155.55──自己ベストを7点以上更新する高得点が表示された瞬間、驚きのあまり思わず椅子から転げ落ちてしまった女性を、隣にいた男性がさっと支える。リンクを降りても2人は息ぴったりのようだ──。フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来（24才）・木原龍一（33才）組が、ミラノ・コルティナ五輪で躍動している。

【写真】りくりゅうコンビ！フィギュアスケート・三浦璃来を抱き抱え、氷上を滑る木原龍一

「団体戦ではショート、フリー共に1位となり、銀メダル獲得に大きく貢献。日本のペア史上初となる五輪の個人戦でのメダル獲得に向け、弾みをつけました」（フィギュア関係者）

男女シングルでは羽生結弦（31才）や浅田真央（35才）など次々とスター選手が登場する日本フィギュア界だが、ペア種目は長く冬の時代が続いてきた。そこに差し込んだ一筋の光がりくりゅうだ。2人の強さの秘訣は足元にあるという。

「三浦選手と木原選手はスケーティングの相性がとてもいいんです。2人とも腰を落として滑るタイプで足さばきもよく似ていました。ペアで重要な要素に『サイドバイサイド』という、隣り合ってまったく同じジャンプやスピンを披露する技があります。息を合わせるには長い年月がかかるのですが、もともと滑り方が似ている2人なのでシンクロ率がとても高いのです」（前出・フィギュア関係者）

2022年にグランプリファイナルを、2023年に世界選手権を初制覇し日本のペアの歴史を次々と塗り替えてきた2人だが、歩んできた道は決して平坦ではなかった。

木原は2013年までシングルの選手だった。

「シングルとしては結果を出せず、スケート連盟から声をかけられ、しぶしぶペア転向を決めたといいます。2014年には高橋成美さん（34才）と組んでソチ五輪の団体戦に出場したものの結果は振るわず、ほかの選手のファンから名指しで批判を受けたこともありました」（前出・フィギュア関係者）

その後も思うような結果を残せず、拠点にしていたアメリカから帰国した木原は「社会人経験を積んでみたい」と、2019年4月から地元・愛知にあるスケートやスイミングなどができる複合施設「邦和みなとスポーツ＆カルチャー」でアルバイトを始めた。当時一緒に働いていた同施設の飯岡裕輔さんが語る。

「木原選手はスケートリンクの受付や監視といった業務と、併設する宿泊施設のフロント業務の2つを週3回ほど行っていました。

とにかく誠実で、小さい子供が来たらかがんで目線を合わせ、リンクで苦戦している人に声をかけることもありました。仕事覚えもよく、夏頃には"バイトリーダー"のような役目を任されるほどでした」

新たなペアを探しながらバイトに励んでいた木原の運命を変えたのが、当時17才の三浦との出会いだ。

2019年7月、三浦の申し出をきっかけに2人は同リンクで試しに合わせて滑ってみることに。木原は「最初に滑った瞬間から『絶対にうまくいく』と確信」し、数日後にはペア結成を決めた。

「現在、2人はカナダを拠点に練習しています。試合や遠征を含めると年間360日は一緒にいるのでは、と思うほどです。自宅こそ別々ですがお互いに手料理を振る舞うこともあるとか。

また2022年には三浦選手が肩を脱臼し一時リンクを離れた時期がありました。久々に一緒に滑ったとき木原選手は『2人で1つなんだな』と実感したそうです。その翌年は木原選手が腰椎分離症を発症し、けがに悩まされましたが、そのときも午前はリンク、午後は病院と"一緒にはしご"。片時も離れることはありませんでした。

そこまで一緒にいると、お互いのイヤな部分も目についてしまうと思うのですが、そういった点もすべてのみ込み、競技のために壮絶な生活を送っています」（前出・フィギュア関係者）

普段から「龍一くん」「璃来ちゃん」と呼び合っている2人。

「あまりの仲のよさに『つきあっているのでは？』という声が上がることもあります。実際、ペアやアイスダンスでは本物の夫婦がカップルを結成することもしばしばですからね」（前出・フィギュア関係者）

前出の飯岡さんが続ける。

「どちらかというと"兄妹"の方が近いかもしれません。木原選手が『璃来ちゃん、あれ忘れてない？』『次の時間はここに行くからね』ってあれこれ世話を焼いています。

一度三浦選手がうちの宿泊施設に泊まったことがありました。そのときも彼はバイト経験を生かして『お風呂は何時からで……』など張り切って説明していました。何度か2人でリンクを訪問してくれているのですが、彼が『昔ここで働いていてね』と話し出すたびに彼女が『何度も聞いたよ！』ってツッコミを入れるのがお決まり。本当に仲がいいんだなと思いました」

誰にも邪魔できない絆が、2人を世界一に導く。

※女性セブン2026年3月5日号