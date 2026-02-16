「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・ＳＰ」（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝は７３・１１点で５位発進となった。首位のハーゼ、ボロディン組（ドイツ）とは６・９点差、メダル圏の３位のペレイラ、ミショー組（カナダ）とは１・４９点差で１６日のフリーを迎える。

絶好調だった団体戦の内容を考えれば、まさかのミスだった。冒頭に高さ抜群のトリプルツイストを決めると、続く３回転トーループも成功。好スタートを切ったと思われたが、得点源のリフトでバランスを崩し、レベルを取り逃した。それでもスロー３回転ルッツを決めて立て直し、その後はスピン、ステップをきっちりとまとめ、最後はデススパイラルで締めくくった。演技後は木原が悔しそうにうなだれ、三浦は背中に手を置いてねぎらった。キスアンドクライでも肩を落とし、なかなか顔を上げられないかった。

ＳＰ後、木原は「そうですね。やっぱり、あまりにもいいミスではなかったので。なんでああなっちゃったかわからないんですけど」と演技直後の心境を明かし、「しょうがない。こういうこともあると思う。大きなミスが出てしまったんですけど、しっかり７０点台をキープできましたし。５位か。まあ第３グループなんでしっかり明日頑張っていきたい。気持ちを切り替えてベストを尽くせれば。今は前を向くしかない。まだ試合は終わってないんで。自分たちのできることは残っている」と、フリーを見据えた。

三浦はリフトの失敗について「まだ映像を確認できていない。自分たちでも最初何があったか分かってなかった」とした上で「なんとも言えないんですけど、いつも通りではなかったなという風には思います。リフトっていうのはすべて２人のタイミングで成り立っている。少しずれてしますと今回のようになってしまう」と語った。

それでもまだ日本フィギュア史上初のペアのメダル、金メダルもみえる位置にある。木原は「明日また２人で、チームで調子が悪いわけではないので、しっかりと演技したい」とした上で「明日は必ずここで、いつものような感じでお話できるように必ず戻ってくるので待っててください。必ず戻ってきます」と力強く誓った。

銀メダルを獲得した団体ではペアＳＰで今季世界最高、世界歴代３位の自己ベストでトップ。三浦は「今まで積んできた練習がうそじゃなかった。心からのガッツポーズが出た」と言えば、木原は「自分たちのパフォーマンスを誇りに思っている」と胸を張った。フリーでも今季世界最高で自己ベストをマークしてトップ。日本勢ではペアが弱かったかつての状況とは様変わりした。

２０１９年に結成された「りくりゅう」としては初五輪だった北京では、ペア種目で日本勢初入賞の７位だった。団体銀メダルを手に見据えているのは、ペア日本勢初の金メダル。もう一度自分たちを信じて、フリーに挑む。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県出身。中京大出。１４６センチ。カナダを拠点に木原と組んで７季目。２２年の北京冬季五輪で団体銀メダル、個人で日本勢初入賞の７位。２２〜２３年シーズンにグランプリ（ＧＰ）ファイナルで初優勝。世界選手権は２３、２５年に制覇。

◆木原龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県出身。中京大出。１７４センチ。１１年世界ジュニア選手権男子代表。１３年にペアに転向し、１４年ソチ、１８年平昌両五輪に異なるパートナーと出場。