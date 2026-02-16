完治が難しく大腸がんになるリスクも…潰瘍性大腸炎が「心身症」とされた理由をご存知ですか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

潰瘍性大腸炎とは

簡単に、潰瘍性大腸炎について医学的に説明しておきましょう。

潰瘍性大腸炎は、消化管の粘膜に原因不明の炎症が起きる「炎症性腸疾患」の一種で、免疫の異常が関わっているとされています。下痢や血便（大便に血液が混じって黒っぽくなること）と腹痛が主な症状です。治療には抗炎症薬（メサラジン）やホルモン剤のステロイド、免疫抑制剤、抗体製剤などが使われ、重症の場合は入院して血液中の白血球を除去する治療法や大腸を切除する外科手術も行われることがあります。

国内では患者数が20万人程度と稀な病気です。また、慢性化して長引いたり、故・安倍元首相のように再発することも多いため、厚生労働省の指定難病として公費補助もあります。

現代医学では原因不明で完治は難しく、長期に患ううちに大腸がんになるリスクも高まるというやっかいな病気です。

潰瘍性大腸炎が心身症とされた理由

潰瘍性大腸炎の医学史を研究したロバート・アロノウィッツ医師とハワード・スピロ医師によれば、1930年にアメリカのセシル・マレイ医師が最初に、血便を伴う潰瘍性大腸炎は心因性だと主張する内容の論文を書いたといいます（J Clin Gastroenterol 1988: 10（3）: 298-305）。

その論文は、4名の患者の聞き取り調査で、精神的・情動的にショックなことがあった後に腸の症状が始まることがわかったという内容でした。そして、この論文は、心身医学の領域では、潰瘍性大腸炎が心身症であることの証拠として、その後繰り返し引用されました。ただし、実際には、4名のうち2名の患者は、潰瘍性大腸炎ではなく、アメーバ赤痢という感染症による腹痛と血便だったといいます。今からみれば、エビデンス不足の、問題だらけの研究になります。

しかし、潰瘍性大腸炎の心因説（メンタルなストレスが病気の原因という説）は大きな反響を呼び、1940年代には「潰瘍性大腸炎性格」までも、チェックリスト化されていました。ちなみに、その内容は、幼稚で依存的な性格だとか、情動的緊張が高い、強迫性、知性的、経済的な心配をする、母親への異常な執着、出産への恐怖、といったものでした。「知性的」以外は、ネガティブな性格付けのようにみえます。これでは、潰瘍性大腸炎という病名を他人に話すのにためらいがあったという当時の状況にも納得できます。

医療社会学の目でみれば、難病で苦しんで切羽詰まっている犠牲者である病者にひどいレッテル貼りをする「犠牲者非難」--この場合、病気の原因を病気の犠牲者である病者個人の性格に帰して道徳的に非難している--と呼んでいます。

さらに、1950年には、当時の心身医学の大家だった精神分析医フランツ・アレクサンダーが、古典的な7つの心身症として、胃潰瘍、気管支喘息、関節リウマチ、本態性高血圧、甲状腺疾患、潰瘍性大腸炎、神経性皮膚炎（今日のアトピー性皮膚炎か？）を挙げていました。これらの病気のすべては、今日では、精神的なストレスの影響を受けるものの、心的葛藤から直接的に生じる心身症ではないと考えられています。

潰瘍性大腸炎は心の病気という考え方が、もっとも隆盛だったのはこのころまででした。1960年代になると、心が原因で潰瘍性大腸炎になるという心因説は流行らなくなり、身体と心の間には密接な相互作用（メンタルなことで病気が悪化したり、逆に病気で苦しいときは気分が滅入ったりする）があるという穏当な考え方が主流になってきました。

