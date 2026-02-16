かつてバレンタインは「少女の呪い」だった…1970年代、男子の知らない場所で始まったチョコの儀式「秘密の告白」が国民的イベントへと変貌を遂げた、当事者世代が語る10年間の記録

日本における「バレンタインデー」の始まり

「バレンタインデーにチョコ」という日本の奇妙な風習がいつから始まったのか。

昭和11年212の英字新聞広告（226事件の14日前）、昭和33年のメリーチョコ、昭和35年の森永製菓と、まあ、いろいろな説がある。

ただ、「バレンタインデーは愛の告白をする日」という動きは1960年代には（男子には）知られておらず、1970年代に一挙に広まっていた。

その時期にまさに渦中にいた世代として、その風景について記しておきたい。

1958年2月生まれの私は、1970年代は小学生から大学生になる10年間であった。まさに当事者世代である。

「バレンタインデー」というのを知ったのは、小学生のときだった。

仲の良かったヨシノブ君が2月14日生まれで、彼がこの日はバレンタインデーだと教えてくれたのだ。小学校4年か5年のころだから1967年か1968年である。

そのころ、何となくぼんやりと認知が広まっていったのだとおもう。

ただそれは、外国のよくわからない記念日、という認識でしかなかった。

たとえば7月14日はパリ祭であるとか、7月4日はアメリカ独立記念日だというのと同じレベルである。かの国ではなかなか賑やからしいが、うちの国やうちの周りではべつだん何も起こらないし、誰も何もやらない。

1960年代の小学生にとってのバレンタインデーはそういう日であった。

「ぜったいに男子に知られてはダメ」

のち（中学に入ったころに仕入れた知識だとおもうが）、2月14日はアル･カポネによる「聖バレンタインデーの虐殺」の日だという認識が増えたばかりだった。これもたぶんその日が誕生日のヨシノブくんに教えてもらったような気がする。機関銃でギャング団を薙ぎ倒すように撃つシーンも見た記憶があるが、何かと混じっているのだろう。

中学に入っても（1970年4月）バレンタインデーは、何も関わりのない日であった。

このころ、男子エリアには、「バレンタインデーは愛の告白の日」という情報は流れてこなかった。実は女子エリアではかなり広まっていたらしいのだが、それは「ぜったいに男子に知られてはダメ」というような約定が結ばれていたようで、ぼんやりしている男子サイドにはいっさい情報は流れてこなかった。

1971年、1972年、1973年とも2月14日は、13日の次の日で15日の前の日で、ヨシノブの誕生日でしかなかった。

いまからおもうと、何となく怪しい気配があったような気もする。コソコソの何かが行われていたようでもあったし（実際、行われていたのだが）、ちょっと気がついてたさ、と言いたくなるが、それは嘘ですね。気づいてない。そのへんは見事に鈍感男子であった。

異変が起きたのは高校1年の冬、1974年の2月14日のことである。

「4組の男子全員の机の中にチョコが入っていたらしい」という噂を聞いた。いや、数人だけだというやつもいれば、数人ではない、そこそこ入っていたという噂もあった。

私がいたのは隣の3組である。

バレンタインデーが現実のものとなった日

噂は当日ではなく、少し経ってからまわってきた。

「バレンタインデーには女子が好きな男子にチョコレートをあげるらしい」という噂も、うっすらと聞き及んでいたのだが、ファンタジーだとおもっていた。それが現実となって急に身近に現れて驚いた。それが1974年である。

ちなみに当時、付き合っている女子がいたのだが、まったくこの時期に何かをくれる気配がなく、「なんか、バレンタインデーってチョコレートをあげたりするらしいやん」、という話をおそるおそるしてみたが、聞いてなかったような表情のまま、そのままスルーされてしまった。それは別に奇妙でもなかった。それぐらいのものであった。

翌年1975年2月、高校2年の冬、バレンタインデーの昼休み、クラスメイトに「なんか1年の子が来てるで」と言われて廊下に出ると、知らない女子が来ていて、袋に入ったチョコをくれた。私からではなく友人からのものです、と、渡された。不二家のハート型のチョコであった。当時50円のチョコで、まあ、定番だったと言えるだろう。

名前も何も書かれてないし、仲介の子も何も教えてくれないので、誰がくれたのかわからなかった。いまだにわからない。

べつだん、もてていたわけではない、とおもう。まったくもてないわけではないけれど、というあたりであった。

引き続き付き合っていた彼女は、この年もチョコはくれなかったのであるが、「1年の女子からハートのチョコもらったで」、と言うと、「え、何、なんやて」、と言って、友人と連れだって1年の階へと下りていった。しばらくして、戻ってきて、「だいじょうぶや」と言っていた。「何がだいじょうぶなん」と聞いても笑って答えない。

