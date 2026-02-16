米大リーグのメッツが15日（日本時間16日）ドジャースからベン・ロートベット捕手（28）をウエーバーで獲得したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。

ロートベットを40人枠に加えるため、右腕デドニエル・ヌニェスが60日間の負傷者リストに移された。

ロートベットは先週、エバン・フィリップスを40人枠に登録するため、ドジャースからDFA（事実上の戦力外）となっていた。ロートベットは2021年にツインズでメジャーデビューを果たして以降、ヤンキース、レイズ、ドジャースと、複数球団を渡り歩いてきた。守備面で高い評価を受け、それが理由でダルトン・ラッシングが負傷した終盤戦からポストシーズンにかけて、ドジャースではウィル・スミスの控え捕手として起用された。

ポストシーズンにも出場し、7打数3安打（うち二塁打1本）を記録。昨秋のワールドシリーズ制覇の一員として、チャンピオンリングも手にしている。その後、ロートベットはドジャースと再契約したが、この数週間は、40人枠のやりくりの中で、DFAと獲得を繰り返す形となっていた。

レッズが獲得し、その後ドジャースが再獲得。今回あらためてメッツにクレーム(獲得希望)されたという流れだ。メッツでのロートベットは、若き正捕手フランシスコ・アルバレス、守備評価の高いルイス・トーレンスに次ぐ、チームの捕手陣3番手と位置付けられる見込み。ロートベットにはマイナー・オプションが残っていないため、開幕までに故障者が出ない場合、メッツはDFAにするか、3人捕手体制でロースターに残すかの選択を迫られることになる。