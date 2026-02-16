熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ冬季五輪。注目されているのは選手だけではない。中継番組でコメンテーターを務めるオリンピアンのメダリストたちも、テレビで観戦する視聴者を惹きつけている。

【写真】2018年、平昌五輪のパシュートで金メダルを獲得し、表彰台に上る高木菜那

なかでも筆頭として挙げられるのが卓球女子で3大会連続メダリストの石川佳純（32）だ。芸能評論家の三杉武氏が語る。

「2024年のパリ五輪でフジテレビのスペシャルキャスターに抜擢されて、卓球以外の競技にも的確なコメントや解説を披露。中国代表選手への中国語でのインタビューも話題になりました。視聴者の高い評価を受けたこともあり、今回の冬季五輪でもフジのスペシャルキャスターとして起用されています。爽やかなルックスや耳あたりの良い声のトーン、もともとの好感度の高さもあって、すでにコメンテーターとして貫録さえ感じさせます」

その石川に追随する形で五輪コメンテーターとして頭角を現わしたのが、平昌五輪で2つの金メダル、北京五輪で銀メダルを獲得したスピードスケートの高木菜那（33）だ。引退後にタレント活動を始め、すでに『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』などバラエティ番組で存在感を放っていたが、解説者としての実力にも注目が集まっている。

「親しみやすいキャラクターにバラエティ番組で培ったコメント力を活かし、中継ではそれほど知識のない視聴者にも選手の情報などをわかりやすく解説。今大会に出場している妹を『高木美帆選手』と呼び、妹を破った勝者も称える姿勢でプロ意識の高さを感じさせつつ、妹のレースの終盤には『頑張れ、最後まで最後まで』と思わず力が入る場面も。姉妹愛の尊さに感じ入った視聴者も多かったのでは」（同前）

高木はインスタグラムでも選手との2ショット写真や、現地取材の合間に撮影された動画など冬季五輪に関連する発信を積極的にしている。

「五輪キャスターとしては石川さんが一歩先をいっていましたが、冬季五輪に関してはやはり高木さんのほうが冬の競技の専門なので熱量も高く、軍配が上がるかもしれませんね」（同前）

夏季は石川、冬季は高木が金メダル！？

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号