認知症対応型共同生活介護とは？グループホームでの生活の様子やケアの特徴、利用条件を解説

高齢の方の介護の現場では、認知症の方ができるだけ家庭的な環境で穏やかに生活できるようにする取り組みが進んでいます。その代表例が認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームです。グループホームは、少人数制で、認知症のある高齢の方がスタッフの支援を受けながら共同生活を送る場であり、近年その数が増加し注目を集めています。本記事では、グループホームとはどのような施設なのか、日々の生活の様子や受けられるケア、利用条件や費用、利用までの手続き、さらに施設を選ぶポイントについて解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の基礎知識

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は、認知症のある高齢の方のための地域密着型サービスの一つです。まずはグループホームの概要や特徴を押さえ、ほかの介護施設との違いを理解しましょう。

グループホームの概要

グループホームとは、認知症のある高齢の方を対象とした少人数制の介護施設です。定員は1ユニットにつき5～9人で、1つの施設では原則として2ユニットまで運営できます。入居者たちは家庭的な住環境の中で共同生活を送り、スタッフから入浴や排せつ、食事など日常生活の介護や機能訓練の支援を受けながら、自分らしい生活を営みます。施設形態はさまざまで、一戸建て住宅を改装した民家型やアパート形式のもの、小規模な施設型などがあります。

グループホームが提供するサービス目的は、認知症の方ができる限り自立した日常生活を送れるよう支援することにあります。認知症があってもすべてができなくなるわけではなく、適切な環境とサポートがあれば自身の能力を発揮できる場面も多くあります。そのため、グループホームでは、居室は基本的に個室を用意しつつ、リビングや食堂など共用空間で交流しながら生活する仕組みになっています。スタッフは24時間体制で常駐し、夜間も見守りや必要な介助を行います。

グループホームの特徴

グループホーム最大の特徴は、少人数で家庭的な環境であることです。馴染みの顔ぶれのなかで共同生活を送ることで、認知症の方に特有の不安や混乱が軽減され、心身が穏やかになる効果が期待できます。

また、スタッフが認知症ケアの専門知識を持っている点も特徴です。グループホームの職員は介護福祉士をはじめ認知症ケアの経験豊富な人材が配置され、日常生活の介助はもちろん、認知症の行動や心理症状（BPSD）への適切な対応や精神面のサポートも行います。

加えて、グループホームは地域密着型サービスであり、住み慣れた地域で暮らし続けられるという利点もあります。原則として入居者は施設と同じ市区町村に住民票がある方に限られるため、地域との交流イベントや近隣住民との関わりも持ちやすく、社会とのつながりを維持できるよう工夫されています。

グループホームとほかの施設との違い

グループホームはほかの介護施設と比べてサービス内容や入居条件に独自の特色があります。

まず受け入れ対象の違いです。グループホームは、認知症の診断を受けた高齢の方のみが入居できる点がほかの施設との大きな違いです。要介護度（要支援2以上）は幅広く対応しますが、認知症でない方は利用できません。

また、ほかの施設では、スタッフが家事や介護のすべてを提供しますが、グループホームでは入居者が共同生活を送りながら、可能な範囲で掃除・洗濯・料理などの家事を分担し、自立した生活を目指します。

そして、施設の目的としては、老健のような中間施設と違い、入居期限のない長期生活の場です。さらに、看護師の配置義務がないため、日中の健康管理は介護スタッフが行い、医療的ケアは訪問看護や定期往診で対応します。常時医療的ケアが必要な方には適さず、状態悪化時には他施設への転院を求められる可能性があります。

以上のように、グループホームは認知症の方の小規模な生活の場である点で、ほかの介護施設とは入居条件もケアのあり方も異なります。それぞれの施設の目的や特徴を踏まえ、ご本人の状態や希望に合った選択をすることが大切です。

グループホームで過ごす1日の流れ

グループホームでの生活は、家庭に近い日課が基本となっています。起床時間は一律ではなく、入居者一人ひとりの生活リズムを尊重しながら声かけが行われ、必要に応じて身支度やトイレ、洗面などの介助が提供されます。朝食は食堂で皆と一緒にとるのが一般的ですが、希望により居室での食事が認められる場合もあります。食後は口腔ケアや服薬、バイタルチェックが行われ、その後は散歩や体操、室内でのレクリエーションなどを通して自由に過ごします。

