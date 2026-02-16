ペリー提督が日本にもたらしたラムネ瓶、いまの「生産量世界一」は大阪の老舗企業だって知っていましたか？

ビー玉で栓をした炭酸飲料・ラムネ。世の中に炭酸飲料は数あれど、ビー玉で栓をした炭酸飲料は現在、日本とインドの一部でしか作られていないという。ラムネを製造する会社は日本全国にいくつかあるが、ラムネ生産量日本一、世界95カ国以上にラムネを輸出するハタ鉱泉株式会社（大阪市都島区）を訪ねた。

ラムネを作って80年

夏の祭りなどでよく見かけるラムネ。くびれがある特徴的なフォルムのガラス瓶の口を蓋しているビー玉を落とすと、シュワ〜と泡が立ち上ってくる。瓶を回すとコロコロと音を立て、瓶内のくぼみにビー玉をひっかけてラムネを飲む。見てよし、音よし、味もよし。「ラムネを飲む」という一連の動作そのものが、楽しくて面白い。今で言う「モノからコトへ」の体験型消費をこれほど具現化した商品は、そうないんとちゃいますか？

そのラムネ瓶を世界95カ国以上に輸出、生産量日本一を謳（うた）う会社が大阪にある。梅田から大阪メトロ谷町線で3駅の都島駅から徒歩3分。1946（昭和21）年創業のハタ鉱泉株式会社だ。

「創業者は祖父の秦晴一（はた・はるいち）です。僕にとっては温厚なおじいちゃんでしたが、父が言うには職人気質で怖かったそうです。創業当初からしばらくは、ラムネだけではなく瓶入りのコーヒー飲料や大阪名物・ミルクセーキなども作っていました。この辺りはキタに近く、ベッドタウンとしてマンションが建ち並んでいますが、昔はカネボウなど工場が沢山あった地域なんです」

ハタ鉱泉株式会社取締役・秦尚久（はた・なおひさ）氏は話す。

現在、従業員数は40名。本社があるここ都島区の工場では多品種小ロットの生産を手がけ、24時間稼働可能なグループ会社の名古屋工場では、主に輸出用の小ロット・大量生産品を担っている。同社のラムネは日経POSセレクション2025売上No.1（瓶入り無果汁炭酸飲料）で、ハタ鉱泉は日本全体のラムネ生産量シェアのおよそ半分を製造。他にも、クリスマスシーズンにシャンパン代りに飲まれることが多いシャンメリー、ひやしあめやかき氷にかける氷みつなども製造している。

ペリー提督と共にやって来たラムネ

ラムネとは、「玉ラムネびんに詰められた炭酸ガス入り飲料」のことを言う。さてこのラムネ、いつ頃、誰が作ったのか？ ラムネ瓶の歴史を紐解くところから始めたい。

1809（文化6）年、イギリスでウィリアム・ハミルトンが、炭酸ガスが入った飲料を持ち運べる容器「きゅうり瓶」を開発した。瓶の口をコルクで蓋をし、その上から針金や紐で縛り、コルクが乾燥・収縮して炭酸が抜けないよう常に湿った状態を保つため、横に寝かせて置く、きゅうりのような形をした瓶だ。

「きゅうり瓶」に入った炭酸飲料が日本に伝わったのは1853（嘉永6）年、黒船が来航したときだ。ペリー提督が炭酸入りレモネードを幕府の役人に振る舞ったのが最初で、栓を開ける際の「ポン！」という大きな音に役人が驚き、腰の刀に手をかけたというエピソードが残っている。

1865（慶応元）年には長崎で藤瀬半兵衛が、レモネードを「レモン水」と名付けて売り出したが、レモネードがなまってそのうち「ラムネ」と呼ばれるようになった。1872（明治5）年には、東京で千葉勝五郎がラムネの商業的な製造販売を開始する。

イギリスで発明された「ラムネ瓶」

同年、現在のラムネ瓶の元祖とも言える画期的な瓶がイギリス人のハイラム・コッドによって考案された。瓶に内蔵されたガラス玉を炭酸の圧力で押し上げて栓をする玉入り瓶はコッズ・ボトルと呼ばれ、全世界に広がった。

1892（明治25）年、大阪の徳永硝子が早くも玉入りラムネ瓶の国産化に成功する。独自に改良が加えられた国産瓶は、輸出元のイギリス人が驚くほど出来が良かったそうだ。これをきっかけに、玉入り瓶のラムネが日本全国で作られるようになる。

100年以上も庶民の喉を潤した

同年、アメリカでは瓶の蓋をする王冠が発明された。1903（明治36）年には王冠も国産化され、日本でも王冠を使用した炭酸飲料・サイダーが流通するようになる。ちなみにビー玉で栓をしているのがラムネ、王冠やスクリューキャップで栓をしているのがサイダーと分類されるが、中身の成分はほとんど変わらない。

当時、王冠は高価で、蓋代りのビー玉を再利用できるラムネのほうが製造コストが安く、サイダーよりラムネの方がシェアは大きかった。戦後、アメリカからコーラが入ってくるまで、日本の清涼炭酸飲料水といえばラムネとサイダーだったのだ。

