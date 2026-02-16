「4回転の神」マリニン選手を襲った「オリンピックの魔物」とは…本人にも会っている精神科医が解説

「もはや異次元のレベル」「彼だけ違う星から来たようだ」と称され、「4回転の神」の別名を持つ男子フィギュアスケート、アメリカ代表のイリア・マリニン選手。

ミラノ・コルティナ五輪では、団体でも圧巻の演技を見せ、個人戦でも予想とおりのショートプログラムを1位で通過。ところがフリーでミスが連鎖し、最終的に8位という結果に終わった。演技を終え、呆然とするマリニン選手の表情はいつもとはまったく違うものだった。ニューヨーク・タイムズでは、ジャンプをミスしたマリニン選手の写真とともに、「転んだ」と「堕ちた」をかけた「fall」という言葉を使って『堕ちた（転んだ）4回転の神』と題した一面記事を載せた。「あれだけみんなで持ち上げプレッシャーをかけていたのにこんな言い方をするなんて」と批判の声が上がっている。

「私もマリニン選手の結果にはとても驚きました。彼とは過去に何度かお話しさせていただいたこともあり、今回も日本選手とともに応援していました。でも、それ以上に、21歳で無敵と言われ続けてきた彼の重圧を思い、呆然としている姿に涙が止まりませんでした。そして、メディア報道のあり方も含めて、私たち観客も、競技者の心理学を知り、学ばねばならないことがあると感じたのです」

そう語るのは、自らも高校時代までフィギュアスケートに興じ、今も無類のフィギュアスケートファンで、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』などの著書があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんだ。

活躍と期待とプッシャーの中で

鍵山優真選手の北京冬季五輪に続く２大会連続の銀メダル、佐藤駿選手の銅メダル。ミラノ・コルティナ五輪の男子フィギュアスケートも、たくさんの胸が熱くなる瞬間がありました。

とりわけ印象的だったのは、フィギュア団体戦で金メダルを争う最終滑走。最高の演技を見せながら、わずかな差でアメリカに届かず、悔し涙を流していた佐藤選手が、個人戦で表彰台に立った姿です。そして、自分の銀メダル以上に佐藤選手の銅メダルを喜んでいる鍵山選手の姿に、いちフィギュアスケートファンとしてとても感動しました。

夏季も冬季もオリンピックのさまざまな競技を観ていて思うのは、競技の難しさに優劣はないとうことです。どの競技のどの選手も計り知れないプレッシャーの中で、最大の力を競い合う。ただ、冬季五輪の競技は、軸となる足元が雪面や氷面という非常に不安定な状態にあるという点ではとても特殊です。

中でも、フィギュアスケートは、美しさと残酷さが同時に存在する競技といえるでしょう。氷の上で全身をスケート靴の細いブレード（刃）だけで支え、地面でも困難なさまざまなジャンプやステップを競い合います。完璧に見えるジャンプも、ほんの0.1秒にも満たないタイミングのズレで崩れてしまいます。それがオリンピックという舞台であれば、その完璧さを求める重みはさらに大きくなります。

今回、「絶対的王者」「4回転の神」と言われていたアメリカ代表のイリア・マリニン選手が8位という結果に終わったことについて、多くの議論が起きています。彼は現在21歳、今回が初めてのオリンピックでした。「王者」や「神」と称されていますが、精神科医の視点でいえば、21歳の脳はまだ発達の途中で若いということ……。世界中の期待を背負うという心理的な負荷は、私たちが想像する以上に大きなものだったはずです。

私たちは競技を観ているとき、勝敗に注目しがちですが、その裏側には、必ず「人間」としての気持ち、「心」が存在します。 この記事では、マリニン選手の結果をきっかけに、「期待」と「プレッシャー」、そして脳と心の働きについて、少し考えてみたいと思います。

高い期待がもたらす心理的負荷

マリニン選手は、2023-24シーズンに世界選手権初優勝を果たし、2024-25シーズンではグランプリファイナル・世界選手権連覇し、他の選手を寄せ付けない存在でした。今回のミラノ・コルティナ五輪でも優勝候補の筆頭でした。

「トップに立つこと」は、「挑戦者であること」とは少し違います。もちろん、挑戦者も底知れない努力の日々過ごしています。ですが、「失うもの」よりも、うまくいけば称賛され、たとえ届かなくてもチャレンジしたことに対して「よく挑んだ」と言ってもらえることも多いかもしれません。こういったことが次なる挑戦や成長につながるので、選手にとってはとても大事なプロセスでもあります。

