ピリ辛タレでお箸が止まらない！鶏もも肉のネギまみれ【材料】（2人分）鶏もも肉 2枚塩コショウ 少々片栗粉 適量青ネギ 1束塩 少々<タレ>砂糖 小さじ 2しょうゆ 大さじ 1.5酢 大さじ 1.5ゴマ油 大さじ 1.5ラー油 少々ショウガ(すりおろし) 1片分サラダ油 適量糸唐辛子 適量【下準備】1、鶏もも肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切って塩コショウし、全体に片栗粉をまぶす。青ネギは小口切りにする。【作り方】1、抗菌袋に青ネギと塩を入れ、袋の上から軽くもんでしんなりさせる。＜タレ＞の材料を加えて混ぜ合わせる。2、フライパンにサラダ油を中火で熱し、皮を下にして鶏もも肉を並べ入れ、両面をこんがりと焼く。器に盛って(1)をかけ、糸唐辛子をのせる。