建設業に若者が足りない…日本の「深刻な人手不足」と「インフラ危機」の厳しい現実

建設産業に従事する労働人口の推移

インフラメンテナンスの問題を考える上でもう一つ深刻なのは、この業界に従事する担い手の問題でしょう。要するに、「人が足りない」という話です。

55歳以上の就業者の割合を見ると、建設業の割合は明らかに全産業に比べて高く、他産業以上に高齢化が進んでいることがわかります（図表1-19）。

その一方で、若者の就業者は全産業に比べて低く、今後の建築産業の担い手の確保が大きな課題であることは明らかです。

次に、年齢階層別の建設技能者数では、建設業を支える60歳以上の割合が約26％程度（77.6万人）となっている一方で、29歳以下の割合は全体の約12％程度（35.3万人）に過ぎません（図表1-20）。

つまり、60歳以上が大量に退職した後の人材確保・育成が喫緊の課題となっている。そのためにも担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を進め魅力ある業界にしていく必要性が高まっているのです。

