APAグループ創業者・元谷外志雄氏の「30年来の友人」が明かす、稀代のホテル王「晩年の日々」と「知られざる素顔」

2026年2月11日、アパグループ会長の元谷外志雄氏（82歳）が亡くなった。同氏は1971年4月に創業し、注文住宅から戸建分譲、マンション分譲、ホテル事業、総合都市開発へと事業を拡大・発展させながら、一代にして日本最大規模の客室数を誇るホテルチェーンを築き上げた人物として知られる。

そんな元谷氏と30年以上交友のあった友人で『賭博常習者』の著者・園部晃三氏が、ホテル王の晩年の“知られざる日々”を振り返る――。

週末になると頻繁にドライブへ

1992年、私を小説の世界に導いてくれたある文芸編集者から、「キューバに行ってみないか」と声をかけられた。彼が編集人を務めている月刊誌の表紙用に、某写真家がカストロ議長を撮影するという。

キューバの首都ハバナ・ナショナルホテルで、その企画を仲介したアントニオ猪木氏（当時国会議員。カストロ議長からカリブ海の小さな島を贈られた）から、日本でホテル事業を展開する元谷外志雄・芙美子夫妻を紹介された。二人はキューバ観光使節団のリーダー的立場だったからだ。

一連のいきさつとその後については、つづく記事『「稀代のホテル王」APAグループ創業者・元谷外志雄氏が明かしていた「ビジネスとカネ」の要諦』で詳述するが、以来、友人関係にあった私は、彼のことを「代表」と呼んできた。周囲もそうだった。

2022年、長男（一志氏）に会社経営を任せて新体制が発足してから、元谷氏はグループ会長となり、周囲も「会長」と呼ぶようになったが、私は「代表」と呼びつづけた。もしかしたら失礼に当たるのかもと思い、ある日、尋ねた。

すると、「おまえは今まで通り、代表と呼べばいいから」と言って口角をあげた。どうやら本人は「代表」の呼び名が好きだったようだ。

晩年の、時間に余裕のできた元谷氏とは、週末になると頻繁にドライブに出かけた。そもそも運転と車好きな人で、ニッサンGTR、フェラーリといったスポーツカーから、ロールスロイスまで所有していたが、加齢とともに運転からは遠ざかり、私がハンドルを握ることとなった（最晩年は秘書課の筆頭女史が運転し、元谷氏が助手席で私が後部座席という妙な絵面になったのだが）。

元谷氏が所有する横浜ベイタワー、両国国技館横、幕張ベイサイドといった大型ホテルのレストランを回り、ランチを摂ることが多かった。コロナ禍でも、自らの感染リスクも顧みず、政府に貸し出したホテルに滞在しているスタッフを労いに車を向かわせていたのである。

一緒に映画と競馬へ

六本木飯倉片町のAPAホテル＆リゾートの建設現場には、週末、よく一緒に通ったものだ。通りを隔てたオープンカフェの席に座り、「もう6階まで出来たな」と、その建設途中を見上げながら、立ち上っていく新ホテルの様子と大好きな甘いコーヒーをほぼ1年弱、堪能していた。

私が元谷氏を中山競馬場に連れ出すと、「良い馬がいたらこれで一点勝負しろよ」と言って5万円を私に手渡した。複勝にとりあえず1万円を張って5万円にすると、元谷氏は感心してくれたが、なるほどギャンブルの神は余裕のある人に微笑むのかと私は痛感したものだった。

2025年夏には船橋競馬場のテラスから、自身のホテルを遠くに見やりながら黄金色の夕陽が照らす幕張の光景に満足していた。

映画も好きで、二人でよく行った。洋画のアクション物、邦画の刑事物、時代物とジャンルは問わずに楽しんだ。別れ際にはいつも手を握り、「じゃあね、またね。バイバイ」というのが二人の馴れ合いだった。

去年話題になった映画『国宝』を観ようという話になった横浜での土曜日のランチの後、映画館の席を予約しようとしたが、元谷氏との時間調整がうまくいかず、きっと二人で最後に観ることになったであろう、映画鑑賞は叶わなかった。

毎年恒例の、12月のパーティーでの再会を約束して別れたが、体調不良で欠席となった代表に、その月の内に電話をした。幾度かの行き違いの末に、元谷氏から電話があった。

最期の電話の中身

園部「代表、元気？」

元谷「次はいつランチに行ける？」

園部「来週の日曜日は？」

元谷「そしたらまた場所と時間を決めよう」

園部「そうだね。じゃあまたね。バイバイ」

元谷「じゃあね、バイバイ」

いつもの「またね」を言わなかったその電話を最後に、元谷氏との会話が途絶えていた2月初旬のある朝の未明、寝起き中に手を振っている「代表」を朧げに見た。

稀代のホテル王として席捲したあの威厳とオーラを纏った男ではなく、いつもの照れ笑いとはにかんだ表情の、ちょっと寂しげな、やさしい顔だった――。

つづく記事『「稀代のホテル王」APAグループ創業者・元谷外志雄氏が明かしていた「ビジネスとカネ」の要諦』では、日本最大規模の客室数を誇るホテルチェーンを築き上げた元谷氏の実像に迫ります。

【つづきを読む】「稀代のホテル王」APAグループ創業者・元谷外志雄氏が明かしていた「ビジネスとカネ」の要諦