危うい高市相場に乗らざるを得ない《プロの投資家のジレンマ》…株高の熱狂にかき消される「財政悪化の足音」

消費減税という“矛盾”

2月8日の衆議院選挙の結果、自民党は465の全議席のうち316議席を獲得し、単独で定数の3分の2以上を抑えることになった。第２次世界大戦後、単独の政党が獲得した議席数として最大だった。

自民党が圧勝した背景には、高市政権の支持率が高く、国民の期待が高まっていることがある。また、急遽合流した中道改革連合に対する期待が盛り上がらなかったことがありそうだ。

高市首相の主義・主張は明確との見方は多い。首相の人気の高さは無党派層の支持獲得に寄与したと考えられる。一方、中道改革連合は結成から投票まで23日間しかなかった。与党との政策の違いを明確にしようにも、いかんせん準備不足だったようだ。

今後の焦点は、超党派の“国民会議”で、消費税減税などの政策議論が本当に進むかだ。政府は、消費減税や新たな給付策を実施する政策を実現したいだろう。その財源の確保のため、国債発行は増えることが想定される。

経済全体の需要が供給を上回る中で、減税や給付などでさらに需要を刺激することは、物価を一段と押し上げることになりかねない。そうした思惑から、円売り・株買い・国債売りのいわゆる“高市トレード”を仕掛ける投資家も出てくるだろう。

特に、円の下落は、わが国の物価上昇要因になる恐れがある。その意味で、高市政権の政策は、物価高対策で物価が上昇するという矛盾を抱えることになる。物価上昇に伴って、金利は上昇しやすくなる。

金利水準が上昇すると、住宅ローンや企業の資金調達コストは増える。金利上昇で、国内の株価が調整するリスクもある。少し長い目で見て、高市政権の政策運営次第で、わたしたちの生活負担の増加につながる恐れは残る。

わが国にとって、財政の健全化、経済の実力を高める政策が必要だ。そのために、首相が選挙で手に入れた政治基盤を、今後、どう活かすかが問われる。その責任は重い。

財政悪化の懸念

昨年の総裁選挙以降、高市首相は一貫して“責任ある積極財政”を主張してきた。

衆議院選挙戦で注目が集まったのは、ほとんどの党が掲げていた消費減税策だ。自民党は2年間に限り食料品の消費税ゼロを検討すると公約した。引き下げると明言してはいないものの、首相は消費税の減税に一定の積極姿勢を示した。選挙終了直後でも、減税の財源については明確ではない。

首相は、消費税率の引き下げを超党派の“国民会議”で議論する方針だ。もともと同会議は“社会保障と税の一体改革”を議論する枠組みで、2025年10月の首相の所信表明演説で設置が表明された。

当時の方針は、専門家や野党の参画を取り付け、“給付付き税額控除” を中心に社会保障制度を議論することだった。給付付きの税額控除は、家計負担の軽減と社会保障制度の持続性に必要な仕組みの一つとの指摘は多い。

今回の衆議院選挙で、主な政党のほとんどが消費税の引き下げを主張した。一方、中長期的な国力引き上げ方策に関する主張はあまり見当たらなかった。各党とも、目先の議席獲得に走ってしまった感がある。

過去の歴史を振り返ると、政治が人気取りを重視し始めると財政の悪化は鮮明化するケースは多かった。

消費税率の引き下げに加え、高市首相は危機管理投資などにも積極的だ。AIやAI関連の先端半導体、造船、量子計算、バイオ、航空、宇宙などへの投資を表明している。

ただし、消費税率の引き下げ、危機管理投資ともに財政支出の増加要因になる。総選挙を経て、わが国の歳出増加、それによる財政悪化の懸念は追加的に高まった。

高市トレードは再加速

自民党優勢の思惑もあり、衆議院選挙前から高市トレードはさらに加速した。顕著な変化があったのは、外国為替市場だ。

1月23日、米財務省と連邦準備制度理事会（FRB）は、為替レートの変動を抑えるためレートチェックを行った。為替介入への警戒感から一時、ドル/円は152円10銭程度まで下落した（ドル安・円高）。ところが、その後、衆議院選で自民党優勢が伝わると、円売りは増えた。

選挙翌日の9日、国債流通市場では長期金利（10年国債の流通利回り）が上昇した。これは、国債増発による財政悪化懸念の高まりを反映した動きだ。円安による輸入物価上昇の警戒も、金利上昇の要因になった。

株式市場では、日経平均株価が一時前営業日の終値から3000円超の上昇を見せた。選挙を通過してリスクを取りやすくなったことに加え、危機管理投資の恩恵が期待される半導体、防衛関連の株が買われた。

当面、円売り・国債売り・日本株買いの、高市トレードを選好する投資家は増えるだろう。特に、債券売り・株式買いのオペレーションを増やす投資家は増えるとみられる。

国債だけでなく、国内の社債市場でも発行は増加（供給圧力は上昇）している。先々の金利上昇を警戒して、今のうちに社債を発行しようとする国内の大手企業は増加傾向だ。

大手の投資家は、財政悪化懸念の高まりを認識しつつも、国内の株式を買わざるを得なくなっている。機関投資家にとり、市場を上回る利得を確保することは必要だ。業績期待の高い銘柄に加え、高市政策から恩恵を受ける銘柄に資金を配分する投資家は増えている。

高市トレードの加速は、必ずしも中長期的なわが国経済の展開を、適切に反映したものではないかも知れない。

では、消費税減税が実現すると日本はどのような事態に陥る恐れがあるのか。

つづく記事〈株高の高市相場に熱狂しすぎた「個人投資家たちの末路」…消費減税の実現で始まる高市トレードの逆回転〉で詳しく解説する。

