井上咲楽「600万円の愛車」を公開

タレントの井上咲楽さんが2026年1月23日、自身のYouTubeチャンネルで愛車の納車を報告しました。

投稿では新しい愛車と並ぶ姿を公開し、ファンの間で話題になっています。井上さんはどのようなクルマを購入したのでしょうか。

【動画】超カッコイイ！ 「井上咲楽」×「高級外車」を動画で見る！

動画ではディーラーで行われた納車セレモニーの様子が紹介され、ベールに覆われた車両と対面する瞬間が映されていました。

愛車を目の前にした井上さんは「うれしい」「やっぱかっこいいな〜」と声を弾ませ、喜びがあふれる表情を見せています。

井上さんが愛車として迎え入れたのは、MINI（ミニ）ブランドのSUVモデル「カントリーマン」です。

MINI カントリーマンは、ドイツの自動車メーカー・BMWが展開する小型車ブランドMINIのクロスオーバーSUVで、初代は2010年に欧州で登場。

日本では2011年に「ミニ クロスオーバー」として発売されました。2023年に登場した3代目からは、日本でも正式に「カントリーマン」の名称が採用されています。

ボディサイズは全長4445mm×全幅1845mm×全高1660mm、ホイールベース2690mmで、乗車定員は5名。

エクステリアはMINIらしい丸みを残しつつ、よりシャープでSUVらしい力強さが際立つデザインです。フロントは八角形グリルとLEDヘッドライトが印象的で、特徴的なCピラー、ブラックのルーフレールが引き締まった存在感を生み出しています。

インテリアは円形ディスプレイを中心に構成され、物理スイッチを最小限に抑えたミニマルな仕上がり。シートはファブリックやレザー調素材が選べ、フロントシートヒーターやステアリングヒーターも標準装備です。

後席は大人3人が座れる広さを確保し、荷室も日常からアウトドアまで対応できる実用性を備えています。

パワートレインは1.5リッターまたは2リッターのターボガソリンに加え、ディーゼルやEVなど多彩なラインナップを展開しています。

なかでも2リッターターボを搭載する「S ALL4」は最高出力204PS（150kW）を発揮。燃費性能は、ディーゼルモデルで最大17.4km／Lを達成しています（WLTCモード）。

動画に登場した車両はダーク系シルバーのボディカラーで、落ち着いた雰囲気が印象的でした。

井上さんは動画内で「一番の衝動買いかも」「人生で一番」と語り、グレードなど詳細は明かされませんでしたが、購入価格について「約600万円です」と明かしていました。

最近はトレイルランニングを始めたことで山へ向かう機会が増え、荷物を積んで移動する場面が多くなったことから、「車があったらすごく便利」と感じるようになったといいます。

また、芸能界入りのきっかけが「Mr.ビーンのモノマネ」だったことにも触れ、英国車であるMINIにどこか縁を感じたとも語っていました。

ディーラーの前を通りかかった際に試乗し、そのまま購入を決めたというエピソードも印象的で、納車後は「いろんなところに行けますね」と嬉しそうに話していました。

※ ※ ※

SNSには「納車おめでとう」「イメージぴったり」「めちゃくちゃ似合ってる」「センスいいな」といった祝福や称賛のコメントが多数寄せられていました。

「ドライブ動画待ってます」といった声も見られ、今後のカーライフの発信にも注目が集まっています。