飛距離が格段に上がるダウンスイングでの右ヒジの位置とは！？ ダウンスイングでの右ヒジ 切り返しからはどう動くかというと、トップオブスイングで下を向いていた右ヒジが徐々にベクトル（向きと大きさを持つ量）を変えていきます。右ヒジを脇腹にくっつけるように下ろすと、シャフトが地面と水平な位置の９時のポジションでクラブのトゥが真上を向きますが、アマチュアゴルファーはこれをフェースが開いていると感じるので、この動きになりにくいという部分があります。実際わずかにフェースは開いている状態ですが、ここから右ヒジと手首のリリースが行われることによって、フェースは急激に返りますので、振り遅れることはありません。しかしそれを実感できず不安になるため、リリースを早く行ってフェースをスクェアの状態に戻そうとするのです。こうすると安心感を感じるのですが、右ヒジを外に膨らませてアーリーリリースをしてしまうので、体の左回旋運動ができなくなります。９時のポジションで右ヒジが体に引き付けられ、クラブのシャフトが、ターゲットラインと平行になるのはとても重要なことです。【出典】『70台は楽に出る！「圧力系」インパクトの作り方』著者：阿河徹