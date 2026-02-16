「我々はハイエナではない…救世主だ」小林製薬を貪り食う外資系物言う株主オアシス、創業者が明かした「本音」

彼らを「血も涙もないハイエナ」と言う者もいる。なぜ企業は次々と餌食になるのか。渦中のアクティビストが「日本型経営」にもの申す。

日本企業に襲い掛かる“アクティビスト”たち

「本件製品には、人体に有害な成分が混入していたことが明らかになっており、摂取した多数の消費者に重篤な腎疾患等の健康被害をもたらした」

'25年10月14日、小林製薬の紅麴由来のサプリメント被害をめぐり、同社の経営陣を厳しく批判する原告代理人の主張が、静まり返った法廷に響いていた。この日、大阪地裁で行われていたのは、株主代表訴訟の第1回口頭弁論だ。

原告は被害者ではない。提訴したのは、同社の大株主で香港を拠点とする投資ファンド、オアシス・マネジメント（以下、オアシス）。花王や任天堂、京セラなど、数々の企業の大株主となり、経営陣に事業改革を迫ってきた。

いま、こうしたアクティビストと呼ばれる投資ファンドが日本企業に襲い掛かっている。その数は、70社とも80社ともされ、大物タレントのセクハラ問題に端を発したフジテレビの経営問題でも、その存在感は際立っていた。

彼らは株主還元やビジネスモデルの転換を求め、経営陣と対立すれば別の取締役候補を立て、時には社長のクビを取ることもある。その存在感は年を追うごとに増しているが、ついには、重大な不祥事に際しては株主代表訴訟にまで踏み込むようになった。

小林製薬の代表訴訟はアクティビストの影響力の大きさを物語る。法廷で争われているのは、経営陣はなぜ止められなかったのかということ。彼らはいまや、経営責任の空白を突く存在となったのだ。

オアシスは、健康被害が疑われるなか対応が後手に回ったとして、当時の取締役7人を法廷に引きずり出した。彼らに会社に生じた損害として、約135億円を小林製薬に対して支払うよう求めている。

迎え撃つのは企業防衛の第一人者

一方、激しい応酬が繰り広げられる法廷で、オアシス側の主張を眼光鋭く聞いていた弁護士がいた。

葉玉匡美（60歳）――。東京大学法学部卒の英才で、検事となり東京地検特捜部にも所属したが、専門は一貫して会社法である。'05年に経済産業省と法務省が策定した「企業買収防衛指針」に深く関わった彼は、この分野における大物だ。葉玉は、小林製薬の「中興の祖」の呼び声高き元取締役会長で、被告のひとりの小林一雅の代理人である。

原告のオアシス側は、厚生労働省の公表に基づき、被害を「死者408名」と位置付ける。葉玉はこの主張に正面から嚙みついた。「小林元会長は痛切な反省の中で取締役を辞任した」と前置きしたうえでこう切り返してみせた。

「408名という数字は、実際に亡くなった人数ではなく、小林製薬に遺族から届け出があった数にすぎない。小林製薬の調査では、本件製品によって明らかに死亡したと関連性が認められる事例は、現時点では存在しない」

傍聴席から注がれる被害者家族の憤りの視線を一身に浴びながら、経営責任の前提となる被害状況そのものを俎上に引き戻す戦術をとったのだ。

代表的アクティビストの猛攻を、日本の企業防衛の第一人者が迎え撃つ――。小林製薬の代表訴訟は、まさに頂上決戦の様相を呈していた。

任天堂への公開書簡で注目を集めた

法廷で鋭く交わされる主張の背後には、ひとりの投資家の存在がある。オアシスの創業者でCIO（最高投資責任者）のセス・フィッシャーだ。

細身のスーツを颯爽と着こなし、会見場では数字に裏打ちされた提案を理路整然と開陳する。すでに五十路を過ぎているが、黄金色の短髪が若々しいイケメンだ。

イスラエル人の彼は、米ニューヨークの正統派ユダヤ教系私立大学であるイェシーバ大学を卒業後、イスラエル国防軍に勤務。米ヘッジファンドでアジア投資を担当するポートフォリオマネージャーを経て、'02年に香港でオアシスを創業した。

彼が日本で注目を集めたのは、いまから12年も前のことだ。任天堂に対し、「モバイルゲーム市場に注力すべき」とする公開書簡を送付。家庭用ゲーム機に軸足を置く従来戦略の転換を迫った。以来、オアシスは京セラ、東京ドーム、花王など、日本の大手企業を相手に本格的なアクティビスト活動を展開してきた。

だが当初、こうした活動は理解されなかった。日本では会社はあくまで経営者のもので、株主が経営者と対話を通じて収益性の向上を図るという感覚はまるでなかった。フィッシャーは、筆者の取材にこう振り返る。

「担当者は経営計画を台本でも読み上げるかのように話すだけで、私たちの提案に耳を傾けない。従業員の働き方の改善といった本質的なテーマについても、『それは我々の問題で、あなたには関係ない』という態度でした」

稲盛和夫率いる京セラにも噛みついて…

フィッシャーの目には、日本の名だたる企業でも改善の余地は大きいと映った。それは、誉れ高き名経営者が創業した企業でも変わらなかった。

実際、オアシスは長年にわたり京セラの経営姿勢に異を唱えてきた。昨年の株主総会では、現職の会長と社長の選任に反対し、「携帯電話や太陽光パネル事業が市場シェアを失っている」と、不採算事業からの撤退を主張した。両者の因縁は10年以上に及ぶ。

「京セラでは、偉大な功績を残した稲盛和夫氏の影響力があまりに大きく、取締役会が物を言えない状況にあった。稲盛氏の「フィロソフィー」が必ずしも全てに行き届いていたわけでなく、妥協を重ねた事業もありました」

'20年、東京ドームに対し、社長ら取締役3人の解任を要求したことでも注目を集めた。フィッシャーが振り返る。

「東京ドームには非常に良いアイデアを提案し、水面下で話し合いたいと社長に連絡を取ろうとしましたが、関心を示してもらえませんでした。やむなく公開キャンペーンに踏み切った途端、『明日の朝、会おう』と言われた……」

こうした活動を重ねるなか、いまでは日本企業の多くで対応は劇的に改善し、対話に応じるケースが増えたという。【後編記事】『「世間の嫌われ者」扱いだけど…日本企業に群がる「アクティビスト」は本当に“排除すべき敵”なのか』につづく。

「週刊現代」2026年2月16日号より

