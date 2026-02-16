ラ・リーガ 25/26の第24節 マジョルカとベティスの試合が、2月16日05:00にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、セルジ・ダルデル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはセドリック・バカンブ（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ベティスのアブデ・エザルズリ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

さらに45+2分ベティスが追加点。アントニ（FW）のアシストからセドリック・バカンブ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とベティスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベティスは後半の頭から選手交代。ディエゴ・ジョレンテ（DF）からマルク・バルトラ（DF）に交代した。

46分、マジョルカは同時に2人を交代。マテオ・ジョゼフ（FW）、オマール・マスカレル（MF）に代わりジト・ルブンボ（FW）、マヌ・モルラネス（MF）がピッチに入る。

66分、マジョルカのセルジ・ダルデル（MF）のアシストからベダト・ムリキ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ベティスが1-2で勝利した。

なお、マジョルカは20分にサム（MF）、50分にマヌ・モルラネス（MF）、59分にベダト・ムリキ（FW）、61分にパブロ・マフェオ（DF）に、またベティスは16分にディエゴ・ジョレンテ（DF）、44分にアイトール・ルイバル（FW）、55分にアルバロ・バジェス（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 07:00:18 更新