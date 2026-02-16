祖母が見かねて…二次募集で中高一貫校進学、高校で初めてスマホを買ってもらった18歳が不登校になった背景

2月中旬から下旬は中学受験の二次募集が

2月は受験の季節。首都圏の中学受験は2月1日が天王山で、5日にほぼ結果が出る。そして2月中旬から下旬は「二次募集」の入試も続いている。しかしこれらの二次募集は大抵が「若干名」。子供が行きたい学校からの募集があるかどうかはわからないし、行きたい学校での募集があって受験をしても、当然合格しないこともある。12歳前後の小学生にどれだけ負担を与えるかも考える必要がある。

日本では少子化といいながら中学の受験率が上がり、首都圏では2025年度の受験生は約28万人。5人に1人の子供が中学受験をしているのだ。しかし公立中学が絶対ダメということはいえない。むしろ中学受験塾でも「不合格」より怖いのは、不合格によって親が子どもにレッテルを貼ってしまうことなのではないだろうか。「挑戦してよかったね」「頑張ったね」とすべての受験生が笑顔になれるよう心から祈りたい。

ちなみに全国で不登校になっている子供の数は過去最多の35万人超だと文部科学省が発表している。そのうち小学生は13万7704人、中学生が21万6266人だ。両方上がっているころが全く関係ないとはいえないのではないだろうか。

「中学受験が関連した調査はとても多くあります。最近増えているのは、親が中学受験のあとにSNSの使い方などから子どもを心配する調査です。“いいね”など他者からの反応に一喜一憂するようになり、反応がないと強い不安や孤独感を感じるようになることもありますし、そこでつながって怪しい行動をしているという相談も増えています。」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんだ。山村さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

「探偵が見た家族の肖像」につづき、山村さんの調査事例をご紹介する「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしたのかもを伝えていくことで、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、多くの人の悩みの解決の糸口を見つけていきたい。

今回山村さんのところに相談に来たのは、70歳の女性史乃さん（仮名）。「18歳の孫の外泊が増えて心配なことがたくさんあり……相談に乗ってください」と電話をかけてきた。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWB連載など様々なメディアで活躍している。

「専業主婦の相談者に反発した娘」の息子の相談

今回の相談者・史乃さんから電話があったのは、平日の朝でした。「昨日も孫が帰ってこないので、どうしたものかと。恥ずかしい話なのですが、話を聞いてくれませんか？」と思い詰めた声をしており、13時に会うことにしました。

20分前に「早すぎましたよね」と来た史乃さんは70歳という実年齢よりずっと若々しい女性でした。フラダンスが趣味とのことで、体はしなやかで引き締まっています。デニムと赤いセーターのコーディネートが赤いリップに合っています。まずは孫について、お話を伺いました。

「孫は、18歳の男の子で、生まれた時から男の子にしておくのはもったいないくらいの顔がきれいな子なんです」

見せていただいた写真には、色白で華奢、ロングヘアに緑のインカラーを入れたアイドルのような男の子がピースをして写っていました。今、史乃さんと孫は1年前から2人暮らしだと言います。その経緯を伺いました。

「この子の母は私の長女で、47歳なんですが、孫を嫌っているんです。娘は昔から気が強くてプライドが高い。反抗期がとにかくすごくて、私はずいぶん娘に叱られましたよ。“専業主婦を続け、男に人生を預けて恥ずかしくないのか”とかね」

学歴や年収、就職先にこだわりがある娘

史乃さんは自身を「世間知らずのままお嫁に行って、お母さんになっちゃったんです」と言います。経歴を聞くと、中高大と女子校の一貫校で過ごし、卒業後にすぐ見合い結婚したそう。かなり恵まれた環境で育ったようです。そして何も疑問を持たずに専業主婦として生きてきました。史乃さんは家庭のことを中心に生きてきましたが、それで幸せだったそうです。

「受験がない人生っていいんですよ。だから、娘にも楽な道を進めさせたいと考えて、中学進学の時に母校を勧めました。すると、“アンタみたいな家の奴隷を育てる学校に行くもんか”と言われてしまって」

娘はかなり強い性格のようです。

「お恥ずかしい話、娘には本当に傷つけられましたよ。娘はかなり勉強をして進学校の公立高校に入って、そのまま国立大学に進学しました。私がおめでとうと言うと、“決断力と行動力がなければ、生きている価値がないから”って嫌味っぽく言われたんですよ」

娘が自分で努力して進学校に入ったのは素晴らしいことですが、専業主婦として家庭を支え続けた史乃さんを見下す理由にはなりません。NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』では、女性が進学したくても、弁護士になりたくても難しい時代が描かれました。でも結婚をして専業主婦をきちんとやりたいと思い、かつ誰もが幸せならそれは問題がないこと。史乃さんが天国に旅立った夫の話をしてもとても愛していらしたのだなと感じますし、娘が忌み嫌うのはちょっとわかりません。どうやら娘は学歴、年収、仕事のスキルなどにこだわりが強いようです。

「そうなんです。可愛げがないから、離婚されちゃったんですよ。娘は28歳の時に、大学の同級生と結婚しますが、5年で別れていますから。あちらの浮気が原因だったので、2人の子供の親権は娘が持ち、シングルマザーとして育てています。上が男の子で18歳、下が女の子で16歳です」

小4で「中学受験がはじまるからばあばの家は禁止」

現在、娘は大手通信関連の企業で管理職として勤務しており、娘の元夫は政府系のシンクタンクの職員です。2人とも多忙なので、史乃さんと、2年前76歳で天国に旅立った史乃さんの夫は孫2人をよく預かっていたそうです。

