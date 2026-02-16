亡き父から受け継いだ500万円を「銀行なら安心」と外貨建て保険に預け、200万円の含み益に満足していたケイコさん（仮名・45歳）。しかし、同じ元手でネット証券を利用した妹との間には、わずか6年で400万円もの資産格差が生まれていました。本記事では、真面目な人ほど陥る「窓口の罠」と、妹との間に生まれた資産格差の正体をFPの桐山昌也氏が解説します。

銀行が勧めた外貨建て保険で「200万円の評価益」

「やった……！ お父さんが残してくれた500万円が、700万円になってる！」

ケイコさん（仮名・45歳）は、6年前に契約した外貨建て保険のマイページを食い入るように見つめていました。スマートフォンの画面には、「7,000,000円」という数字が表示されています。

ケイコさんは大阪の商社で働く事務職。契約社員から正社員に登用され、年収は450万円。日々コツコツと真面目に働くケイコさんにとって、この「200万円の評価益」は、自分の選択が正しかったことを証明してくれているように見えました。

「株なんてギャンブルか詐欺」

ケイコさんは長年「アンチ投資派」でした。ネット上の投資情報はすべて「胡散臭いノイズ」としてシャットアウトしてきたのです。

だからこそ、5年前に父の遺産500万円を手にしたとき、ケイコさんが迷わず向かったのは「銀行」でした。

「銀行が勧めてくれるものなら、変な商品じゃないはず」 そう信じて契約した「米ドル建て一時払い保険」。それが1.4倍に増えた現実に、ケイコさんはひとり満足していました。

しかし、この「安心」を得るために、ケイコさんがどれほど知らないうちにコストを払い続けていたのか。その残酷な事実は、数日後、正月休みの実家でパート主婦の妹（41歳）が見せたスマホ画面によって突きつけられることになります。

父の遺産1,000万円を均等に相続した姉妹

姉妹がそれぞれ500万円を相続したのは、2019年のことでした。当時の日本はマイナス金利。

ケイコさんの選択

「ネット証券だのNISA、FXだの、よくわからないものは怖い」。銀行の窓口で勧められるまま、死亡保障がついた外貨建て保険を契約しました。独身のケイコさんに死亡保障は不要な気はしましたが、「銀行が扱っている真っ当な商品」というお墨付きが、何よりの安心材料だったのです。

妹の選択

「私は数字が苦手だから」と、以前から資産運用をしていた夫に相談。夫のアドバイスは「銀行の窓口商品は手数料が高すぎる。ネット証券でコストを抑えて色々持てばいい」というシンプルなものでした。

元手500万円、6年でついた評価額の差

そして2025年、新春の実家で妹が見せた証券口座の評価額は、合計約1,100万円。

ケイコさんの700万円に対し、妹は1,100万円。 元手は同じ500万円。スタートラインも同じ2019年。それなのに、たった6年で「400万円」もの差がついていたのです。

なぜ、これほどの格差がついたのか？

動揺するケイコさんに、妹は夫から教わったという内訳を見せました。

6年間で＋600万円、その資産運用の内容

攻めの250万円（S&P500インデックスファンド）



米国主要企業500社に分散投資。株価成長と円安で、約700万円（2.8倍）に。

守りの250万円（米ドル建てMMF）



安全性の高いドルの預金に近い商品。円よりも高い金利と円安で、約400万円（1.6倍）に。

妹はいいました。 「夫がね、『中身は同じ米国株や米国債なんだから、豪華な包装紙にお金をかけるな』って。一番コストが安いネット証券を選んだだけだよ」

ケイコさんはハッとしました。自分が「安心」だと思っていた銀行の看板や丁寧な接客、そして「保険」というパッケージこそが、実はリターンを削り取る「高い包装紙」だったことに気づいたのです。

FPが答える資産格差の正体

事実を直視したケイコさんは、後日、中立的な立場である独立系ファイナンシャルプランナー（FP）に相談しました。そこで学んだ格差の正体は、あまりに明快でした。

「保障」を混ぜるコスト

保険商品は「運用」と「死亡保障」のセットです。独身で自立しているケイコさんに保障は不要ですが、その維持費（手数料）は運用資金から引かれ続けていました。

契約初期に引かれる多額の手数料

一時払い保険は、契約時に数％の手数料が引かれるのが一般的です。500万円預けても、実際に運用に回るのは470万円程度から、ということも珍しくありません。せっかくの長期投資の複利効果が減殺されてしまいます。

エンジンの違い

ケイコさんの保険は主に「債券（利息）」で運用されていました。対して妹は「株式（企業の成長）」にも投資していました。2019年からの6年で、米国株式は約2.3倍に成長。この成長エンジンに乗れたかどうかが、400万円の差を生んだのです。株式はインフレにも比較的強いという特徴もあります。

食わず嫌いをやめた先に「資産形成の近道」がある

「ネット証券は『安かろう悪かろう』じゃなくて、単に『余計なコストを省いている』だけだったんですね」

ケイコさんは、円安のうちに高コストな保険を解約し、新NISAを活用した運用に切り替える決意をしました。解約控除（手数料）を支払うことになりましたが、「高い包装紙」の非効率な保険を続けることに比べれば安いものだと判断したからです。

「投資なんて胡散臭い」という思い込みは、実は自分から情報を遮断し、古い常識にしがみついていただけでした。

あなたの資産を本当に守り、育てられるのは、金融機関の知名度ではありません。「なんとなく」の偏見を捨て、コストとリスク・リターンを冷静に見極める。そんな小さなしなやかさが、10年後の自分を助けることになるのです。

桐山 昌也

株式会社ライトオブライフ

代表／1級ファイナンシャル・プランニング技能士