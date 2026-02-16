バブルの象徴「カフェ・ラ・ボエム」がいま再び若者に流行していた…！「予想外のギャップ」が魅力に

バブルの象徴「カフェ・ラ・ボエム」

「ボエム」と聞いて、なつかしさを覚える40代、50代も多いだろう。

ボエムこと「カフェ・ラ・ボエム」は1990年代、若者のデートのテッパンとして一世を風靡したイタリアンレストランだ。 青春の甘酸っぱい思い出が浮かぶ人もいるかもしれない……。

が、そんなボエムが今また若者の間で人気なのをご存じだろうか。SNSを開くと「雰囲気抜群、東京オススメカフェ！」などと、若い女性に向けてボエムを紹介するショート動画が流れてくる。

カフェ・ラ・ボエムは、レストランビジネスを展開するグローバルダイニングの旗艦ブランドだ。都内を中心に全国で15店舗を展開し、SNSではとりわけ白金店が「雰囲気がいい」と人気を集めている。去年秋に放送された「アド街ック天国」の白金台特集の回では、同店のバースデーサプライズが若者の間で流行していると紹介された。

ハイソな街・白金で異彩を放つ建物

白金店は1998年にオープン。白金といえば都内屈指の高級住宅街として知られており、ハイソな雰囲気が漂うエリアだ。その白金のメイン通り、プラチナ通り沿いに佇む一軒家の1・2階で営業する。

同店の特徴は、なんといってもその豪華絢爛な内装だ。

外観からして、まるで海外の館のような佇まいで雰囲気たっぷりだが、入口の重い扉を開けるとさらに息をのむ光景が飛び込んでくる。200席近くある広々とした店内は吹き抜けになっており、その中央にはきらびやかなシャンデリア。ダンスフロアを彷彿させる市松模様の床に、ベルベットのソファ、アンティーク調のテーブルやイスが並び、まるでおとぎ話の世界に迷い込んだよう。日常からは切り離されたこの空間は、どこを切り取っても絵になりそうだ。

では肝心のメニューはどうだろうか。これだけ気合いの入った内装だと、それなりの値段がしそうだが……。

「コスパがいい」ランチメニュー

筆者訪れたのは平日の昼時。その際のランチメニューはこちら。パスタやピザに、サラダやデザートのセットが用意される。

価格はパスタ単品が最も安いペペロンチーノが690円からと、なんと1000円を切っている。単品だけ注文する人は少なそうだが、セットを付けたとしても1500円前後に収めることも容易だ。雰囲気に対して思ったより手頃な価格に拍子抜けした。白金という都内一等地であることを加味すると、ますます安く感じる。

筆者はパスタの「小海老とマスカルポーネのトマトソース」1450円を注文。これにサラダとドリンクのセット350円を付けて合計1800円だった。

この値段でありながら席は広々としているので隣のお客が気にならないし、ゆっくりと食事を楽しむことができる。平日の昼だが、食べ終わったらさっさと退店しなくてはというプレッシャーは一切感じない。その点を考慮してもかなり「コスパがいい」と感じる。

幅広い年齢層の女性客

周囲を見回すと、客席は9割がた埋まっている。大学生やママ友などの女性グループ、さらに家族連れやカップルなどが見受けられた。どのお客もおしゃべりを楽しみながらゆったりと過ごしており、回転率は高くなさそうだ。時折、どこかの客席から歓声が聞こえてきて、バースデーサプライズをしているグループも確認できた。

女性客がほとんどだが、年齢層は幅広い。中高年もいるし、SNSを見て来店したであろう20代前半のグループも目立つ。昔からボエムに通い続けている人に加えて、新規の若い層もしっかりと取り込んでいるようだ。彼女たちが今後長くボエムに通い続けるのかもしれない。

SNSの影響でボエムのイメージに反して想像以上に若い人が多かったが、それだけではない。広い店内では幅広い層がバランスよく混在していた。「若い人ばかりだから居心地が悪い」「大人しかいないから入りづらい」ということがなく、どんな人にとっても居心地のよい、ちょうどいい雰囲気だ。一時的なバズでもなく、長年のリピーターの中にも新規を取り込む、これこそ長期的に見て繁盛する店の客層だった。

唯一無二の豪華な内装と手頃な価格のギャップ

1990年代に一世を風靡し、今は落ち着いた大人の店になっているかと思いきや、いまだボエムが若い人にも人気を維持しているのは、豪華な空間による体験価値と、それに対して手頃な価格のギャップにある。先述した唯一無二の空間は、日常では体験できない価値になる。優雅な気分になれるし、写真を撮っても映えることはこのSNS時代に重要だ。

