「創造主」を自称する女性が信者の男性2人をそそのかし、入水自殺させた--そんな衝撃的なニュースが報じられたのは2025年3月のこと。自殺教唆などの罪に問われていた自称占い師・濱田淑恵被告（63）の被告人質問となる第2回公判が、2月6日、大阪地裁で開かれた。

これまでに、共犯として濱田被告と同時に逮捕されていた滝谷奈織（なぽり）被告、寺崎佐和子被告の裁判が先行して行われていた。2人が信者として「創造主」である濱田被告に心酔していたことや、異様な事件の全体像が語られてきた。その両名の裁判での主張は過去の記事でも詳報している。

その主犯とされる濱田被告の裁判には連日多くの傍聴人が駆け付けているが、公判で主張する内容の多くは、法廷にいる人物の多くが思わず首を傾げてしまうものばかりであった--傍聴した裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の前編】

神が降臨しているとして、人の死を悪用

上下黒の服に身を包み法廷に現れた濱田被告。半分近く白髪が混ざった髪で顔の大部分が隠されており、その表情は傍聴席から確認することはできない。入廷する際や、証言台に向かう際など方々に頭を下げており、傍聴席を向いた際は「皆様に大変なご迷惑をおかけして」と発しながら頭を下げた。

濱田被告が起訴された事実は大きく分けて4つある。

1点目が、信者であった男性2名（以下、Aさん、Bさん）に自殺を決意させ、互いにマイクコードなどで腕などを結ばせ、濱田被告自らも滝谷被告とともに4人で入水し、Aさん、Bさんを溺死させたというもの。

2点目、3点目は寺崎被告と共謀して、「Bさんと旅立つ私をお許しください」などと記載したAさんの虚偽の遺書を作成して警察署に提出したことと、Aさん所有の土地建物を濱田被告の実子に贈与するという虚偽の契約書を作成した2点の文書偽造。

4点目が、40代の男性に対して濱田被告が自身のことを"創造主"と名乗り「神が降臨している」などと主張した上で、Aさんの死亡事実を告げながら「Aはプカプカ浮いとったぞ」「全財産とりあえず置いておけ」「命をどうとでもできるんだよ」などと脅し、合計7000万円を超える金銭を奪った、というものだ。

これら事実について濱田被告は、大枠の事実について認めつつも、「私の中の"創造主"が言ったが、私自身は"創造主"と名乗ったことはない」「私の口と身体を介して、宇宙システムというものによって、一連の行為が行われた」「宇宙システムが脳をジャックして行った」などと主張。

弁護人も外形的な事実は争わないとしたものの、被告人は心神喪失状態であり無罪であると主張した。

"父"に人格を「ジャックされる」

弁護人からの被告人質問では、今後もたびたび出てくる"父"という言葉について質問された。

濱田被告：「身体と〜〜、私の中に〜〜、出てこられた存在に『お父様』と〜〜慕っていただき」

濱田被告に、裁判官から制止が入る。マイクを通した濱田被告の声は決して小さいわけでも、早口なわけでもない。しかしなぜかとても聞き取りにくく、裁判関係者も困惑の表情を浮かべていた。裁判長からは「ゆっくりはっきり」「滑舌よく」「語尾をはっきりと」「お腹に力入れてハキハキと」などいろいろな表現で改善を要請され、その回数は10回以上に及んだ。

濱田被告は決して滑舌が悪いわけではないように感じた。しかし注意を受けてしばらくすると、また聞き取りにくくなる。それはまるでマイクにノイズが乗ったようであり、話す内容と相まって若干の不気味さすら感じた。

濱田被告の説明によると、"父"とは濱田被告の中にある人格の一つであり、自ら創造主と名乗っているのだという。他にも複数の人格があり、ときにこれら人格によって、濱田被告は脳の思考回路、神経系統を「ジャック」される、すなわち支配される状態になる。その支配されている状態でも会話を聞くことは可能だが、後に記憶はほとんど消去されるといい、後の供述でも「記憶がない」「脳をいじられていて」などの言葉が繰り返された。

愛人を取り戻すために自殺を

自殺教唆の点に話が及ぶ。

被告人はSという愛人関係の人物と12年ほど同居していた。しかし事件の半年ほど前から濱田被告の実子に暴力を振るったり、道で大の字で寝転ぶなど、挙動がおかしくなったという。その原因として、旧約聖書にも書かれているエロヒムという神によって作られた「システム」によって、Sが支配されていると理解していたという。

家出を繰り返すようになったSを心配し、AさんやBさんも濱田被告と同居し見守っていた。そのころには、"父"の指示によりAさんを中心として行っていた事業も、コロナ禍の煽りを受けて破産状態であったといい、被告人は経済的にも精神的にもボロボロであったという。

その後、Sが完全に家を飛び出てしまったことにより、Aさん、Bさん、滝谷被告、濱田被告の4人で話し合いを行った。しかし、このときの内容について濱田被告は、「"父"が持論を述べており、私は何を言っているかさっぱりわからなかったが、聞いている3人は理解していた」などと供述した。

このときの内容について、滝谷被告はすでに行われた裁判の中で次のように説明していた。

「Sを操っているエロヒムシステムが別次元にあり、壊す必要がある」

「（濱田被告から）『ついてきてくれる？』と言われた」

「別次元に行くということは、自殺をするという意味」

濱田被告は、これら内容を"父"が話したことだと主張したのである。"ジャックされている"濱田被告は呆然と聞いており、自身には拒否権はなかったと供述した。

入水する海へ向け出発する際、家からマイクコード3本を車に積み込んだ。なお滝谷被告は2本と主張しており、この点は後の争点となる。

現場となる砂浜に向かう車中でも濱田被告は何も発さず、「"父"や別の神が濱田被告の口を借りて指示を発しているのを聞いていた」。恐怖を鎮めるため、ドラッグストアで鎮痛剤を買い、4人全員20錠ずつ飲んだという。

砂浜に到着し、4人は横一列に3本のコードでそれぞれの手などを結んだ。左から順に、滝谷被告、濱田被告、Bさん、Aさんと並び、濱田被告はBさんと互いの手の甲を合わせる形にして結ばれた様子を説明した。

しかし滝谷被告の裁判では、持参した2本のコードで濱田被告以外の3人が結ばれただけで、濱田被告は誰とも結ばなかったと供述していた。検察官はそれを踏まえ、並ぶ順番はどうやって決めたのか、誰がどのようにコードを結んだのかなど詳細に質問したが、「（並び順は）自然に決まった」、「コードはみんなで助け合って結んだ」などと答え、詳細は判然としなかった。

その後、濱田被告は実際に2人の男性と入水自殺した経緯について説明した。顔を押さえつけ合って図った自殺も、"父からのジャック"によって起きたものだというのか--後編記事で詳報する。

（後編につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）