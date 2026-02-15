花粉症かもと思ったら何科に行くべき? 花粉症の治療を扱う病院を医師に聞く

花粉症の治療は耳鼻咽喉科やアレルギー専門クリニック、眼科、内科、小児科などで受けられますが、特におすすめなのは耳鼻咽喉科です。耳鼻科では鼻の中の状態を直接確認し、症状に合わせた最適な薬を処方できます。耳鼻科で受けられる治療について「水島耳鼻咽喉科」の水島先生にお聞きしました。

監修医師：

水島 豪太（水島耳鼻咽喉科 副院長）

日本大学医学部卒業、東京医科歯科大学耳鼻咽喉科入局。同大学付属病院や一般医院勤務後、カリフォルニア大学サンディエゴ校へ留学。2016年、AGAヘアクリニック開院とともに、水島耳鼻咽喉科の副院長に就任。最新の知見・技術と地域特性を組み合わせた医療に努めている。耳鼻咽喉科専門医。日本耳鼻咽喉科学会、日本めまい平衡医学会、日本遠隔医療学会、日本再生医療学会、国際毛髪抗加齢医学学会などの各会員。

編集部

まず、花粉症の治療は、どのような医院が扱っているのですか？

水島先生

耳鼻咽喉科やアレルギー専門クリニックのほか、眼科、内科、お子さんの場合は小児科などが扱っています。

編集部

いろいろあるんですね。そのうち、推奨したい科目は？

水島先生

やはり、耳鼻咽喉科だと思います。花粉症の主な症状といえば、クシャミ・鼻水・鼻づまりに代表される鼻の症状でしょう。ところが、耳鼻科以外の医師は、原則として鼻の中についての「状態を診る」ことができません。患者さんへの問診から、間接的に診断を付けるしかないのです。

編集部

「状態を診る」とは、具体的にどのようなことでしょう？

水島先生

例えば、粘膜の腫れがどの程度なのか、鼻の中を目視して診断するということです。その程度により、お薬の処方も多岐に分かれます。また、季節の移り変わりによって、鼻の中の状態が変わってくる場合も考えられるでしょう。そうなると、処方する薬も変わってくるはずです。

編集部

花粉症の薬って、1つではないんですね？

水島先生

もちろんです。また、風邪と花粉症を同時に発症しているケースもあります。このとき、どちらかが快方に向かえば、もう、その薬は必要ないですよね。風邪はウイルスや細菌感染、花粉症はアレルギー。必要のない薬をのんでいても効果は望めません。

※この記事はメディカルドックにて【花粉症の治療は何科を受診したらいいの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。