ですが、優勝候補と呼ばれる立場になると、状況は変わります。 そこには必然的に「守るべきもの」が生まれます。評価、実績、周囲の期待、自分自身のプライド……。目に見えないものが、少しずつ積み重なっていきます。

羽生結弦さんは2014年ソチ五輪、今もなお語られる名プログラムの『パリの散歩道』でショートプログラム首位に立ち、世界最高記録をマークしました。しかしフリーでは苦戦し、最終的に金メダルを獲得しながらも「オリンピックには魔物がいる」と表現しました。

元アメリカ代表のネイサン・チェンさんも、2022年北京五輪で金メダルを獲得する前、2018年平昌五輪では信じられないようなミスを重ねました。その体験を後に「壮大なプレッシャーから生まれた悪夢のようだった」と振り返っています。

私の友人でもある元アメリカ代表で平昌五輪・銅メダルの長洲未来さんは、マネージャーから「大きなミスをしなければ世界メダル確実」「スポンサーがつく」と言われた瞬間、急にジャンプが跳べなくなり、「まるで両足が左足のようだった」と自分の足ではないような、自分でコントロールできない感覚を語ってくれました。

羽生さんが言ったように、トップの選手が「魔物に取り憑かれたような状態になること」は、決して今まで磨き上げてきた技術が消えた、というわけではありません。努力が足りなかったわけでもありません。

ところが観客である私たちは、そういった選手たちを「精神力が弱い」「プレッシャーに負けた」と評価しがちです。ですが、これらは精神力の弱さではなく、むしろ人間の脳が極度のプレッシャーにさらされたときに起こる、「自然な反応」なのです。強くなるほど裏側には、「期待を守ろうとする心」の存在があります。トップに立つということは、華やかさと同時に、見えない重さを背負う、という状態でもあるのです。

成功がもたらす「自由の喪失」

頂点に立った瞬間、「失敗するかもしれないけれど、一か八かあのジャンプにも挑戦してみよう！」といった「挑戦者」の自由な立場は消えます。次に訪れるのは、「完璧を維持し続けなければならない」という圧力です。かつては攻める側だったのに、突然「守る側」になる。そして、失敗すれば“番狂わせ”ではなく、“転落”と呼ばれてしまうのです。また、勝者は高く登れば登るほど、落ちる距離は大きく感じられます。

最高の演技は「自由さ」や創造性から生まれます。勝者として守るものが’大きいとき、人間は無意識に「ミスをしないこと」を最優先にし始めます。こういった心の恐れは、身体に直接影響します。筋肉が緊張し、 呼吸が浅くなり、タイミングがわずかにずれる……。本人でも気づかないような0.1秒にもならない小さなずれが、ジャンプの成否を分けることもあるのです。

また、成功は「解放」ではなく、「拘束」になることもあります。

スポンサー対応、メディア露出、増え続ける国や大衆の期待。「自分のために滑る時間」は、少しずつ削られていきます。常に周囲の視線に晒され、言葉は切り取られ、評価は即座にネットに拡散される。それは誇りであると同時に、心理的な息苦しさとなります。常に「オン」でなければならない状態は、身体的にも過大な疲労につながります。本来、人は「安全だ」と感じられるときもっとも力を発揮します。しかし、常に見られ、比較され、測定されている状態では、脳は慢性的な「警戒モード」に入ってしまうこともあるのです。

一方で、守るものがなくなった瞬間に、思いがけない自由が生まれることもあります。2014年ソチ五輪で、金メダルを期待されていた浅田真央さんは、ショートプログラムでのミスによりメダル圏外となりました。「取り返しのつかないことをしてしまった」と語ったその翌日、フリーで見せた演技は、世界中を大きな感動に包み、私も涙しました。

ネイサン・チェンさんも平昌五輪でのショート後、「もう失うものは何もない」とコーチに語り、当時まだ誰も見たことのない４回転連続構成を成功させました。人は守るものが外れたとき、人は再び自由になることがあるのです。

頂点に立つことは、ゴールではありません。そこから始まる、もうひとつの神経生物学的な戦いでもあります。成功は祝福であると同時に、より繊細なバランスの上に立つ日々の始まりです。そしてときに、その頂点は祝福であると同時に、孤独の始まりでもあります。

だからこそ、私たちは「なぜ勝てなかったのか」だけでなく、「そこに行きつくまでにどれほどの神経的・心理的負荷の中で戦っていたのか」にも、想像力を向ける必要があると思うのです。