昼食前には嚥下体操を行う施設もあり、健康状態や食事制限に配慮した食事が提供されます。午後は体操や創作活動、季節行事など多様なレクリエーションが行われ、入浴や休憩、おやつの時間も設けられています。こうした活動を通じて適度に身体を動かすことが、夜間の安眠にもつながります。

夕方になると、入居者と職員が協力して夕食の準備を行い、役割を持ちながら食事を楽しみます。食後は口腔ケアや服薬を済ませ、就寝準備へと移ります。消灯後も夜勤職員が巡回・見守りを行い、安心して休める体制が整えられています。

このように、グループホームでは生活リズムを整えつつ、入居者それぞれのペースや役割を大切にした、家庭的でゆとりのある暮らしが営まれています。

グループホームで受けられるケアの内容

グループホームでは、生活全般にわたる介護サービスが提供されます。少人数ゆえに一人ひとりに目が行き届きやすく、認知症のある高齢の方のニーズに合わせた柔軟なケアが可能です。具体的なケア内容の例を挙げてみましょう。

入浴、排せつ、食事、更衣、移動など、日常生活に必要な動作の介助

認知症のケアや見守り

家事や社会活動への参加支援

健康管理と医療機関との連携

機能訓練やリハビリテーションの実施

音楽・工作・ゲーム・季節行事など多彩なレクリエーションの実施

このようにグループホームでは、生活そのものがケアであり、リハビリとなるような包括的支援が行われています。認知症のある高齢の方が混乱せず穏やかに過ごせることを最優先に、職員が寄り添い見守りながら、一人ひとりのペースに合わせたケアを提供しています。

グループホームを利用するメリットと注意点

グループホームには、認知症の方やその家族にとってさまざまなメリットがあります。一方で利用にあたって留意すべき点も存在します。ここではグループホームを利用する利点と注意点を整理して解説します。

グループホームを利用するメリット

グループホームを利用する主なメリットは以下のとおりです。

少人数で家庭的な暮らしができる

認知症ケアに特化した環境である

役割や生きがいを持ちやすい

家族の身体的および精神的負担の軽減

グループホームは認知症の方ご本人にとっても、家族にとっても多くの利点があります。住み慣れた地域で少人数の家庭的なケアを受けられ、生活の当事者として役割を持てることから、認知症の進行によって在宅生活が難しくなってきた方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

グループホームを利用する際の注意点

一方で、グループホームの利用にあたって知っておきたい注意点やデメリットもあります。主なポイントは以下のとおりです。

入居条件に制約がある

医療対応に限界がある

月額10万～20万円程度の費用負担がある

定員が少なく待機が発生しやすい

集団生活への適応が必要

総じていえるのは、グループホームは万能ではないということです。認知症の方には適した環境である一方、医療ニーズや費用面、定員制限などの課題もあります。グループホームの特性を正しく理解し、ご本人の状態や家族の状況に照らして適合するか検討しましょう。必要に応じてケアマネジャーや地域包括支援センターにも相談し、ほかの施設や在宅サービスも含めて、十分情報を集めたうえで決定することが大切です。

グループホームにかかる費用と利用条件、手続き

続いて、グループホームを利用する際に知っておきたい費用の目安や利用条件、そして実際に利用を開始するまでの手続きの流れについて解説します。

費用の目安

グループホームの費用は、介護サービス費の自己負担分に、居住費や食費などの生活費、さらに日用品費などの実費を加えたものです。介護サービス費には公的介護保険が適用され、自己負担は原則1割（所得により2～3割）ですが、居住費や食費、日用品費は保険適用外のため全額自己負担です。

施設によっては入居時に一時金や保証金が必要な場合があります。金額は無料の施設もあれば100万円ほどの高額な設定の施設もあり、内容や返還条件は施設ごとに異なるため、契約前の確認が重要です。月額費用は、介護サービス自己負担分に加えて家賃、食費、水光熱費、日用品費などが含まれ、平均すると10～30万円前後が目安とされています。

また、医療連携体制や若年性認知症受け入れなどに応じた加算費用が発生するほか、おむつ代や理美容代、レクリエーション費などの実費がかかります。これらの細かな費用も含め、事前に料金表を確認することが大切です。

