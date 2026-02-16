わが子を「とりあえず大学に」が「1500万円の機会損失」を生む…FPが説く「教育費の聖域化」をやめるべき理由

ファイナンシャル・プランナーによるライフプランニングで、ほぼデフォルトになっている子どもの大学進学。人生の3大資金（住宅費・教育費・老後資金）のうち、教育費は一種の聖域として子育て世帯の家計の大きな部分を占めています。

15年以上子育て世帯のマネーの相談を受けてきましたが、最近の世の中の変化から、「果たして子どもの大学進学を前提とする資金計画は全員の最適解なのか」という疑問を持つようになりました。これからの教育費準備のあるべき姿を考えてみたいと思います。

FPとして「まずは500万円」と助言してきた私の後悔

筆者のようなファイナンシャル・プランナーが夫婦世帯のライフプランニングのご相談を受ける際は、必ず子どもの教育費を見積もります。どのご相談者にも子どもがどこまで進学するかを確認しますが、「大学まで」と答える方がほとんどです。子ども1人の大学の学費は公立か私立かの進学先によって異なりますが、私立大学では1,000万円を超えます。けれども、世帯年収が1,000万円以下のご家庭では、子どもの大学入学までに1,000万円全額を準備するのは難しいのが現実です。そこで私は現実的な目標として、「子ども1人あたり500万円」の教育資金準備を目標とするようにアドバイスしてきました。

ところが最近では、「ムダづかいしているつもりはないのにお金が貯められない」「500万円の目標でも厳しい」という声を耳にするようになりました。急激な物価上昇、特に住宅価格の高騰が家計から教育費を捻出する余裕を奪っているのです。

それでも多くの方は、「子どもの教育費を用意するのは親の責任」「大学には行かせてあげないと」と無理な節約をしてでも教育費を貯めようと努力します。相談者のなかには「節約のために1斤100円のパンを買っていたが、気持ちがすさんできた」という方もいたほどです。

「教育費を用意するのが親の責任」という意識が、実は家族から「今しかない豊かな時間」を奪っていないでしょうか。

たとえば、子どもが中学校に上がる前は「教育費の貯めどき」といえます。しかし、その時期に家族旅行を我慢する、外食も控える、親自身の趣味も諦める。すべては教育費のために。しかし、その我慢の先に、本当に子どもや家族の幸せがあるのでしょうか。

振り返れば、筆者が「まずは500万円」と言ってきたことが、ある種の思考停止を生んでいたのかもしれません。子育ての最終的な目標は、「子どもの自立」です。簡単に言えば、自分で稼いだお金で生活できること。その「自立」のために、大学は必ず必要でしょうか。

進学のためにまとまったお金を用意するには、長い時間がかかります。そのために目標を「とりあえず大学進学」とすることには一定の合理性はあるでしょう。しかし、これからは教育費については個々の事情に合わせて、より柔軟に考えていく必要があると考えます。

大学をデフォルト設定から外すべき3つの理由

「とりあえず大学」という選択がかつて正解だったのは、大学が安定した給与と終身雇用への近道だったからです。しかし、今はその前提が崩れています。

１．デフレ時代でも学費だけは例外だった

まず直視すべきは、教育コストの異常な上昇です。 日本経済が長らくデフレに喘ぎ、実質賃金が横ばいを続けてきたいわゆる「失われた30年」においても、大学の授業料だけは別次元の動きを見せてきました。文部科学省の統計を見れば明らかですが、国立大学の授業料は1990年代から約1.5倍に、私立大学も以下のように右肩上がりを続けています。

学費準備の目標設定をする場合、現在の学費を参考に決めるのではないでしょうか。しかし、子どもが0歳のときから準備を始めたとしても、貯めたお金を使うのはおよそ18年後です。現状100万円程度の私立大学の授業料は、18年後には150万円程度に上がっていても不思議ではありません。ゴールポストは徐々に遠くなっているのです。

