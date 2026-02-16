第６０回小倉大賞典・Ｇ３は２月２２日、小倉競馬場の芝１８００メートルで行われる。

ハンデの発表が気になるところだが、パレハ（牝５歳、栗東・新谷功一厩舎、父サトノクラウン）に注目している。小回りコースは得意で、２走前に福島記念で３着。前走の小倉牝馬ステークスでは上がり勝負になったため、決め手の差で及ばなかったが、７着でも０秒３差。開催が進んで荒れてきた今の小倉ならもっと走れそうだ。ハンデもそれほど背負わないはず。

センツブラッド（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）は前走の鳴尾記念で２着と力のあるところを示した。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞でも２着があるように、小回り１８００メートルは最適なイメージだ。

エラトー（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父サクソンウォリアー）は３走前にパレハと頭差の２着があり、ここでも通用する計算が成り立つ。前走の勝ち方にも余力があり、今の勢いなら怖い１頭になりそう。

ショウナンアデイブ（牡７歳、栗東・高野友和厩舎、父ディープインパクト）は昨年の２着馬。不振が続いていたが、前走の京都金杯で１８番人気で３着と気を吐いた。軽くは扱えない。