前田敦子、過去最大露出に挑戦した14年ぶり写真集の“秘蔵カット”公開 ランジェリー・Tバックカットも
AKB48の1期生メンバーの前田敦子（34）が、16日発売の『週刊ヤングマガジン』12号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに約11年ぶりに登場した。
【別カット】ハイレグ（？）で自転車に乗る前田敦子
13日に14年ぶりとなる写真集『Beste』（ベステ）をリリースした前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた節目に、「これが最後」「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」と、過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦した意欲作となっている。
今回は、そのラスト写真集から掲載できなかった“秘蔵カット”をお届け。大胆なランジェリーカット、ベッドルームでのTバック姿など、34歳となった前田が大胆な姿を見せている。
同号にはそのほか、巻中グラビアにゆるりとな〜、巻末グラビアに森虹花が登場する。
