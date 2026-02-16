観光客誘致に力を入れている北九州市の、新たな目玉になると期待されています。3月から市内で運行される予定のオープントップバスが公開されました。

小倉城でお披露目されたのは、高さ3.8メートル、2階建てのオープントップバスです。



■奥村三枝記者

「今からバスに乗り込みます。階段を上がっていくと、やっぱり目線が高いです。小倉城が間近に見えます。迫力満点です。」





■参加者「いいね、鳥の声が。」屋根のないバスは開放感があふれます。3月の運行開始を前に13日、オープントップバスの試乗会が開かれました。

北九州市の観光の拠点で福岡県で唯一、天守がある「小倉城」は11日、累計の来場者数が1000万人を達成したばかりです。



インバウンド客にも人気の観光地をさらに盛り上げるため、期待されているのがオープントップバスです。



運行ルートは、海沿いのレトロな街並みを楽しめる「門司港コース」と、北九州市の工場地帯を間近で見学できる「若戸大橋コース」の2種類です。



ツアーの所要時間はそれぞれおよそ90分で、大人2500円、小学生以下1250円です。

■アナウンス

「まもなく、右手に旦過市場が見えてまいります。」



試乗会では、どちらのルートにも盛り込まれている小倉城周辺を走りました。



■アナウンス

「皆様、頭の上に北九州モノレールがご覧いただけます。」



■参加者

「うおー。」



モノレールの駅に、手が届きそうです。



■奥村記者

「小倉の中心部です。信号が近いです。」



一足早い春を、肌で感じられる試乗会となりました。

■参加者

「高い目線から。」

「北九州をこんなふうに見たことなかったから、新鮮。」

「快適。」



■北九州市・武内市長

「これまでの見る観光から、体験する観光へと。北九州市の観光が確実にワンステージ上がっていきます。」



オープントップバスは3月27日から、各コース1日2便運行されます。



運行する西鉄バスでは年間2万5000人の乗車を見込んでいます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月13日午後5時すぎ放送