バレンタインデーの広まり

1976年2月は、もう受験準備となって高校に行ってなかったので、バレンタインデーでの様相はわからない。この時代の高校三年生には、バレンタインデーはなかったのだ、とおもいたいが、知らないだけで、どこかで何かは行われていたのだろう。

それから長い趣味のような3年の浪人生活を送ったので、2月14日はだいたいどこかの大学を受けており、この時期のバレンタインデーにはまったく関わっていなかった。

1979年に大学に入って、翌1980年2月14日は、サークルの「1年合宿」に河口湖に行った。男女合わせて10人ちょっとの参加で、帰るときに「女性陣から」ということで男子1人ずつにチョコが渡された。べつだん、愛の告白ではなかった。つまり、まだその言葉はなかったが「義理チョコ」である。

実際このうちの男子の一人は、一人の女子から義理ではない本気のチョコをもらっていた。らしい。秘かに渡されていたので知らなかった。のちこの二人は結婚するので、そのときに、その話を聞かされた。大学になっても鈍感男子なのは変わっていない。

1970年にはまだ2月14日はとても静だったが、1980年にはとても騒々しくなっていった。完全に様相が変わっていた。

4つ下の弟がいる。弟の中学時代のバレンタインは、1975年から1977年であるが、3回ともチョコをもらっていた。

特に3年のとき、中学卒業前の1977年2月には、大量のチョコをもらってきていた。

たぶんこの時期、バレンタインデーの認知がとんでもなく広がっていってたのだとおもわれる。

鈍感男子には見えていなかったチョコ事情

1975年2月の高校ではまだ儀式化されてなかったが、1976年2月の中学では、みなが注目するイベントになっていた。

これがリアルタイムに見ていた「バレンタインデーのチョコ事情」である。

高校を卒業してから20年ほど経って、雑誌に書くために当時の同級生たちに昔のバレンタインデー事情を聞いたことがある。

「恋愛に敏感な女子」はいつからバレンタインデーを意識していたのか。

鈍感男子から見えてなかった事情はどういうものだったのか。

当時の詳しい事情を教えてくれた女子は4人。

1人は小学6年生のとき、1970年2月からチョコを渡しだしていたという。おもわず「おませやったんやな」と言ってしまった。

「義理チョコ」文化の発祥

中学生時代の1971年から1973年、4人はだいたいチョコを渡している。用意したけど勇気がなくて渡せなかったというのはあったが、誰も渡していない年はない。

中2のときに一番盛り上がっていたようである。つまり1972年の2月14日。札幌オリンピックが終わってあさま山荘事件が起こる合間であった。

男子側から見えていた風景とまったく違う。

静かに、秘かに、でも1971年には「恋愛に敏感な女子中学生」はバレンタインデーを告白の日と認識して、しっかり動き出していたのだ。

ちなみに、中学時代にすでに「ほんとに好きではない男子に渡していた」とも述懐している。

中学生の「女子から告白アイテム」として発祥したバレンタインデーは、じつはその発祥に近いところからすでに「義理」にちかいチョコが存在していたわけだ。

つまりまあ、「恋愛」というのは、そういうものなのだろう。毎年必ず2月14日にとても好きな人がいるとは限らない。でもチョコはあげたい。むずかしいところだ。

「秘密の感じ」が盛り上がった理由

20年後の調査のおり、「小中のころはとてももてていた」男子にも確認したところ、「実はもらっていたよ」と教えてくれた。

中学1年のとき、つまり1971年2月に初めてもらい、そのまま中学3年間は毎年もらっていたといまさら教えてくれるので、驚いた。

まったく知らなかった。

マジの告白時代だったから、もらったほうもずっと秘密を守っていたらしい。

この「強く内側に向いた秘密の感じ」がこの当時、盛り上がっていた要素であったのだろう。

1970年からいちはやく秘かにバレンタインチョコを始めていた女子に聞いてみた。

「バレンタインデーにチョコをあげる文化」はどこで知ったのかである。

「少女の呪い」が日本独特の文化

少女雑誌だったらしい。

女の子向けの雑誌に、「聖バレンタインデーに好きな男の子にチョコレートをあげると恋が叶う」というようなことが書かれていた、というのだ。

どうやら「中学生」あたりをターゲットしていた記事だったようだ。

たぶんに「呪術性」を感じるものである。チョコはまあ、特級ではないがしっかり呪物というところだろう。

チョコの呪い（まじない）によって、男性の気持ちをこっちの惹きつけるのだ、というのが少女たちの狙いだったとおもわれる。

「呪（まじな）い」だと考えると、バレンタインデーチョコというのが、日本独特の文化だというのも肯える。

「少女の呪い」がバレンタインデーの根本にあったのだと私はおもう。

発祥は、1960年代の後半である。

呪術性の高かったそのイベントが、完全に開かれたものになったのは1976年からではないだろうか。

それがいまのところの仮説となる。