「住まいも近いので、孫2人のことは、赤ちゃんのときからしょっちゅう預かっていましたよ。2年前まで主人も生きていたから、4人で楽しかったですよ。孫たちはどんなに遊んでいても、くもん式のドリルを1日5枚、しっかりやるんです。そうしないとママに怒られるからって。それが健気でね。小学校に入る前から、英語だ算数だってさせなくてもいいのにね」

上の孫が小学校4年生くらいまで史乃さんの家に遊びに来ていましたが、中学受験が始まると「ばあばの家に行くのは禁止」になります。

「娘は上の孫の受験には、血眼になって取り組んでいました。娘のことだから、会社や同級生への見栄もあったんでしょうね。それに、孫はちょっとのんびりしている性格なので、名門大学附属中学校にどうしても入れたかったのでしょう。でも孫は第3希望まで落ちた。2次募集で入った中学校にようやく行ったのですが、このことを聞いたらいつまで受験をさせるのかと私は思っていました。娘の家の周りの公立中学だっていいのに、どうしても公立に行かせたくなかったようなんです。孫は娘が不機嫌になってスマホを買ってもらえなくて。ただ、私から見たら中高一貫校でスマホを持っていない子のほうが少数派ですし、あの子はうまく学校になじめていなかったのではないかしら……」

高校に上がった時にスマホを与えられ

中高一貫校に通っていると、学校では使用禁止だとしてもLINEグループなどが連絡網になることも多そうです。東京都が2000人の家庭に行った調査で、85％の中学生が携帯を所持しているという結果も報じられました。しかも受験をして入る中高一貫校では遠方に通うとか経済的に裕福な人が多いということもあり、さらに所持率が高いことが考えられます。SNSでグループでやり取りをすることも多いので、孫は学校が息苦しかったのではないでしょうか。

「高校に上がった時に、やっとスマホを買ってもらえたんですね。孫はそれが嬉しかったんでしょう。スマホゲームとSNSに依存して昼夜逆転生活になり、最終的には不登校になって退学しました。そのときの娘の怒りっぷりは本当に凄くて、手がつけられなかった。見かねた娘の元夫が“うちに引き取るよ”と言い、孫は高校1年生のときから1年間、あっちの家で生活していたのです」

両親から見捨てられて

学校に行かなくなったからと母が激怒して、父の家に行くことになる。そのときの孫の気持ちを考えるだけでも胸がギュッと締め付けられる思いがします。ちなみに、学校に行けなくなるのにはいろんな要因がありますが、まずは成績がよいとかいい学校に受かったというところではなく、「その子自身を親や周囲の大人が大切にすること」が大切です。中学受験をする子には、「親に喜んでほしい」という子も少なくないはず。しかし史乃さんの娘は、「できのいい息子」でないと認めなかったのではないでしょうか……。

こうして父親のところに行った孫でしたが、娘の元夫は1年前から海外勤務になってしまいました。そこで孫は史乃さんの家にやってきたのです。

「久しぶりに会うと、痩せて青白くなっちゃって、“こんなに頑張らなくていいのに”と泣いちゃいましたよ。娘の元夫も孫のことを放置しており、孫は1日中スマホばかりいじっている。何を話しかけても上の空で、ゲームだかSNSだかをやっているんです」

おいしいごはんで徐々に笑顔になったが…

不登校のお子さんの中には、学校に行っている子のSNSを見なければいいのに見てしまい、自己肯定感がさらに下がり、“SNSうつ”とも言われる状態になってしまう方もいます。ただ、これはスマホやSNSが原因というよりも、その前に親からの愛を感じていない、という大きな原因があるように思います。

「まさにそうでした。SNSを見ては落ち込んでいる孫を励まし、栄養があるご飯を食べさせました。ご飯をおいしいおいしいって食べてくれるようになって、孫は3カ月もすると元気になり、半年前からフリースクールに通い始めるようになったんです！ 笑顔も増えて、スマホを見ている時間も減って、本当にほっとしたんです。しかし、ここ1カ月間はまたスマホを見る時間が増えたり、外泊するようになり、心配なのです」

おそらく、孫は新しい友人ができ、世界が広がっているのでしょう。史乃さんが孫を信用していれば、それは好ましい変化といえます。なぜ、探偵に素行調査を依頼するようになったのでしょうか。

「実は……私の財布から、ときどきお金が消えているのです。孫には毎月、5万円のお小遣いをあげていますので、そんなにお金が必要になるとは思えないのです。あと女の匂いというか、服にファンデーションがついていることもあって。あと、男の子ですが、なによりきれいな顔をしているので、売春というか、そういうことに利用されていないかも心配で。これはかなり迷ったのですが、あなたなら私の心を支えてくれそうな気がして。覚悟はできています。調べてください」

高校生に月5万円のお小遣いはかなり多い金額です。それで足りないということは、確かにトラブルに巻き込まれている可能性はあります。ただここで救いなのは、史乃さんが孫のスマホをとりあげたり、責め立てたりしていないことです。

史乃さんは真実を知ったうえで、お孫さんとどのように話すかを考えているのです。思い詰めた表情で言うこともあり、調査に入ることにしました。

◇話を聞いていると、このお孫さんに史乃さんがいたことにほっとするが、。史乃さんの娘は自身がとても頑張り、優秀でいい成績をおさめてきたのだろうが、自分の夢を子供に再現させようとしているのではないのだろうか。そして、その弊害が不登校につながったということはないのだろうか。しかしお金を抜いているというのは見逃すことはできない。現実を知ったうえで史乃さんはどうするのだろうか。

調査の結果とその後は後編「祖母との二人暮らしで回復、不登校から外に出るようになった18歳が財布からお金を抜き取っていた理由」にて詳しくお伝えする。

【後編】祖母との二人暮らしで回復、不登校から外に出るようになった18歳が財布からお金を抜き取っていた理由