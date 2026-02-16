さらば青春の光・森田哲矢＆ハラミちゃんがＭＣを務める特番『音バナ♪ついつい』（ABCテレビ）第２弾の放送が２月21日土曜に決定した！

この番組は、さまざまな交友関係をもつお笑い芸人・森田と、ストリートピアノの即興演奏で人気のポップスピアニスト・ハラミちゃんをＭＣに、 “ついつい”やってしまう言動から音楽アーティストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく音楽トークバラエティだ。気になったことを”ついつい質問してしまう”森田と、話題に飛び出た音楽を”ついつい弾いてしまう”ハラミちゃんのＭＣコンビが、今回もゲストの”ついつい”やってしまう言動から知られざる素顔を深堀する！

©️ABCテレビ

今回のゲストには、2024年にリリースされSNS総再生回数が200億回を超える大ヒットとなった『はいよろこんで』をはじめ映像制作など幅広い活躍で人気を集めるマルチクリエイター・こっちのけんとが登場！

「以前から、森田さんにお会いしたかったんです！ どんなタレントさんを相手にしてもトークで明るく楽しくしてくださる方で、まるで明石家さんまさんのようだな、と思っていて」と、森田との初対面を喜ぶけんとが、“ネットでついつい○○をさがしちゃいます”、“カラオケでついつい○○の曲をうたっちゃいます“などなど、数々の“意外な言動”を明かす。さらにその中で分かった知られざる素顔とは？

©️ABCテレビ

ついついトークに加えて『はいよろこんで』の楽曲制作秘話も！ ハラミちゃんが「実は令和の革命的な楽曲なんです」と力説する『はいよろこんで』に秘められた“発明”とは何なのか？

さらに、ハラミちゃんの生演奏で、けんと＆森田による“歌唱共演”も果たすことに…！

収録後には「まるで親戚の集まりに来たような空気感でした」と笑顔で語ったけんと。次々と爆笑トークが飛び出した『音バナ♪ついつい』でしか見ることのできない意外な３人のセッション、そしてけんとの意外な“素顔”も必見だ！

©️ABCテレビ

■森田＆ハラミちゃん 収録終了後コメント

――第２弾の収録を終えてみての感想は？

森田（以下、森） ２回目の放送があるということは、１回目の放送が良かったということ…。

ハラミちゃん（以下、ハ） ですよね！ 今回も話がすごく盛り上がって、終わってみたら収録がめちゃくちゃ長かったんじゃないですか？

森 もう盛り上がりすぎてね、ずーっと喋ってたよね（笑）。

ハ ついつい忘れがちなんですけど『音バナ♪ついつい』って音楽トーク番組じゃないですか。それで今回、個人的に嬉しかったのは、ゲストとのセッションに森田さんが参加してくださったことなんです。

森 ２回目にして初めてセッションできました。詳しくは番組を楽しみにしていただければ！

――ゲスト・こっちのけんとさんの印象はいかがでしたか？

森 いやあ、いい意味で印象が変わりました！ もっとちゃんとしてる人やと思っていたんですけど（笑）。今回の『音バナ♪ついつい』を観てもらえたら、ミュージシャンを目指す人が増えるかもしれないですよ。あ、悪い意味で言うと“俺でもミュージシャンになれそう”ってヘンな勘違いする人が出てくるかも…。僕もね、お笑い界を干されたら、一旦ミュージシャンになろうかなって思えたりしましたから（笑）。

ハ でも、トークが進めば音楽理論の話もどんどん出てきて、けんとさんのミュージシャンらしいところが急に出てくるので注目です！ けんとさんは、発想力とセンスでエネルギーをぶつけている感じが、すごく格好いいと思いました。

――ついつい第３弾にも期待してしまうのですが…もし次回の放送があったら、どんなゲストに来てほしいですか？

ハ いろんなアーティストの方のお話を聞きたいです！ 例えば大御所のミュージシャンの方に来ていただけるのなら、音楽の話はもちろん、人生や生きざまのお話も聞いてみたいですね！

森 ちょっと待って！ 大御所の方がゲストに来たら、何を聞いたらいいかわからへんて（笑）。…でも、もし来ていただけるなら“ついついトーク”をいっぱい振ってみたいですね！

『音バナ♪ついつい』2026年2月21日（土） 深夜0時～0時25分