さらに、高額介護サービス費制度や低所得者向けの負担軽減制度を利用できる場合もあり、生活保護受給者については自治体と施設への事前相談により、自己負担を抑えて利用できる可能性があります。

利用条件

グループホームへの入居には、介護保険制度上いくつかの条件があります。主な利用条件は以下のとおりです。

認知症と診断されている

要介護認定で要支援2以上である

65歳以上（第1号被保険者）である

住所地が施設と同一市町村である

共同生活に支障がない

条件に該当するかどうか不明な場合は、ケアマネジャーや自治体窓口に相談するとよいでしょう。

利用開始までの流れ

グループホームの利用開始（入居）までの一般的な流れは次のとおりです。

お住まいの地域にどのようなグループホームがあるか情報収集する

候補の施設に直接連絡し、空き状況の確認や見学の予約をする

申し込みと書類の提出を行う

契約後に利用開始の準備をする

ただし、待機が長い場合は数ヶ月～1年以上かかることも考えられます。早め早めの行動と並行して複数施設への申し込むとよいでしょう。また、体験入居を受け入れるグループホームもあります。正式入居前に数日～1週間程度体験利用し、ご本人との相性を確かめることができる制度ですが、この場合介護保険は適用されず全額自己負担です。

グループホームを選ぶポイント

一口にグループホームといっても、運営法人やスタッフ体制、設備、雰囲気、費用などは施設ごとにさまざまです。後悔のない選択をするために、以下のポイントに着目して比較検討しましょう。

費用負担

グループホーム利用は長期に及ぶ可能性が高いため、無理なく払い続けられる金額であることが重要です。毎月の利用料のほか、入居一時金や保証金の有無や金額も確認しましょう。初期費用が高額な施設では月額費用を抑えているケースもありますので、総合的な支出を確認します。また何にどれだけ費用がかかるか内訳を把握することも大切です。家賃や食費が明示されているか、オプション料金の設定は妥当かなど確認しましょう。

介護と医療の体制

グループホームによって、スタッフの配置体制や医療連携に差があります。まず介護職員の数や資格を確認します。また、巡回頻度やオンコール体制など、夜間帯の対応はどうか質問しましょう。看護職員の有無も重要です。持病がある場合や医療的ケアの必要性が高まる可能性がある場合は、看護師常勤や医療連携がしっかりとした施設を選ぶとよいでしょう。そのほか、防災避難体制や感染症対策なども含め、介護や医療への安心感が持てる施設かどうか確認するようにしましょう。

入居者やスタッフの雰囲気

実際に足を運んだ際に感じる施設の雰囲気はとても大切です。入居者の表情は穏やかでしょうか。スタッフは入居者に対して優しく声をかけ、丁寧に接しているでしょうか。見学時には職員と入居者のやり取りを観察しましょう。例えば、車椅子の方に目線を合わせて話しかけている、皆で歌を歌って楽しんでいる、といった光景が見られれば理想的です。直感も交えながら、雰囲気のよい施設を選びましょう。

自宅からのアクセス

グループホーム選びでは立地やアクセスも見逃せません。まず家族の訪問のしやすさです。あまり遠方の施設を選ぶと面会が負担になり、疎遠になりがちです。できれば自宅から無理なく通える距離の施設を選びましょう。定期的な面会や一時外出・外泊にも支障がない方が、ご本人の安心感や家族の満足度も高まります。

まとめ

グループホームは、認知症のある高齢の方が少人数の家庭的な環境で、スタッフの支援を受けながら共同生活を送る場です。入居者は掃除や料理などの役割を担い、なじみの関係の中で自分らしい生活を続けることができ、不安の軽減や症状進行の緩和も期待されます。一方で、要支援2以上などの利用条件や定員の少なさ、費用といった点には注意が必要です。利用を検討する際は、ご本人の状態や家族の負担、経済状況を踏まえて判断しましょう。グループホームは生活の場であり、第二の家のように安心して暮らせる環境でもあります。在宅介護に悩んでいる場合は、選択肢の一つとして前向きに検討してみる価値があるでしょう。

『認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは』（健康長寿ネット）