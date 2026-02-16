シャンソンの名曲『愛の讃歌』で氷上を舞い、21年間のスケート人生にピリオドを打つのは、今季限りでの現役引退を表明しているフィギュアスケーター・坂本花織（25才）だ。

【写真】氷上でポーズを決めるフィギュアスケーター・坂本花織。他、メダルを首にかける坂本花織なども

「ミラノ・コルティナ五輪の団体戦では、五輪通算3つ目となる銀メダルを獲得しました。日本人最多の4つ目のメダルを目指して2月18日（以下、日本時間）からの個人戦に臨みます」（スケート関係者）

最後の五輪と位置づけながら、彼女からは切迫感は感じられない。むしろ、世界の舞台を楽しんでいるようにさえ見えるという。

坂本が団体戦のフリーで6分間練習のためにリンクインする直前に見せたのが、右手を頭の高さまで上げながら目線を上に向けておどけた表情をする"謎ポーズ"だった。

「緊張した面持ちのスケーターが多いなかリラックスしたしぐさを披露した坂本選手に、海外の実況や周囲の人は『何のポーズ？』『なんて度胸だ……』といわんばかりの表情を浮かべていました」（前出・スケート関係者）

観客たちを困惑の渦に巻き込んだポーズの正体は、アイドルグループ「WEST．」が2024年にリリースした楽曲『まぁいっか！』の決めポーズだ。

「坂本選手は筋金入りのWEST．のファンなんです。今年の元日もライブに参戦したそうで、"推し"は現在放送中のドラマ『未来のムスコ』（TBS系）に出演している小瀧望さん（29才）だとか。スマホケースにはライブのグッズをつけ、いつでも"パワーチャージ"できるようにしているそうです」（芸能関係者）

彼女が数ある楽曲の中から、この曲をチョイスしたのには理由があるという。

「2022〜2024年にかけて世界選手権を3連覇し追われる立場になった坂本選手は、『自分で自分を褒めること』を意識しているといいます。彼女のコーチを務める中野園子さんは"厳しさは愛情の裏返し"というタイプで、めったに褒めることがない。だからこそ気持ちが追い詰められて沈みすぎないよう、積極的によかったところを見つけ褒めるようにしているそうなんです。

『まぁいっか！』は公式ホームページで《超ポップでハイパーポジティブな自己肯定ソング！》とされている楽曲ですから、自分を鼓舞したい坂本選手にぴったりだったのでしょう」（前出・芸能関係者）

「まぁいっか」のメンタルの先に、有終の美がある。