戦後、日本各地でラムネメーカーが生まれ、1953（昭和28）年には、ラムネの生産量は炭酸飲料の6割を占めるようになる。先に述べたように、使い捨ての王冠の蓋は製造コストがかさんだことから、瓶を再利用するラムネの方が小さな会社でも参入しやすかったこともあり、ラムネメーカーは多いときで2000社を数えた（現在は40社余り）。

ラムネ瓶は、牛乳瓶やビール瓶、一升瓶のように、回収・洗浄・殺菌して何度も再利用するリターナブル瓶として回収の義務を負っていたため、販路を広げようにも広げることができず、地域密着型の中小企業がラムネの製造を担ったことも大きい。そう言えば昭和50年代くらいまでは、一般家庭でも酒屋や米屋が瓶を回収してくれたり、しかるべき場所へ瓶を持っていけば、10円くらいと交換できたものだ。

ペットボトルが登場

1982（昭和57）年に食品衛生法が改正され、お茶や清涼飲料水の容器にペットボトルの使用が認められた。1996（平成8）年には、500mlなど小容量ペットボトルの国産飲料水の販売が解禁となった。今や、ペットボトル入りのお茶や水がごく当たり前に飲まれているが、歴史軸で見ると割と最近のことだ。いや、私が単に長く生きているからそう思うだけなのか。「水を売るんやって？」と驚いた記憶が蘇ってきた。

回収品から一時使用の瓶へ

瓶からペットボトルへという変化は、ラムネ業界にも影響を及ぼした。1989（平成元）年、瓶の口までオールガラス製のラムネ瓶の国内生産が打ち切りとなり、代わって瓶の口部分がプラスチック製のラムネ瓶が生まれた。それを契機にハタ鉱泉は1995（平成7）年、回収・洗浄・再利用するリターナブル瓶の取り扱いをやめ、使用後は資源ゴミなどとして廃棄、細かく砕いた後ガラス原料として再利用するワンウェイ瓶の利用に切り替えた。

現在、販売されているラムネ瓶はほぼワンウェイ瓶で、ハタ鉱泉がラムネを海外輸出できるのもこのためだ。ラムネの歴史を追うと、日本の清涼飲料水の歴史や瓶のリサイクルの変遷までわかるのが面白い。

「今、我々が使っているラムネ瓶のほとんどは、プラスチックの飲み口がついたワンウェイ瓶です。この瓶にも製法の違いから2種類あり、瓶をひっくり返し炭酸ガスの圧力を利用してビー玉で蓋をするスクリュー式と、あらかじめビー玉がセットされたキャップを瓶の上部に打ち込む打ち込み式のものがあります。飲むときはどちらもビー玉を瓶の中に落とし込んで飲みます」（秦氏）

スクリュー式の瓶は、プラスチックの口部キャップを時計回りに回すと取り外せるが、打ち込み式の瓶は口部キャップが取り外せない。ハタ鉱泉では、誰もがラムネを楽しく飲むことができるよう、それぞれのラムネ瓶の開け方を動画で公開している。

（スクリュー栓の開け方）

https://youtu.be/mjiSRHMj-Xw

（打ち込み栓の開け方）

https://youtu.be/QNlYs2yfniQ

世界へ羽ばたくラムネ

日本の清涼炭酸飲料・ラムネは、世界へも進出している。ハタ鉱泉がラムネを輸出し始めたのは2000年ごろからで、台湾やハワイの日本レストランで日本らしいドリンクを置きたいと引き合いがあったそうだ。2013（平成25）年、和食がユネスコ無形文化遺産に登録された頃から、ラムネもまた世界各国で注目を浴びるようになる。各国でジャパンフェスのようなイベントが開催される際に、積極的にラムネを売り込んだことなどが奏して、現在はアメリカ・中国・EU各国など世界95カ国以上にラムネを輸出している。

「瓶の中に入ったビー玉が栓の代わりをする飲み物は、実は日本とインドにしか残っていない大変珍しいものなんです。インドにはイギリスの植民地時代に製法が伝えられましたが、ラムネはジャパニーズ・ドリンクとして独自の発展を遂げました。日本では夏の飲み物のイメージが強いラムネですが、海外では一年中飲まれていて、冬に日本に来られたお客様から、『ラムネが売っていない』とお問い合わせを受けたりします。

宗教上、アルコールが飲めない国もありますので、そうした国へもっと販路を広げられれば。日本国内においても、年中楽しんでいただけるよう、インバウンド向けのお土産店やホテル、飲食店などへの営業を強化したいと考えています」（秦氏）

ラムネは1977（昭和52）年に生まれた分野調整法という法律で、シャンメリーやポリエチレン詰清涼飲料（凍らせて食べるアイスキャンデー）や豆腐などと同様、大手資本が参入できない仕組みになっている。地域に根ざした企業が作るラムネは、どこか不思議で懐かしい。俳句では夏の季語でもあることをご存じだろうか。

五感で感じる飲み物・ラムネ。これからもずっと心の中にあり続けると共に、日本で、そして世界中で飲み継がれていってほしい。