特に肝となるのが、店内のいたるところが経年変化でいい具合にエイジングされており、それがまた味となっていることだ。新品ピカピカの店には出せない価値があり、希少性を高めている。最近はわざとらしくつくられた「映え」より、こうした古くて価値のあるものがより好まれるようになっている。

そして、ただ雰囲気がいいだけではない。そうした高揚感を与えてくれる空間でありながらも、若い人でも手が届く価格帯なのがポイントだ。ランチならサラダやドリンクがついて1000円少々、いっても2000円に収まるのなら、大学生でもちょっとした友人同士の集まりに無理がない範囲になっている。

雰囲気がよく写真映えする店は他にもあるが、結局、値段が高かったら行く動機が生まれない。ボエムが持つ体験価値に対する値段のギャップが、若者の心をつかんでいたのだ。

売上は前年比およそ9％増と、業績も好調

これを反映してか、ボエムは業績も好調だ。直近の2025年12月期の第３四半期決算短信によると、カフェ・ラ・ボエムの売上高は約23億円、前年比8.9％で伸びている。月次速報によると2025年12月期の通期では10％の伸びになる見込みだ。

決算資料によれば、これには優秀な若手人材の獲得と育成が功を奏しているという。確かに、筆者が訪れた際もスタッフのサービスレベルは高かった。注文を決めてメニュー表から目を上げた瞬間、広い店内にもかかわらず離れた場所にいるスタッフとすぐに目が合った。体験価値の高い空間が現代のSNSニーズにハマったのみならず、ソフト面でも高いレベルを保つことでお客の期待に応え、口コミやリピートにつなげている。

さらに、決算説明会の書き起こしによると、同社の長谷川耕三社長はワイン目当ての来店が売上に大きく寄与したと話していた。ボエムでワインを飲むと「他の店で高い値段を払ってワインを飲む気にならない」そうだ。やはり値段に対して品質の高さが評価されている。同社はサイゼリヤのような大手企業と比べてしまうと大量取引による割引は難しいものの、小規模取引が可能なコスパのいいワインを世界中から発掘し、リーズナブルに提供しているという。高級感ある雰囲気で、手頃にワインが楽しめる。ランチだけでなくディナーでワインを楽しむ際も「コスパがいい」ということだ。

一方で同じ建物内には赤字の店舗も…

一方で、よい比較対象がある。同じ建物の３階には同じグローバルダイニングの「ステラート」が営業するが、こちらは苦戦しているようだ。2025年12月期、第２四半期の決算説明会資料によると「ステラート」は約2100万円の赤字で、同社で二番目に大きい赤字額を出しているという。なお最も赤字額が大きいのは栃木・那須塩原の「Nasu Paradise Village」で、こちらは多額の投資をして2025年３月に開業したばかりの肝入りの施設で、開業当初の赤字は織り込み済みと思われる。なので実質的な業績不振による赤字額一位はステラートなのかもしれない（なお、こういった事実も公表するところにグローバルダイニングの社風を感じる）。

同店ではディナーのカジュアルコースは5500円（ドリンク別）から。使い方によっては1万円も超えてくるフレンチレストランだ。店内はボエム同様に豪華絢爛な内装だが、値段もそれ相応にするのでギャップはない。赤字の要因はこれだけではないだろうが、ボエムと比較すると現代の消費者にとって「コスパがいい」というのがどれだけ重要なのかが痛感できる。

新スタイルの下北沢店もオープン

今からボエム白金店のような空間をつくろうと思っても、かなりハードルは高いだろう。不動産価格や建築費は高騰しているし、20年以上の時間をかけて培ってきた独特の雰囲気は一朝一夕では再現できない。そうした他が追随できないハード面を持っていることに加え、高いサービスレベルや商品をコスパよく提供できるサプライチェーンのソフト面の強みもある。

ボエムはグローバルダイニングの旗艦ブランドとして、さらに新しい展開も始めている。2025年10月には下北沢に新店舗がオープンした。これまで都内では白金をはじめ青山や表参道、麻生十番など比較的ハイソなエリア中心に出店してきたボエムだが、下北沢とはちょっと意外だ。店の入口を表通りではなくあえて地元住民の生活路となっている緑道沿いにつくり、周辺に住む人をメインターゲットにしているようだが、同時に下北沢に集まる若者を狙うこともできそうだ。

長年の風格を感じる白金店、一方で新しい挑戦となる下北沢店。スタイルは異なれど、いつの時代も高いサービスレベルと変わらない良心的な価格を維持し、若い新規客を取り込みながら息の長い店をつくりあげている。

