【リンツ】最大約1300円もお得になる「詰め放題」復活は嬉しい...！2月28日までの期間限定で開催。

スイス発のチョコレートブランド「リンツ」は、2026年2月16日から28日までの期間限定で、「PICK＆MIX詰め放題」を開催します（一部店舗を除く）。

春限定フレーバーも詰め放題の対象

専用カップにリンドールなどの人気チョコレートをたっぷり詰められる、お得な「PICK＆MIX詰め放題」。定番のミルクはもちろん、春限定フレーバーの「さくら＆クリーム」や「スプリング」も対象です。

カップはSとMの2サイズがあり、フタさえ閉まれば詰め方や量は自由自在。詰め方次第では、予想以上の数をゲットできるかも。

価格は、PICK＆MIX詰め放題Sが3980円、PICK＆MIX詰め放題Mが4980円。

Sサイズはリンドールが約25粒詰められる想定で、通常より約500円お得。Mサイズはリンドールが約35粒詰められる想定で、通常より約1300円お得です。

「PICK＆MIX詰め放題」の参加には会員登録が必須です。その場で登録（無料）もOK。ただし、会員限定のボリュームディスカウントとの併用はできません。

店舗によっては取り扱いのないフレーバーがあります。

全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェで実施（アウトレット店舗を除く）。なお、オンラインショップ本店では実施しません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部