誰かが引き受けることによって、個体間の争いが緩和され、群れの社会的な安定性を保つ役割を果たしていると考えられている。

こういったオオカミの生態研究は、ここ30年ほどの間に急速に進んだが、数々の研究が共通して明らかにしてきたのは、これまで西欧の物語などで広められた「邪悪」のメタファとしてのオオカミは虚像に過ぎない、ということだった。群れ同士の縄張り争いでは殺し合いのような深刻な争いが生じることもあるが、仲間に対しては、オオカミは非常に愛情深く、群れは競争的というより、協力的で友好的な関係を土台としていることが明らかとなっている（図1−2）。たとえば、群れの子供は原則的にはアルファのペアから生まれるが、生まれた子供は群れ全体で協力して育児をし、誰かが怪我をして自力で狩りができなくなれば、他の仲間が食べ物を運んできて回復するまで群れで面倒を見る。こういった利他的な行動が群れの内部では頻繁に観察される。

また、イヌを飼っている人なら、皆経験があるだろうが、飼い主が落ち込んでいる時には、イヌはじっとそばに来て寄り添ってくれる。オオカミの群れの中でもそのような仲間をおもんばかる「やさしさ」に溢れた行動や、また何らかの理由で仲間が死亡した際には悲しみに暮れる行動などが見られるという。こういった観察が意味することは、イヌが人に見せる愛情や共感の行動は、オオカミが群れの仲間に見せる行動と起源が同じであるということだ。我々の友人であるイエイヌは、遺伝的には紛れもなくハイイロオオカミの一亜種であり、その生態や習性は基本的にオオカミと共通している。「邪悪なオオカミ」は虚像であり、イヌは群れの仲間として人間を受け入れた、特殊な生態を持つ「オオカミ」なのである。

イエローストーンのオオカミ

北米大陸にかつて約6000万頭が生息していたとされるアメリカ・バイソン（バッファロー）は、西洋人の入植後に乱獲され、19世紀後半にはわずか500〜1000頭にまで減少したという。オオカミも似た運命をたどることになり、かつては北米大陸のほぼ全域で見られていたオオカミが、1900年代初頭にはアラスカを除いた米国本土からほぼ姿を消してしまった。北米大陸生態系のキーストーン種〔章末註1〕として君臨していたオオカミの消滅は、当然、各地の生態系に変化をもたらすことになった。

たとえばイエローストーン国立公園（図1−3）では、オオカミの獲物となっていたワピチ（アメリカアカシカ）などの個体数が増加し、ワピチが好むヤナギ属やポプラ属などの植物が減少した。イエローストーンの北部域を流れるラマー川の周囲では、かつては繁茂していたヤナギやポプラが壊滅し、多様な生物の生息場所となっていた、それらの樹冠も木陰も下草も消失してしまった。

植物が激減し、もろくなった川辺の土壌は川の流れに耐え切れず、川岸はギザギザに削られ流された。ヤナギやポプラはビーバーの好物であり、営巣にも欠かせない植物であったため、その消失は、必然的にラマー川からビーバーの姿を消し去ることになった。また、オオカミと競合関係にあった捕食者のコヨーテの個体数が増加し、その影響でコヨーテより小さな動物、特にアカギツネが減少した。このようにオオカミの消滅は、広範囲で多岐にわたる変化をその地の生態系にもたらした。

こういった「環境破壊」への対策として、イエローストーンへオオカミを再導入するというアイディアが初めて提案されたのは、1966年のことであった。1973年にはアメリカのオオカミが絶滅危惧種に指定されたことで保護の機運が高まったが、オオカミが人や家畜を襲うのではないかという懸念は、地域の牧場主などを中心に根強いものがあり、交渉は難航した。

しかし、最初の提案から約30年後、家畜被害の補償を織り込んだ合意がついに成立し、1995年3月、カナダのアルバータ州で捕獲された14頭の野生オオカミが、イエローストーン国立公園に放たれることになった。そして、続く1996年1月にも17頭の野生オオカミがカナダのブリティッシュコロンビア州から追加で導入され、計31頭による「オオカミのいるイエローストーン」が再出発することになった。

再導入されたオオカミは、イエローストーン国立公園がまたがるアイダホ州、ワイオミング州、モンタナ州で順調に個体数を増加させており、2014年末にはこの3州で少なくとも282の群れ、1657頭のオオカミ個体の存在が確認され、2024年には4200頭程度にまで増加したと推定されている。そのうちイエローストーン国立公園内に、約100頭が2000年以降安定して定着していると報告されている。

オオカミの再導入後、イエローストーン国立公園内のワピチの個体群密度は、生態系にとって適度な量に保たれることになり、植生の大幅な回復が認められ、それにより絶滅状態であったビーバーがラマー川などに戻ってきた。また、競合相手が復活したことでコヨーテの数も減り、それによりアカギツネなどの小動物の個体数も増加した。これら生態系の改善が、オオカミの再導入のみによってもたらされたのかという点には、多少の議論があるようだが、イエローストーンに、豊かな生物相が戻ってきたのだ。

このイエローストーン国立公園へのオオカミの再導入は、「20世紀最大の実験」とも称され、生態学者や動物学者を中心とした多くの研究者が、その後長年にわたって追跡調査を続けており、オオカミの行動や生態の観察とともに、定期的な血液採取も行われている。米国モンタナ大学の生態学者コナー・メイヤーとキラ・キャシディは、この貴重なデータセットを用いて、1995〜2020年に採取したオオカミ229個体に由来する計256の血液試料を分析していたのだが、そこには驚くべき発見が待っていた。

2022年に発表された彼らの論文(＊2)によると、調査したオオカミの少なくない個体がトキソプラズマ原虫（Toxoplasma gondii）に感染していた。感染率は、ネコ科に属するピューマの生息域と重なる形で縄張りを持つオオカミ個体群で高い傾向があり、本来ネコ科動物を宿主とするトキソプラズマが、ピューマとの接触を通じて、オオカミに感染したことが推察された。驚きだったのは、感染とオオカミの生態との関連性であり、感染したオオカミ個体は、群れのリーダーとなる確率が、非感染個体に比べて、なんと46倍以上、上昇することがデータから予測されたのである。

また、群れから離れて暮らす一匹狼となる確率も11.7倍上昇していた。いったい、これは何を意味しているのか？ この異常な倍率の上昇は、そこに何らかの因果関係があることを示唆していたが、トキソプラズマの感染と、群れのメンバーから認められたリーダーとなることに、いったいどんな関係があるというのだろうか？

＊

さらに〈じつは「全人類の3分の1」が「トキソプラズマ」に感染していた…トキソプラズマがネコ科動物の体内に戻るための「巧妙で恐ろしい戦略」〉では、宿主の脳や行動を巧妙に操る寄生虫「トキソプラズマ」の驚くべき生存戦略について詳しくみていきます。

＊1 Gojobori J et al. (2024) Nat. Commun. 15, 1680.

＊2 Meyer CJ et al. (2022) Commun. Biol. 5, 1180.

章末註1 キーストーン種：キーストーン（要石）種とは、当該の生態系において、個体数はそれほど多くなくてもその存在や活動が生態系の構造や多様性などに対して非常に大きな影響力を持つ種のことを指す。

【つづきを読む】じつは「全人類の3分の1」が「トキソプラズマ」に感染していた…トキソプラズマがネコ科動物の体内に戻るための「巧妙で恐ろしい戦略」