毎日食べたい！【鶏もも肉×ショウガ】の絶品レシピ8選〜冷え対策や肉をやわらかくする裏技も
ジューシーな鶏もも肉と、爽やかなショウガは相性抜群の名コンビ。生のショウガに含まれる酵素には肉をやわらかくする働きがあり、驚くほどしっとり仕上がります。
今回は、定番の竜田揚げから時短煮物まで8選をご紹介。おいしく食べて、体の中から整えましょう。
【ごはんが進む！】ピリ辛タレでお箸が止まらない！鶏もも肉のネギまみれ
香ばしく焼いた鶏もも肉に、すりおろしショウガと青ネギの特製タレをたっぷり。ラー油のピリッとした辛みが食欲をそそります。タレ作りをポリ袋で行えば、洗い物も少なく時短に。ガッツリ食べたい日の主菜にぴったりな、満足度の高い一品です。
■毎日食べたい！ 鶏もも肉×ショウガのレシピ7選
家庭料理の定番・竜田揚げは、下味にショウガを使うのがおすすめ。特有の臭みが消え、肉質もジューシーに仕上がります。下味を揉み込み15分ほど置くと、中までしっかり味がしみ込みます。冷めてもおいしいので、お弁当のおかずにも喜ばれますよ。
豚肉でお馴染みの生姜焼きを鶏もも肉でアレンジ。フライパンで蓋をして蒸し焼きにするのが、パサつかずやわらかに仕上げるコツです。甘辛いタレとショウガの辛みが絶妙にからみ、ごはんが止まりませんよ。いつもの献立に変化をつけたいときに最適です。
カリッと焼いたソテーに、香り高いショウガソースを添えたおしゃれな一品。ソースの仕上げに生のショウガを加えれば、特有の爽快な辛みがより際立ちます。殺菌や発汗作用が期待できるショウガをたっぷり摂れるので、体の中からポカポカ温まりたい日にどうぞ。
みじん切りにしたショウガがアクセントの中華風主菜です。ショウガは加熱することで、体を芯から温める成分へと変化。ビタミンC豊富なカリフラワーと組み合わせれば、風邪予防にもうれしい一皿になります。脂肪燃焼をサポートしてくれる、ヘルシーな炒め物です。
下茹でにショウガを使うことで、鶏肉の雑味が抜け、上品で本格的な味に仕上がります。オーブンでじっくり焼いた皮は、パリッと香ばしくまるでお店の味。コクのある赤みそダレやたっぷりの野菜と一緒に巻いて食べれば、栄養バランスも抜群のご馳走になります。
ショウガの香りをまとわせた鶏肉と、カボチャの甘みが調和したほっこりする煮物。カボチャをレンジ加熱してから煮込むため、煮込み時間を大幅に短縮できます。基本調味料で作れる手軽さも魅力。忙しい日の「あと1品」にも、食卓を彩る主菜にも重宝します。
ショウガとニンニクを効かせた煮汁で、コトコト煮込むシンプルレシピ。じっくり加熱することで生成される「ショウガオール」が血管を広げ、体の内側から温めてくれる効果も期待できます。食欲増進作用もあるとされるため、寒い季節や体調を整えたいときの風邪対策メニューにもおすすめです。
■ショウガの力を引き出して健康的な食卓を
鶏もも肉とショウガの組み合わせは、おいしさだけでなく、消化促進や冷え対策などうれしいメリットも期待できます。
調理法によって変わるショウガの香りや効能を楽しみながら、日々の献立に取り入れてみてください。心も体も温まる絶品レシピで、健やかな毎日を過ごしましょう。
(ともみ)
ピリ辛タレでお箸が止まらない！鶏もも肉のネギまみれ
【材料】（2人分）
鶏もも肉 2枚
塩コショウ 少々
片栗粉 適量
青ネギ 1束
塩 少々
<タレ>
砂糖 小さじ 2
しょうゆ 大さじ 1.5
酢 大さじ 1.5
ゴマ油 大さじ 1.5
ラー油 少々
ショウガ(すりおろし) 1片分
サラダ油 適量
糸唐辛子 適量
【下準備】
1、鶏もも肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切って塩コショウし、全体に片栗粉をまぶす。青ネギは小口切りにする。
【作り方】
1、抗菌袋に青ネギと塩を入れ、袋の上から軽くもんでしんなりさせる。＜タレ＞の材料を加えて混ぜ合わせる。
2、フライパンにサラダ油を中火で熱し、皮を下にして鶏もも肉を並べ入れ、両面をこんがりと焼く。器に盛って(1)をかけ、糸唐辛子をのせる。
