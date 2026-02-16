【再現性向上】右手1本の素振りでわかる！腰を右に流さず「その場回転」するテークバック【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】
【テークバックの勘違い3 クラブの動かし方】まっすぐ遠くに上げようとするから軸がズレる
腰が右に流れると右腰や右肩が回転しない
多くのアマチュアゴルファーは、クラブをまっすぐ遠くに上げようとする意識が強いようです。確かに、まっすぐ遠くに上げたほうが遠心力は大きくなります。しかし、スイング軸をキープするためには、その遠心力に対して、体の左サイドに止まっているところがないと力の均衡が保てず、軸が右に大きくズレて力が逃げてしまいます。
スエーを防ぐためには、右サイドを回す意識を強く持つことが大事。言い換えれば、右腰を回転させればスエーを防ぐことができるのです。
これがアマ！エラーNG：テークバックでクラブをまっすぐ遠くへ引くのが正しいと思っている
左手も握ると多少収まるが、これでも元に戻りにくい
【check】
右手でクラブをまっすぐ引くと体もひっぱられて右に大きくスエーする。その結果、軸が大きくズレてしまう
これがプロ！対策OK：左のラインを動かさないようにして回転を意識してテークバック
両手で持ったときこのようなトップが作るのが理想
【check】
右手１本で素振りをしても、腰が右に流れないのが正しいテークバック。左のラインが動かず、右腰も右肩もしっかり回っている
【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