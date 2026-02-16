かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

情熱は論理に勝る

仲間として認めてもらいたいとき、とても重要なことがあります。それは、「情熱は論理に勝る」ということです。

頑張っている人を助けたい、というのは世界のビジネスで共通の思いですが、頑張っている人とは強い情熱を表に出している人のことだと私は思っています。こういう人こそが、人や組織を動かしていくのです。

それを痛感したのも、コンサルタント時代でした。コンサルティングでは、論理的思考が重視されます。しかし、いくらしっかりした論理があったとしても、これだけでは人が動きません。むしろ、論理だけでは人はまったく動かないのです。

逆に、びっくりするような論理があるわけではないのに、ウワッと人が動くことがあります。当時のコンサルティング会社の経営陣がクライアントに対して熱く語っていたときがそうでした。まさに論理ではなく、情熱で人が動くのだと実感しました。

実際、世の中のリーダーや先駆的な指導者は、人間的な魅力や、スピーチでの熱いメッセージで人を動かしています。その中身が、必ずしもロジカルに構成されているわけではなくても、です。

そもそも社会人ですから、ある程度のロジックがあるのは当たり前です。では、何で人を動かすのかと言えば、情熱なのです。情熱がなければ、人は動かない。逆に、情熱さえあれば、人を動かすことができるのです。

応援してもらいたいと思ったら、情熱を表現することを大事にしましょう。「一生懸命にやろうと思っています」「頑張っていこうと考えています」「いい仕事をしたいと思います」「いい会社、いい職場にしていく上で貢献したいです」……。そうした思いは、しっかり口に出したほうがいいと思います。

「内に秘めたる思い」とか、誰も気づかないので、無意味です。それよりも、積極的に情熱を振りまいていきましょう。頑張っている人を助けようというのは、世界共通なのだから。

残念ながら、日本人は情熱を表に出すのが得意ではない印象があります。それをカッコよくないと思っている人もいる。ポーカーフェース、顔に出さないのがカッコいいと思っているので、あえて、ちょっと引いた感じで仕事をする人も多いですよね。

これでは周りからは情熱が見えません。もっとパッションを前面に出して、頑張っている感を出すことで、まわりも動いてくれるようになるのです。

複数の文化が同居している海外では、みんなもっと感情を表に出します。喜怒哀楽を大きく出し、喜ぶときは大喜びする。それに比べると、日本人は感情を出さな過ぎです。

特にプラスの感情はもっと出したほうがいい。そういう人が、実は応援されるのです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。