70台で回るための“絶対に必要なこと”は？プロコーチがそのワケを解説！

今月は先月号の続きのお話。70 台のスコアで回るための大事なことは何か？マスター今野は「キレっキレのアイアンショットです！」というが、ドライバーでもアプローチ・パットでもなく、なぜアイアンが大切かの理由を語る。

配信のハイライトシーンで多い劇的シーンはベタピンショット！

ミツ マスター！ 先日、ゴウに話したことの続きを俺に先に教えてくれよ！

今野（マスター）なんの話でしたっけ？

ミツ スコア80、90台とツアープロは、アプローチとパットが大切。でも、ビギナーと70台は別のことが大事って話だよ！

今野 あ~、そういえばそんな話、しましたね。

ミツ その70台を出すのに大事な話を先に聞いて、ライバルのゴウに勝ちたいんだよ。

今野 スコア70台の"成分"についてですね。ミツさんもいったん考えてみましょうか。何が必要だと思います？

ミツ 俺はパットだと思っていたのよ。「パット・イズ・マネー」って言葉があるように。

今野 どのくらいのパット数にしたいですか？

ミツ 理想はオール１パット、なんてのは不可能だろうから18ホールの半分は１ワンパット、あとは２パットで27パットはどうだ！

今野 結構、いい数字をついていますね。でも、27パットは理想ですね。女子ツアーの平均パット数で圧倒的な１位になれますよ。青木瀬令奈プロや鈴木愛プロより上手ってことですから。

ミツ そりゃ無理だわ（笑）。ということはパットではない。わかった！パワーゲーム！ドライバーの飛距離か！

今野 ウッド系なんて30点くらいの結果でもいいですよ。ヒントをあげます。配信などで「本日のハイライト」って映像を流したときに、よく映るシーンってなんでしょうか？

ミツ そうだなぁ。ロングパットやチップインを決めたとき。あとはなんだろ……

今野 それより多いのは、ベタピンにつけたときですよ。

ミツ いわれて見たらそうだ！

今野 ティーショットのシーンなんて稀有です。

ミツ ということは、アイアンショット？

今野 そうです。高いアイアンショット力で、パーオンが必須になりますね。

ミツ パーオンかぁ。率にしたら平均スコア80前半の俺では５割がやっとってところかな。しかし、なんでパーオンが大事になるわけ。

今野 先ほどのパット数とスコアの話もそうですが、ゴルフって意外と数字で全部説明がつくんですよね。たとえば、パー72を全部ボギーなら90。パーオン率がゼロのボギーオンでも、寄せワンをひとつ獲ったら89で80台。

ミツ だから、80、90台はアプローチ、パットが大事ってことか。

今野 そうですね。一方、70台は７オーバーしか打てませんからパーをたくさん獲らなくてはいけない。パーオン・２パットのパーを基本として。パーオン率はプロだと75％前後。それはあのトーナメント設定での話なんで通常営業のゴルフ場なら、プロは８、９割乗せてきます。

ミツ その率のなかで、バーディも獲れるベタピンショットが打てたらなおよしだわな。

今野 それができるのが、セミプロや片手シングルと呼ばれる人たちですよ。

ミツ よーし、アイアンの練習するぞー！

今野 に、加えてショートゲームの腕も磨いておかないとすぐに錆びついてしまいますよ。

ミツ シングルになるのって大変だね。

今野 ええ、昔からシングルになると家庭が崩壊するっていうくらいですから。バツがついてシングルにならないようにも注意してくださいね。

70 台ゴルファーの“成分表”分量多めは「アイアン以下」と「やる気」！

スコア70 台ゴルファーに必要なことを薬にたとえると“ 成分表” はイラストのとおり。長い距離を打つクラブはそこそこでもアイアン以下の成分量は多い。「アマチュアでもパーオン率は70% ほしいので成分量は70。また、このレベルは、すでにアプローチとパットはある程度のレベルにあるでしょう。それと、ゴルフは頭脳戦＆心理戦、そして何より“ やる気” が大事です！」（今野）

いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。

マスター今野一哉

●こんの･かずや／1982年生まれ。本企画「スナックこんちゃん」のマスター兼ゴルフのプロコーチ。RainbowFM（88.5MHz）の「サタマニ♪」（第2土曜 15:00-16:00オンエア）で、ラジオパーソナリティも務める。キッズゴルフクラブ代表。

写真＝鹿野貴司

イラスト＝野村タケオ

協力＝LaFace