２．変わりゆく汎用的な学歴の価値

2つ目は、これまで平均的な大卒者が担ってきた業務が、将来的には同じような規模で維持されないのではないかという危機感です。

最近では、富士通や日立製作所といった企業が、相次いでジョブ型雇用に移行しています。ジョブ型雇用とは企業のなかで必要な職務内容に対して、その職務に適したスキルや経験を持った人を採用する雇用方法です。ジョブ型では学歴ではなく、職務を遂行するスキルが問われます。つまり、将来的により具体的な専門性や実務能力が必要な時代になっていくと考えられます。

さらに生成AIの普及により、大卒が担っていたデータ入力・集計、定型的な分析、事務処理の多くは、急速に自動化されつつあります。

もし、大学4年間で得られるものが教養だけなら、これからの社会で求められる人材として採用されるかどうかは極めて不透明といえるでしょう。そうなれば、親が苦労して捻出した学費は、子どもの自立には役立たないという結果につながりかねません。

2026年卒の求人倍率は1.66倍の売り手市場でした。にわかに大卒の市場価値が低下するとは考えにくいかもしれません。しかし、これはあくまで「今」の話です。果たして20年後に「とりあえず大卒」がどれだけ通用するでしょうか。

３．学ぶ意欲なき進学がもたらす、1,500万円の機会損失

3つ目の理由は、本人の意欲が伴わない大学進学が、家計にとっても子どもの将来にとっても、莫大な機会損失を生むという点です。

大学進学のコストは、払う学費だけではありません。本来、その4年間働いていれば得られたはずの賃金も、失われたコスト（機会費用）として計算すべきものではないでしょうか。 仮に、私立大学の学費を500万円、高卒で就職した場合の年収を250万円と仮定してみましょう。大学に行くことで失われるのは、500万円の支出に、本来得られたはずの1,000万円（250万円×4年）の給与を合わせた、合計1,500万円となります。

もし本人に強い学ぶ意欲があり、この1,500万円を将来の年収増で回収できる見込みがあるなら、それは価値ある投資です。しかし、意欲がないまま「とりあえず」で4年間を過ごしてしまうなら、それは親の老後資金を削った単なる浪費といえるのではないでしょうか。

一方で、18歳から社会に出て現場の実務経験を積めば、22歳時点では4年のキャリアと自立した生活基盤を手にしています。ジョブ型雇用への移行が進むなか、この4年間の現場経験という先行者利益は、ときに大卒という学歴以上の資産価値を持つことさえあります。

「とりあえず大学」という選択を疑うことは、決して子どもの可能性を狭めることではありません。むしろ、本人の適性を見極め、家計の資源を適切に配分するための極めて前向きなマネープランニングなのです。

教育費を「聖域」にしない

筆者は決して教育費の準備を否定しているわけではありません。教育費の準備には時間がかかるため、早くから取り組むに越したことはないとも考えます。ただし、これからの時代に必要なのは「子ども1人あたり500万円」といった均一のゴールではなく、家計の身の丈に合った資金準備です。

教育費のためにマイホームや自分たちの老後を犠牲にするのは、本末転倒です。親が住まいの基盤を整え、老後資金をしっかり確保することは、将来子どもに「親の扶養」という重荷を背負わせないための、重要なリスク管理です。限られたリソースを「住宅・老後・教育」に適切に配分し、教育費はその範囲を上限とする。足りない分は奨学金を活用し、子ども自身に当事者意識を持ってもらう。それを親子で話し合うこと自体が、生きた金融教育になります。

「家計に余裕がなく、教育費に回せない」という場合でも、悲観する必要はありません。2024年10月からの制度拡充により、支給期間が高校卒業まで延長された児童手当を地道に貯めるだけで、総額は子ども1人あたり約234万円（第2子までの場合）に達します。 これだけあれば、国立大学の入学金と2年分以上の授業料、あるいは専門学校の学費の多くをカバーできます。この範囲内で何ができるかを親子で考える。それがこれからの時代のスタンダードではないでしょうか。

家計関連記事をもっと読む→住宅ローン変動金利「5年ルール」の落とし穴…「返済額が同じ」でも危険なワケ【FPによる「危険度」チェックリスト】

【もっと読む】住宅ローン変動金利「5年ルール」の落とし穴…「返済額が同じ」でも危険なワケ【FPによる「危険度」チェックリスト】